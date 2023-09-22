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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 257 оценок

Космические масштабы Starfield соответствуют ее багам - у игрока вся Новая Атлантида оказалась в космосе

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Procy_on
Новости

Один из игроков Starfield столкнулся с необычным глюком, из-за которого вся Новая Атлантида летает в космосе. Причудливое зрелище, ставшее результатом ошибки, быстро распространилось в соцсетях и свидетельствует о том, что Starfield не помешали бы дополнительные исправления.

Пользователь реддит Punidue недавно столкнулся с тем, что весь город Новая Атлантида плавает в космическом пространстве. И хотя необычное зрелище могло бы его просто позабавить, если бы на этом все и закончилось, глюк вскоре оказался гораздо более проблемным, чем могло показаться на первый взгляд. А именно, игрок сообщил, что модель города продолжает следовать за ним, куда бы он ни отправился, даже после приземления на планету, превращая игру в "неиграбельный кусок г". Перезагрузка более раннего сохранения устранила проблему, но при этом пришлось пожертвовать часами прогресса.

Punidue подчеркнул, что это произошло в ванильной версии игры, тем самым отвергая возможность того, что данная проблема могла быть вызвана из-за какого-либо мода. Его слова подтверждаются несколькими другими сообщениями игроков об аналогичной проблеме, некоторые из которых появились еще до того, как в сети появилось изображение космической Новой Атлантиды. Сама ошибка не обязательно связана со столицей Объединенной Колонии, о чем свидетельствует тот факт, что у одного игрока был астероид, который следовал за ними в течение 30 часов в начале этого месяца.

7
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
ImUndecovahBruh

игра обиделась на критику загрузочных экранов и сама начала "сшиваться"

10
TAPAKAH222

Всё правильно: если корабль не летит к городу на планете, то город сам летит к нему.

5
wiezmin

Минус одна загрузка

4
Vinzed

Некстген, это когда вместо поезда на голову одевается город)

3
Gords

Как там было...

В Starfield будет "наименьшее количество багов, когда-либо виденных в игре Bethesda"
Спойлер
Starfield проверяется на ошибки буквально каждым сотрудником отдела контроля качества в Xbox
В Starfield обещают минимум багов
По некоторым первым впечатлениям, Starfield находится в идеальном состоянии
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И, конечно, как можно забыть:

Starfield не получит больше 8 баллов от журналистов и все из-за "заговора"
3
IvanKote

Так это не баг, всё правильно. Город же "Атлантида" называется. Игрок скорее всего помидор спёр, а стражники хотят его "стоп криминал скам", завели двигатели, и гоняются за ним по всему космосу.

UPD: Думаю, большинство не поймёт отсылку, ну да ладно.

1
FеS

ммм Stargate: Atlantis

1
0ncnjqybr

Все все поняли. Обла до сих пор популярна.

0
AndralStormborn

Может это не баг, а последствие одного из игровых выборов)

0
0ncnjqybr

Кстати, город в космосе был бы неплохой идеей. И будь у Тодда хотя бы половина яйца, он бы это реализовал.

0
MagicCover

город в космосе и ни одной загрузки

0
Пэцка Глазэк

ну вселенная такая пусть идет и новую делает кек

0
Twiceasniceasguys
игрок сообщил, что модель города продолжает следовать за ним, куда бы он ни отправился

Просыпаешься, идешь в туалет, оглядываешься - а тут такое....

0
Rams pg

Космическая Атлантида,Фил Спенсер рекомендует)))

0
Nephth Renar

Боянище

-2