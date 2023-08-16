Космическая ролевая игра Starfield ушла на золото - на Xbox Series X|S предзагрузка начнется уже завтра

Bethesda в своих социальных сетях объявила, что Starfield ушла на золото. Это значит, что переносов даты выхода больше не планируется и космическая ролевая игра должна выйти 6 сентября на Xbox Series и PC.
Новая ролевая игра будет доступна для предварительной загрузки уже завтра, 17 августа, для игроков Xbox Series X/S, а вот игрокам на ПК придется подождать до конца месяца, 30 августа, чтобы предварительно загрузить новую игру.
Эта новость появилась на фоне растущих опасений и слухов, что игра может быть отложена в последний момент, о чем один из поклонников спросил в Twitter, "когда игра отправится на золото и когда будет предварительная загрузка". Глава издательства Bethesda Пит Хайнс (Pete Hines) сказал: "Сделайте глубокий вдох. У меня потрясающая команда. Мы знаем, что делаем". Сегодня игроки получили ответ.
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Без русского языка я даже пиратку скачивать не буду.
Baldur's Gate 3 и то сделали русский язык.
Про пиратку ты прав на 100%
Сейчас минусов отхватите. Я в другой ветке сказал, что это высер с таким отношением к русскоязычным игрокам лучше стороной обходить, каловая масса Говарда, так минусов накидали бешеные фанбойчики.
В XXI веке надо знать английский.
Да даже если бы был русский - нафига играть в игру беседки на релизе? Мазохисты?)
А что не так с ними на релизе? Из ощутимого помню только вылеты в релизной версии Fallout 3.
УРА! Наконец-то! Теперь главное, чтобы с локализацией не затянулся процесс.
Сабы от нейронки думаю за пару часов сделают, как с ЗВ было.
Да я о том же. За пару недель и перевод отполируют и патчей накатят. Тут 90% игроков вообще в школу пойдут, им куда торопиться. Вон я бы в БГ3 ещё бы год не заходил ждал патчей, кое как играется
Ну нелюди одним словом.. Игры Фалаут переведены, Скайрим, неужели в этих играх текста мало!! Они даже фулл на русском!! Просто одни гадости только на ум приходят, и за этого всего. Миллионы людей на русском говорят.
При чём тут это, если не переводят из за поддержки Украины
Поиграю года через пол - год, как выйдет из альфа версии со 100500ым патчем!
не неси бред, нормально все с игрой на релизе будет
Ведь до этого всегда все было нормально ? да ?
морровинд, обливион, скайрим, фоллаут 3, 4, онлайн. идеальные игры на релизе.
некоторые из них и спустя годы "идеальные и без багов")
Главное, что-бы обещания Тодда оказались правдой. Хотя, если что, моддеры поправят
Русского языка нету. Игры вне политики
будет такое же г как и фаллаут 75.
76
Завтра уже в гейм пассе получается можно будет качнуть.
Однако вы можете поиграть в новую игру Bethesda на несколько дней раньше - 1 сентября, скачав на торренте.
Но еще пару дней придется ждать гугл перевода. Я сразу с ним начну играть. Теперь перевод стал достаточно хороший, основанный на ии.
В игре дунька. Жди
Обманывать не надо. Проверяй стим, там нету плашки про денуво. И даже, если бы была, ее Емпресс пообещала мгновенно взломать + игра в Game Pass, который можно за 1 руб купить на месяц, если места знать.
В соглашении могут написать за сутки до выхода игры
star of sea была доступна 14 для предзагрузки. да и большинство игр в xbox за две+ недели качаются до релиза
Отлично.