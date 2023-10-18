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Starfield 06.09.2023
6.7 4 176 оценок

Космическая ролевая игра Starfield стала самой продаваемой игрой сентября в США

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butcher69
Новости

Аналитическая группа Circana (в прошлой жизни известная как NPD Group) опубликовала данные по США за сентябрь 2023 года, и самая продаваемая игра месяца может стать для вас сюрпризом.

По словам неутомимого Мэта Пискателлы, космическая ролевая игра Starfield от Bethesda стала самой прибыльной игрой месяца.

Мы знали, что игра собрала довольно внушительное количество игроков, но то, что она стала самой прибыльной игрой сентября в США, впечатляет, учитывая, что Starfield можно приобрести через Xbox Game Pass.

Как и следовало ожидать, более популярной платформой для продаж Starfield стал ПК. Призов не будет, если вы угадаете, какая платформа стала второй по популярности, учитывая, что игра доступна только на ПК и Xbox Series X|S.

На втором месте - файтинг Mortal Kombat 1, на третьем - EA Sports FC 24, на четвертом - Madden NFL 24. Пятое место заняла игра Payday 3, что, возможно, станет облегчением для Starbreeze, учитывая ее прошлые финансовые трудности.

Мобильные игры по-прежнему занимают значительное место в индустрии, и, согласно данным Sensor Tower, Monopoly Go!, Royal Match и Roblox являются лидерами продаж, а основные игры Candy Crush Saga и Pokemon Go по-прежнему держатся в первой десятке. Призов не будет, если вы угадаете, какая платформа стала второй по популярности, учитывая, что игра доступна только на ПК и Xbox Series X|S.

Если вы хотите узнать более подробную статистику игровой индустрии, то вы можете ознакомиться с полным текстом статьи Пискателлы на сайте X вот здесь.

-8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Ну чего, поверить можно, многие повелись, что игра будет просто БОМБА, ну когда уже купили, поиграли, и вернуть уже не могут, и забили на игру. Сам в своё время на выходе говорил что игра 6-7из10 ну под конец игры, просто ужас на 4из10

6
as1c

100% конец игры и эндгейм просто уныние.

2
TheNikolay00
Космическая ролевая игра

В каком-то из этих слов ошибка, хотя нет, в каждом

5
Oscilograf

если они про БДСМ и страдания, то вполне себе ролевая

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Количество продаж назовите.

1
Slokas

Задорнов был прав…

1
Tiktotayou124

Американцы тупые?)

-1
HellowRainbow

Ну тупыыые

0
saiditsme

Смотри-ка пиарщики бесезды не сдаются!

0
tvorog8088

Кто то там футбол покупает, латиносы наверняка.

-1
Tiktotayou124

Совершенно незаслуженно.

-1
Kaburagi

Какая-то там группа по имени "Кто все эти люди" что-то там посчитала... Как на счет посчитать количество обращений на возврат баблишка за эту халтуру?

-1
warp 37

Ну так главная игра в этом году же.

-4
Wing42

Ага. Она и Голлум - две Великие и Главные игры в этом году.

0