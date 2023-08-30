"Изучение Вселенной - это признак того, что Бог существует": Дизайнер Starfield о роли религии в игре Bethesda

Компания Bethesda известна тем, что разрабатывает ролевые игры с огромными мирами и богатым выбором предысторий, позволяя игрокам исследовать все возможности игры. Учитывая, что Starfield создана по образцу вселенной, разработчики предусмотрели различные аспекты, такие как философия и религия во внутриигровой вселенной.
Ведущий дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло в недавнем интервью рассказал о том, как будут работать религии в Starfield. Он рассказал о том, как религии будут влиять на игру, а также о существовании Бога. В игре созданы две религии с фундаментальными концепциями. Одна из них - агностическая группа Sanctum Universum, которая считает, что космические путешествия стали возможны благодаря Богу, а другая - атеистическая группа Enlightened.
По словам Пальяруло, религия будет играть огромную роль в игре, поскольку она будет влиять на возможность выбора игроками того или иного пути. Даже если выбор будет нейтральным по своей природе и не будет влиять на моральные качества персонажей. При этом разработчики тщательно продумывают формулировки задаваемых вопросов, чтобы не оскорбить никого, касаясь таких деликатных тем, как религия.
За время работы над игрой я переходил от агностика к атеисту, наверное, раз пять, - сказал он. Поэтому в игре представлены обе точки зрения.
Итак, есть Sanctum Universum, это своего рода церковь, где верят, что полеты людей в космос и возможность исследовать Вселенную - это знак того, что Бог существует, и Бог хочет, чтобы мы были ближе к нему. А есть еще Enlightened, по сути, атеистическая церковь. Они гуманисты; они просто говорят: "В этом нет ничего теологического".
В самом начале игры у нас есть персонажи, которые думают об этом, но мы не намекаем, что это инопланетяне, или что это Бог; мы лишь озвучиваем эту идею. И мы хотим, чтобы игрок сам задумался об этом.
Конкретного же выбора между агностиком и атеистом в самой игре практически нет, что подводит игроков к своим интерпретациям этого затруднительного положения. На это решение в значительной степени повлияли научно-фантастические фильмы, как "2001 год: Космическая одиссея" и "Интерстеллар".
Игроки и раньше сталкивались с подобными темами: наукой, исследованием, встречей с инопланетной расой, которая хочет захватить Землю. Все это замечательно. Обожаю все эти темы. Однако мы хотели понять, сможем ли мы передать в игре более масштабную историю, которая была бы реализована в одном из этих замечательных фильмов.
Релиза Starfield состоится 6 сентября на PC и Xbox Series X/S. Для тех, кто приобрел премиум-издание, она станет доступна 1 сентября 2023 года.
Интересно, что будет, если перед обычными npc начать фокусы показывать? Тоже прибежит стражник: "Прошу тебя прекратить, все эти крики, люди нервничают." А если местная церковь тебя как мессию примет? Или наоборот, подумают что ты дьявольский колдун, и будут за тобой по всему космосу гоняться? Очень любопытно, как мир в целом будет на это реагировать.
Эммм, а тут нет противоречия?
Хороший вопрос, лучше правильного ответа.
Ну они же не утверждают.. всё норм.
Ты, вероятнее всего, путаешь атеиста и агностика.
В том то и дело, что не путаю. Агностицизм - это неотрицание существования бога. Но при этом нет доказательств его существования. Тут же формулировка такая, что он точно есть.
Игра всё шедевральнее с приближением реализа
Мда... Вас "успех" последних фильмов про чужих ничему не научил?
Очередная церковь шизов.
Щас кидайте в меня тапки, но почему не допустить, что бог на самом деле есть. он создал вселенную, забил на неё и пошел создавать ещё 5 миллиардов разных вселенных, особо не предавая вниманию, что в какой-то вселенной есть особенные человеки, которые должны выполнить какое-то требование бога