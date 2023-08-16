Космическая ролевая игра Starfield столкнулась с угрозами ревью-бомбинга в преддверии запуска

Starfield, несомненно, является самой ожидаемой игрой на Xbox в этом году. С момента анонса ролевой игры, выход которой запланирован на 6 сентября 2023 года, ее ожидают с нетерпением.
Однако весь этот ажиотаж привлек как положительное, так и отрицательное внимание по всему миру, и некоторые разгневанные пользователи готовятся взорвать игру в преддверии ее выхода.
Почему это важно: В последнее время "ревью-бомбинг" стала неприятной тенденцией в игровой индустрии, и это вызывает серьезные опасения у Metacritic, поскольку почти каждая популярная игра получает бессмысленные отрицательные отзывы.
Время расплаты, мы должны сделать это для Final Fantasy 16, Horizon, Gran Turismo, Last of Us и любой другой игры от которых Xbot плачет и бомбит рецензиями в качестве ответа. Я делаю то же самое, у меня уже 100 аккаунтов.
Как видно выше, пользователь Twitter утверждает, что готовит 100 аккаунтов для ревью-бомбинга Starfield.
Однако это лишь один из примеров таких пользователей. Другой пользователь ответил на этот твит, заявив, что у него уже 600 аккаунтов, которые готовятся к выходу игры Bethesda Game Studios.
Один пользователь, пытающийся "потопить" ожидаемую игру, уже достаточно плох, а многочисленные пользователи, следующие его примеру, создают плохой прецедент для всех крупных игровых релизов в будущем.
Не волнуйтесь, я разговаривал со многими игроками на PS. Я знаю одного, у которого 600 аккаунтов на Metacritic, готовых завалить игру, Вы в надежных руках lol
Негативные отзывы об играх во многих случаях бывают оправданы, но эти примеры ясно показывают, что такие пользователи оставляют плохие отзывы с целью подпортить репутацию новых релизов.
Причин появления ревью-бомбинга в последнее время может быть несколько, но значительная их часть связана с современным соперничеством между фанатами консолей, таких как PlayStation и Xbox.
Поскольку Metacritic не делает ничего, чтобы остановить такое поведение, разъяренные фанаты с обеих сторон сознательно стремятся сделать все возможное, чтобы подорвать новые релизы конкурентов.
Это привело к тому, что ревью-бомбинг стала распространенной тенденцией. Ранее такие игры, как Final Fantasy 16 и Zelda: Tears of the Kingdom, стали жертвами тысяч отрицательных отзывов на Metacritic.
Тем не менее, Starfield оказывается весьма интригующей игрой. Несмотря на то, что до выхода Starfield остается более двух недель, игра пользуется популярностью в Steam, и многие уже считают ее серьезным претендентом на звание игры года.
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Я хоть и сонибой, мне как пофигу чтотона не выходит на пс5, печально что нет локализации, а значит тут только торрент. Ведь это намеренно убрали наш язык.
ну это типичные сонибои
Ну помню кто то как то написал. У каждого сонибоя есть пк, но не укаждого пекабоярина есть сонька)
Кто если не мы)
Это ж гениально! Теперь, в случае множества отрицательных отзывов, просто можно будет сказать не игра косячная, а "ревью-бомбинг"!
Такой вброс лютый) жесть
А был хейт? Так, кто-то пукал в комментариях.
Ну, одна из основных причин почему оценки игр в целом не имеют смысл... Я ради интереса почитал что пишут на Балду на метакритики и просто ловил фейспалм, как пример, чувак поставил 0 игре из за того что она пошаговая, еще.один поставил ноль потому что в игре правила ДнД и т.д.
Не будет бомбинга на метакритике, если сделать подтверждение, что ты владелец копии игры. А так, конечно, когда любой может зайти, даже тот, кто вовсе не играл, и написать что угодно, то тут никто не застрахован от ревью бомбинга.
Ну удачи. А я буду наслаждаться лучшей игрой 2023 года.
А народу придётся разорвать, там такая оптимизация будет что 4090 в помойку можно выкидывать.
А вообще у игр беседки были проблемы с оптимизоном? У них же движки 3го квейка(шутка) чему там тормозить?
В чем смысл таких действий? Ну не нравится игра/жанр/разработчик/издатель, так пройди мимо и играй в то, что нравится. Наслаждайся жизнью, как говорится. Но нет, тратить свое время на написание негативных комментариев, создания аккаунтов для написания негативных отзывов и т.д. - это выше моего понимания. Может, кто-то объяснит, в чем суть подобного?
Если в интернете кто то не прав, то святая обязаность ему ответить и желательно с 3х акков как минимум
Ну да терпилами будем, одно страну довели с терпением так довайте все сферы работы доведём.
Терпение однажды кончится и будет только радиактивный пепел от той страны которая много ревью бомбила 8 лет
смысл в том, что людишки - жалкие твари по своей сути в большинстве
Игра каловая будет, как и все игры этой чмырьской конторы вроде фалаут 76. Фанбойчики кипятком писаются, от того что-то можно пихать сотни унылых модов, а по факту в том же фаллаут 4 все диалоги: да, не, сарказм. Одну игру сделали 12 лет назад скурим - и то скорее просто на уровне среднячка на 7 из 10, унылый мир с унылым подай отнеси найди.
Рано что ты или пока разогреваешься? Смотри а то бан получишь к выходу игры и придется на один акк меньше флудить
Аа.. вот кто пишет такие бомбинг-ревью) Как тебя жизнь потрепала, бедняга. Аж, свою ненависть на игру и разработчиков (которых даже лично не знаешь) выплескиваешь. Ну ничего, жизнь коротка, скоро обретешь покой)
А вот и фанбои фаллаут 76 подскочили. Покупайте чё, да говорите Говарду спасибо за очередной обрезок лол)
Странная притензия. Я не играл в ф76, с чего ты взял вообще. Но если старфилд будет хорош, то скажу