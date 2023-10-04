Космический ролевой экшен Starfield вылетел из списка самых популярных игр на ПК

Одна из самых ожидаемых игр этого года Starfield, которую выпустили создатели культовых The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4, стремительно теряет свою аудиторию. После релиза, игра начала тонуть в отзывах разочарованных игроков из-за устаревших механик и примитивной структуры космоса, а теперь их разочарование сменилось безразличием. Starfield потерял основную массу активных игроков и вылетел из популярных проектов на ПК.
Согласно данным цифрового магазина Steam, прямо сейчас Starfield запускают не больше 44 тысяч пользователей. На релизе проект смог собрать 330 тысяч игроков одновременно, но с каждым днем эта цифра стремительно снижалась. Если раньше проект мог составить конкуренцию Baldur's Gate 3 (220 тысяч), то теперь игра от Bethesda выпала из топ-10 самых популярных игр. И это всего через месяц после релиза, хотя разработчики обещали многолетнюю поддержку игры.
В таких быстрых потерях активных игроков для одиночной игры нет ничего удивительного. Однако масштабы Starfield явно предполагали задержать игроков на более длительный срок. Теперь доверие игроков могут вернуть только контентные обновления игры или пользовательские модификации, которые устранят главные претензии к игре. К слову, на нашем сайте уже собрано более двух сотен полезных модов, которые помогут значительно улучшить игровой процесс или перевести игру на русский язык.
Интересно признает ли когда ни будь Тодд Говард что игра получилась так себе... Ведь по началу они купили положительные отзывы и всех уверяли что игра очень навороченная и интересная, но реальные рейтинги говорят обратное. От себя же могу добавить что они в игру слишком много воды влили, поэтому она не вызывает какого то интереса. Как по мне, надо не масштабами огромными заниматься, а наоборот концентрированную делать и напряженную, например как Балдурс гейт 3 или Резидент ивел 4
Он летает в облаках и думает это шедевр)))дибилов не излечит даже провал))
он ни разу не дебил. это скорее касается конечных пользователей..
Тодд получает свои бабки и поёт правильные песни чтоб обеспечить безбедную жизнь правнукам своих внуков.
челик говорит про душу а ты все по деньги ...
"запускают не больше 44 тысяч пользователей" может быть наоборот "не меньше"? ночью было 90к, на выходных пару дней назад 137к игроков онлайн, ох уж эти статьи лишь бы набросить
автор просто нерусский или скопипастил через промт, суть в том что в данный момент онлайн не выше 44к
Ну а в чем смысл подобной статьи, типо в данное время онлайн минимальный у каждой игры. Естественно, сейчас же утро, время когда меньше всего играют в игры. Через несколько часов онлайн уже будет выше и эта статья потеряет вообще всякий смысл, но нет главное сказать что у игры онлайн не больше самой низкой границы онлайна, что не имеет вообще никакой логики.
я сам хз в чем смысл статьи, т.к. как писал выше автор либо языком не владеет чтобы изъясняться, либо просто копипастер с промтом, поэтому смысол ускользает
Интересный изгиб на пикче, даже задался вопросом насколько это реалистично
Тем кто сутками сидит за компом такое не грозит,ибо сколиоз - наше все
У меня был точно такой же изгиб,когда я в DS3 шёл бить Мидира в 64 раз)
Главное вовремя серануть ради лукасов. Срубить плюсцов на хайпе хейта.
Суточный онлайн свыше 100к, 40-50 минималка, когда большинство игроков спят.
Игра в топ 3 сингл игр после Балды и Кибера из-за Фантом Либерти. Это легко проверить зайдя на стимдб "прямо сейчас".
Болда вообще пошаговая и на любителя, выше старфилда стоит. а столетняя 6я цивилизация на пятки наступает. Так себе повод для гордости. Если смотреть просто топ онлайна как продукт привлекший определенное количество оюдей, то только 15 ое место. Вот эти отборы "среди одиночных" это проявление слабости. Кибер и балдур в одиночных намного выше стоят, 7,6 места
Не смогли наиграть 600 часов для раскрытия шедевра.
пора tes v skyrim the one and only edition выпускать чтоб фиксировать прибыль. а там того глядишь и ноябрь 2026 и можно skyrim релизнуть типа издание 15 летию посвященное !!! stonks неизбежен
ну и хрен с ним. главное беседка хорошо заработала и за месяц даже не выпустила патч
Кто-то наигрался, кто-то просто разочаровался в качестве.
Мало. В наше время игры Беседки без 1001 мода, только на графику камней, и запускать нет смысла.
ой, а почему? наверное, потому что вышла Русы против ящеров
8 лет делать игру и выдать такое. Чего они ожидали
да отмывал Тодд бабки большую часть времени, а не игру делал. Он же знает, что гои и так схавают его площадку для модов, будут покупать и за него модиками игру мечты делать. Не зря свой пост занимает, во истину гений по на*бе гоев.
Вполне ожидаемый результат. Ждём выпуска SDK и последующее допиливание тоддовской отрыжки. Вот тогда может быть и получим всё то, что нам многие годы обещали 😏
А в комментах ниже, те кто в теме, пишут что данная новость - ложь и наброс
лучшая новость за сегодня
Суточный онлайн 90к - но автор пишет не больше 44к? это как вообще? или у него другой стим?
Ну так высер3 собрал свой максимум - 104к онлайна только в 19-ом после выхода сериала, но это другое, да, пегачьё?)
Хайп прошел, деньги заработаны... та еще контора аферистов, пора это уже понять.