Композитор Starfield уверен, что игра со временем станет легендарной

Композитор Starfield Инон Зур рассказал, что глава Bethesda Тодд Говард не собирается отказываться от поддержки космической RPG и продолжит развивать проект. По его мнению, игра со временем может стать по-настоящему культовой.

В интервью Зур отметил, что Говард всегда придерживается своего видения и не отступает от выбранного курса. Именно поэтому разработка и дальнейшее развитие Starfield продолжаются, несмотря на неоднозначную реакцию игроков после релиза в 2023 году.

Композитор считает, что часть аудитории просто оказалась не готова к игре на момент её выхода. По его словам, подобные проекты иногда требуют времени, чтобы игроки смогли полностью оценить заложенные в них идеи.

После релиза Bethesda уже выпустила первое крупное дополнение Shattered Space в 2024 году. При этом студия продолжает работать над новым контентом — ранее разработчики приглашали фанатов в офис, чтобы показать будущие обновления. Ожидается, что игра получит дополнительные улучшения и расширения.

Среди возможных изменений обсуждаются доработки космических путешествий и другие элементы геймплея. По слухам, новые материалы могут выйти вместе с версией игры для PlayStation 5, однако официального подтверждения этому пока нет.

Сам Тодд Говард ранее заявлял, что Bethesda готовится в ближайшее время подробнее рассказать о будущих обновлениях Starfield и показать, над чем команда работала в последнее время.