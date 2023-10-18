Космическая ролевая игра Starfield стала самой продаваемой игрой сентября в США

Аналитическая группа Circana (в прошлой жизни известная как NPD Group) опубликовала данные по США за сентябрь 2023 года, и самая продаваемая игра месяца может стать для вас сюрпризом.
По словам неутомимого Мэта Пискателлы, космическая ролевая игра Starfield от Bethesda стала самой прибыльной игрой месяца.
Мы знали, что игра собрала довольно внушительное количество игроков, но то, что она стала самой прибыльной игрой сентября в США, впечатляет, учитывая, что Starfield можно приобрести через Xbox Game Pass.
Как и следовало ожидать, более популярной платформой для продаж Starfield стал ПК. Призов не будет, если вы угадаете, какая платформа стала второй по популярности, учитывая, что игра доступна только на ПК и Xbox Series X|S.
На втором месте - файтинг Mortal Kombat 1, на третьем - EA Sports FC 24, на четвертом - Madden NFL 24. Пятое место заняла игра Payday 3, что, возможно, станет облегчением для Starbreeze, учитывая ее прошлые финансовые трудности.
Мобильные игры по-прежнему занимают значительное место в индустрии, и, согласно данным Sensor Tower, Monopoly Go!, Royal Match и Roblox являются лидерами продаж, а основные игры Candy Crush Saga и Pokemon Go по-прежнему держатся в первой десятке. Призов не будет, если вы угадаете, какая платформа стала второй по популярности, учитывая, что игра доступна только на ПК и Xbox Series X|S.
Если вы хотите узнать более подробную статистику игровой индустрии, то вы можете ознакомиться с полным текстом статьи Пискателлы на сайте X вот здесь.
Ну чего, поверить можно, многие повелись, что игра будет просто БОМБА, ну когда уже купили, поиграли, и вернуть уже не могут, и забили на игру. Сам в своё время на выходе говорил что игра 6-7из10 ну под конец игры, просто ужас на 4из10
100% конец игры и эндгейм просто уныние.
В каком-то из этих слов ошибка, хотя нет, в каждом
если они про БДСМ и страдания, то вполне себе ролевая
Количество продаж назовите.
Задорнов был прав…
Американцы тупые?)
Ну тупыыые
Смотри-ка пиарщики бесезды не сдаются!
Кто то там футбол покупает, латиносы наверняка.
Совершенно незаслуженно.
Какая-то там группа по имени "Кто все эти люди" что-то там посчитала... Как на счет посчитать количество обращений на возврат баблишка за эту халтуру?
Ну так главная игра в этом году же.
Ага. Она и Голлум - две Великие и Главные игры в этом году.