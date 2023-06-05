Контроллер и гарнитура стилизованные под Starfield замечены в розничных магазинах ©

Несмотря на то, что компания Microsoft не анонсировала такие продукты, она уже продает контроллеры и гарнитуры в стиле Starfield в некоторых розничных магазинах.



Несколько фотографий контроллера и гарнитуры циркулировали с прошлой недели, но их достоверность оставалась под вопросом. Однако сегодня несколько пользователей поделились видеороликами, на которых видно, что эти продукты уже доступны для продажи в розничных магазинах, таких как Target.

В твитах здесь, здесь и здесь вы можете увидеть оба устройства крупным планом. Кажется, что они не имеют никаких дополнительных функций по сравнению с обычными контроллерами и гарнитурами Xbox, но они полностью брендированы под Starfield.

Скорее всего, они будут официально представлены либо на Summer Games Fest 8 июня, либо на Xbox Games Showcase 11 июня.