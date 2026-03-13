Композитор Starfield уверен, что игра со временем станет легендарной

Композитор Starfield Инон Зур рассказал, что глава Bethesda Тодд Говард не собирается отказываться от поддержки космической RPG и продолжит развивать проект. По его мнению, игра со временем может стать по-настоящему культовой.
В интервью Зур отметил, что Говард всегда придерживается своего видения и не отступает от выбранного курса. Именно поэтому разработка и дальнейшее развитие Starfield продолжаются, несмотря на неоднозначную реакцию игроков после релиза в 2023 году.
Композитор считает, что часть аудитории просто оказалась не готова к игре на момент её выхода. По его словам, подобные проекты иногда требуют времени, чтобы игроки смогли полностью оценить заложенные в них идеи.
После релиза Bethesda уже выпустила первое крупное дополнение Shattered Space в 2024 году. При этом студия продолжает работать над новым контентом — ранее разработчики приглашали фанатов в офис, чтобы показать будущие обновления. Ожидается, что игра получит дополнительные улучшения и расширения.
Среди возможных изменений обсуждаются доработки космических путешествий и другие элементы геймплея. По слухам, новые материалы могут выйти вместе с версией игры для PlayStation 5, однако официального подтверждения этому пока нет.
Сам Тодд Говард ранее заявлял, что Bethesda готовится в ближайшее время подробнее рассказать о будущих обновлениях Starfield и показать, над чем команда работала в последнее время.
Куда еще больше. Или она еще не раскрылась.
Ну если играть в игру не как в космическую игру, а просто очередная игра от беседки, то более, менее.
Легендарной, но ток в диаметрально противоположную сторону
легендарный провал
Каким образом кастрированная обрезанная поделка может стать легендарной при том что Беседка даже до нормального состояния ее не планирует доводить. Легендарной игра становится только тогда когда она изначально сделана классно и когда люди оставляют кучу хороших отзывов и впечатлений. как тот же Скайрим вот это действительно легендарная игра лучше которой до сих пор ни чего не сделали.
Согласен, великолепная игра, не обращайте внимание на наших горящих интернет воинов, сейчас люди любят продавать хейт контент и смотреть хейт контент, мода такая, и есть много доверчивых людей которые верят во всякую ерунду которую им пытаются ссать в уши блогеры, ну а проверить и поиграть самим сейчас не модно, знаю многих такое заявление обидит, но к сожалению вот такие дела обстоят сегодня у нас в интернете, это одна большая помойка из кучи обиженок на всё подряд, просто играть в игры и получать от них удовольствие люди разучились, капризное поколение тиктока что сказать, современные геймеры сейчас хуже яжматерей