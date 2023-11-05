Космические бои в Starfield стали намного более захватывающими благодаря моду Apogee

Бои на кораблях в Starfield стали намного интереснее. Несмотря на то, что игра посвящена космосу, долгожданный релиз от Bethesda Game Studios, создателя Elder Scrolls, Skyrim и Fallout, немного не дотягивает до межзвездных сражений. Однако все изменилось благодаря новому впечатляющему моду, который полностью изменил скорость, ощущения и баланс космических боев, добавив новые механики, оружие и даже разнообразие производителей.
Мод Apogee от создателя Ashkaari, представляет собой именно то, на что можно было надеятся от сообщества энтузиастов-моддеров.
Apogee значительно увеличивает скорость и интенсивность космических сражений. Летайте гораздо быстрее, используйте многочисленные перебалансированные и новые двигатели и системы вооружения - все это призвано обеспечить вам более увлекательный и интересный опыт.
С самого начала видно, насколько продуманным является проект. Здесь и тщательная перебалансировка, и целый ряд новых компонентов. Аддитивные скорости двигателей означают, что применяемые вами двигатели, потребляемая ими мощность и общий уровень конструкции звездолета будут способствовать увеличению максимальной скорости корабля, а со временем будут доступны все более мощные компоненты, позволяющие еще больше увеличить максимальную мощность.
Функциональные маневровые двигатели позволяют увеличить подвижность и тормозные способности корабля за счет небольшого расхода энергии, а более совершенные модели можно приобрести у продавцов кораблей конкретных производителей. К слову о производителях: Ashkaari ввел в игру отличительные особенности продукции каждой компании в стиле Cyberpunk 2077 или Borderlands, то есть вы сами сможете определить, к какой специализации вам стоит склониться, а не выбирать объективно лучшее.
Лазерное и баллистическое оружие кораблей получило столь необходимые улучшения. Кроме того, в игру добавлено несколько новых видов оружия, в том числе "скорострельное", такое как автолазеры и пушки Гатлинга, которые жертвуют точностью ради большого количества выстрелов, чтобы помочь справиться с более уклончивыми противниками.
Выпустят Creation Kit, фанаты модов наделают, Starfield популярным станет
Или отправится на свалку истории к Обливиону и Ф3. Второй вариант кажется реалистичнее
Когда это обла и фолл 3 там оказались? Свалка истории - это антем, форспокен, имморталс оф чего-то там и тд. но никак не эти игры.
наиграл почти 100 часов.. одна из самых печальных игорей от бесезды.
Даже не представляю как тебя хватило на 100 часов,я 20 не осилил снёс нафиг вместе репаком.
Наиграй 1000, вдруг игра раскроется))
Зря. Игра только начинает раскрываться с 21-го часа.
Эту игру спасет только полный реворк, а не костыли.
Хз, кажется что шляпа. Космические бои в Старфилде - как конные бои в Скайриме, или моды на бои вертибердов в Фолауте. Добавили чтоб были. Имхо, нафиг они не нужны, это не SW Squadrons. Конечно, больше хороших модов - это всегда плюс, но хотелось бы всё же исправлений более насущных проблем.
Братан, эта игра нафиг не нужна вообще, по сути...
Боковые смещения необходимо добавить, а так же смещения вверх, вниз тогда бои будут хоть как-то на что-то похожи.
на первый взгяд бои тут выглядят как в но ме нскай
Старфилд хорошая игра, для людей, всем остальным анал вэйк 2.