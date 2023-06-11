Колекционное издание Starfield будет иметь "космический" вес и размеры ©

Не удовлетворившись шумихой в прессе, которую он вызвал своим предварительным прогнозом цен на различные издания Starfield, Billbill-kun возвращается прямо перед Xbox Showcase с новой информацией о специальном издании за 300 евро.



Он объясняет, что версия Constellation долгожданной научно-фантастической ролевой игры от Bethesda Game Studios будет весить около 4 килограммов и иметь размеры 50 x 30 x 30 сантиметров.



Если сравнить его с размерами консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, то коллекционное издание Starfield выглядит действительно внушительно: PS5 имеет размеры 39 x 10,4 x 26 см, а Xbox Series X 30,1 см в высоту и 15,1 см в ширину.



Чтобы получить контраргументы и, возможно, узнать содержимое этого престижного (и дорогого) специального издания Starfield, нам нужно всего лишь дождаться Xbox Games Showcase + Starfield Direct, который вот-вот начнется.