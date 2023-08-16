Космическая ролевая игра Starfield столкнулась с угрозами ревью-бомбинга в преддверии запуска ©

Starfield, несомненно, является самой ожидаемой игрой на Xbox в этом году. С момента анонса ролевой игры, выход которой запланирован на 6 сентября 2023 года, ее ожидают с нетерпением.

Однако весь этот ажиотаж привлек как положительное, так и отрицательное внимание по всему миру, и некоторые разгневанные пользователи готовятся взорвать игру в преддверии ее выхода.

Почему это важно: В последнее время "ревью-бомбинг" стала неприятной тенденцией в игровой индустрии, и это вызывает серьезные опасения у Metacritic, поскольку почти каждая популярная игра получает бессмысленные отрицательные отзывы.

Время расплаты, мы должны сделать это для Final Fantasy 16, Horizon, Gran Turismo, Last of Us и любой другой игры от которых Xbot плачет и бомбит рецензиями в качестве ответа. Я делаю то же самое, у меня уже 100 аккаунтов.

Как видно выше, пользователь Twitter утверждает, что готовит 100 аккаунтов для ревью-бомбинга Starfield.

Однако это лишь один из примеров таких пользователей. Другой пользователь ответил на этот твит, заявив, что у него уже 600 аккаунтов, которые готовятся к выходу игры Bethesda Game Studios.

Один пользователь, пытающийся "потопить" ожидаемую игру, уже достаточно плох, а многочисленные пользователи, следующие его примеру, создают плохой прецедент для всех крупных игровых релизов в будущем.

Не волнуйтесь, я разговаривал со многими игроками на PS. Я знаю одного, у которого 600 аккаунтов на Metacritic, готовых завалить игру, Вы в надежных руках lol

Негативные отзывы об играх во многих случаях бывают оправданы, но эти примеры ясно показывают, что такие пользователи оставляют плохие отзывы с целью подпортить репутацию новых релизов.

Причин появления ревью-бомбинга в последнее время может быть несколько, но значительная их часть связана с современным соперничеством между фанатами консолей, таких как PlayStation и Xbox.

Поскольку Metacritic не делает ничего, чтобы остановить такое поведение, разъяренные фанаты с обеих сторон сознательно стремятся сделать все возможное, чтобы подорвать новые релизы конкурентов.

Это привело к тому, что ревью-бомбинг стала распространенной тенденцией. Ранее такие игры, как Final Fantasy 16 и Zelda: Tears of the Kingdom, стали жертвами тысяч отрицательных отзывов на Metacritic.

Тем не менее, Starfield оказывается весьма интригующей игрой. Несмотря на то, что до выхода Starfield остается более двух недель, игра пользуется популярностью в Steam, и многие уже считают ее серьезным претендентом на звание игры года.

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