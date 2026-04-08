Креативный продюсер Bethesda заявил, что их цель - сделать Starfield "нестареющей классикой", игрой на все времена

Несмотря на то, что в этом году Starfield исполнится уже три года, игра продолжает активно развиваться. Последняя попытка Bethesda вернуть интерес к своей космической RPG - масштабное обновление под названием Free Lanes, которое уже называют самым значительным с момента релиза. Патч кардинально перерабатывает системы, с которыми у многих игроков возникали проблемы, убирая ключевые барьеры и вызывая желание начать новое прохождение даже у тех, кто давно забросил игру.

В новом интервью для GameRant креативный продюсер Bethesda Тим Лэмб поделился амбициозными планами студии. Он признался, что больше всего хочет, чтобы Starfield со временем стали воспринимать как игру, от которой невозможно оторваться - как "нестареющую классику".

Когда мы создаем игру, мы всегда нацелены на то, чтобы она стала игрой на все времена. И это всегда будет моей целью для Starfield. Это когда ты оглядываешься назад и всегда думаешь: "Знаете, а та игра была особенной. Нестареющая классика".

Лэмб отметил, что Bethesda каждую свою игру стремится сделать "нестареющей классикой", и Starfield не исключение. Однако, чтобы достичь статуса легендарной Skyrim, в которую до сих пор играют десятки тысяч людей спустя почти 15 лет, Starfield нужно преодолеть ряд недостатков. Главные проблемы игры с момента выхода - обилие экранов загрузки, сильная зависимость от быстрых путешествий и, как следствие, нехватка погружения и однообразие исследования космоса. Обновление Free Lanes призвано исправить это, приближая Starfield к наследию Skyrim.

Тим Лэмб подчеркнул, что видение Bethesda простирается далеко за пределы одной игры. Студия хочет, чтобы наследие Starfield влияло на будущие проекты, включая другие франшизы. По его словам, множество новых технологий и наработок, созданных для Starfield, не будут забыты после завершения ее поддержки. Несмотря на шутливое замечание, что "космические корабли вряд ли появятся в The Elder Scrolls", основные системные решения и извлеченные уроки лягут в основу всех будущих игр Bethesda.

Сможет ли Starfield догнать Skyrim по культурному влиянию - покажет время. Однако обновление Free Lanes - явный сигнал, что Bethesda намерена бороться за свою игру, шаг за шагом превращая ее в тот самый опыт, которого игроки ждали с самого начала.