Критики высоко оценили Starfield в своих обзорах космической ролевой игры

Как и было объявлено, за 8 часов до открытия раннего доступа к Starfield, ведущие издания и создатели контента опубликовали первые обзоры игры.
На агрегаторе OpenCritic средний рейтинг составил 86 баллов из 100 на основе 65 обзоров. 92% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
Starfield имеет много общего со Skyrim и Fallout 4, но в конечном итоге не дотягивает до них. - PC Gamer
Я не был уверен, что это осуществимо, но Bethesda сумела поднять планку для игр-песочниц еще выше. В конце концов, Starfield — это эпическая ролевая игра с открытым миром и песочницей с прекрасной захватывающей вселенной, захватывающим сюжетом и увлекательным и захватывающим игровым процессом. Я так рад, что познакомился со Starfield и очень надеюсь, что скоро это ждет и вас. - Destructoid
Грандиозный размах Starfield создает почву для нескольких недостаточно проработанных идей в продуманном, но мутном варианте научно-фантастического жанра. - VG247
Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. 1 сентября в 3:00 по московскому времени откроется ранний доступ к игре для владельцев Ultimate-издания.
БГ3 обрыганая пошажка, игра на любителя. Зельда для детей сойдёт. А метроид вообще хз что это.
Не пойку от чего так кончают от свич игр, они хорошие (ну их очень мало)ну что бы кончать от них это уже смахивает на продажнич от всяких, метакритаки и других помоек!
Насчёт БГ3 - таких любителей, судя по продажам огромное количество, чтобы любить пошаговые игры нужны тактические навыки и интеллект, некоторым людям это не дано, а оценки Starfield думаю действительно многие ожидали выше, учитывая вложенные деньги.
Балдофаги заминусилм тебя. Но соглашусь, что она на любителя
Тактические навыки и интеллект черепахи т.к это же не в риалтайм бои, думать можно неделю в таких условиях
Критики высоко оценили, но внизу опубликовали обзоры от каких-то даунов.
а между ними есть разница?
Игра прекрасна, супер, ну ваапще ! Но до Скайрима и Фэллаута не дотягивает.
А фолаут 4 переплюнуть было вообще не сложно, игра дно. И то не получилось
Никогда не понимал в чем шедевральность скайрима, ну объективно же - боевка уг и на тот момент была, анимации тоже так себе, сюжетка неочем на 10 часов игры, неплохая графика на то время и неплохие сайд цепочки, середняк и не более. Про реиграбельность и моды чисто субъективщина, я даю оценку той части, что выполнила игровая студия, а не фан сообщество.
Ну я не припомню большого разнообразия РПГ от 1-3 лица в интересном разнообразном открытом мире. С кучей квестов, отлично прописанной историей и лором.
Графика там серая, локации однообразные, мир пустой, персонажи - дерево
Это так, такого рода игр по пальцам одной руки можно посчитать, но скайрим и тот же ведьмак 3 в одной оценочной нише стоят, хотя последний, по моему мнению на порядок выше скайрима по качеству. У ведьмака тоже есть свои проблемы, но все же когда обе игры имеют условно 90+ оценки, то тут вопрос к качеству такого оценивания.
П.С. Забыл написать в достоинства скайрима классный саундтрек.
Мне ведьмак вообще не нравится. Игры беседки намного ближе. Да ведьмак и не рпг ...совсем другой жанр. И вышел много позже. В то время, как ТЕС имел огромную фан базу еще задолго до релиза скайрима. Лично мы всем классом еще в морровинд зависали. А кто-то и того раньше играл.
Игра не дотягивает до fallout 4? Вау!
критики как будто боятся критиковать и ставить низкую оценку.
Ну а как же, чемоданы отрабатывать надо и в черный список не попасть.
Рецензии от специально отобранных жополизов? Нафиг. Напоминаю, что все те, кто ранее критически высказывался об играх беседки, пресс-копии не получили. Лучше подождать рецензий от игроков.
"Starfield имеет много общего со Skyrim и Fallout 4, но в конечном итоге не дотягивает до них."
Это типа 7/10 что ли?
Ну скоро увидим как Тодд Говард постарался, скорей бы уже
IGN 7 / 10
Отжарено,
но как бы то ни было жду наконец, чтобы строить свои космобазы посреди ничего,
но уж если игра от беседки все равно залипну как бы то ни было, все же открытые миры кроме как беседка мало кто умеет делать, так что удачи Тодду с запуском.
Шикарно, не зря ждал и верил :) Уже предзагрузил в стиме.
Держи плюс, минусят видимо те кто постоянно на агре сидят как на бутылках..) лично я увидел очень амбициозную игру, даже пусть там мир реализован с boundary reached, но там полно других возможностей которые с лёгкостью перекрывают этот недостаток.
Скорее минусы ставит люди, которые утверждают:
1)Там нет русских сабов!!!!
2)Что он купил игру через костыли а не спиратил!!!!
Я ставлю минусы, потому что мне никак не дотянутся до плюсика
Игра с потанцевалом, и где есть невидимые стены😂
На самом деле там нет никаких стен, персонажа просто удерживают в последних координатах при попытке перевалить за определенную величину по X или Z
Конструирование кораблей, ну все, я влюбился
Не Ultimate, а Premium-издание.
И это хорошо! Наверное, единственные создатели ААА-проектов, которые очень лояльно относятся к моддерскому сообществу.
PC Gamer в твитере - "Starfield — крупнейшая ролевая игра Bethesda, но она не может сравниться с величием Skyrim и Fallout 4"
ладно Skyrim, чёрт с ним, но Fallout 4 🤦♂️
Меня оценки всё, что ниже 90 в случае с триплэй РПГ если честно уже напрягают. Fallout 4 получил напомню примерно такие же оценки - 87 балов версия для PS4, Инквизиция 89 балов версия опять же для PS4, для PS версий больше всего обзоров делается у западных игрожуров, поэтому беру их. И это явно были не отличные РПГ, хотя по оценкам если смотреть, то они должны были быть отличными только лишь с некоторыми недочетами.
Надеюсь, они научили убрать на ускорении игры, который влияло на фпс... Помню в Fallout 3-4 такая же ситуация была, чтобы люди пришлось ограничить до 60 фпс.
ИИ - плохой, редактор - плохой, анимации - плохие (из Скайрима), прилёт на планету - через загрузку, перелёт на другую планету через загрузку, анимации применения хила нет, анимации гиперпрыжка из одной точки в другую в космосе нет, просто звук и это я только увидел за 10 минут игры. Страшно представить на что там расчитывали создатели, заявляя о 10 летней поддержке игры.
Посмотрел еще 10 минут, даже нет анимаций у продавца, просто черный экран с инвентарём.
Посмотрел еще 5 минут, в первом городе при переезде с одной станции на другую, тоже просто загрузка без анимаций. Даже не смогли сделать простейшую езду от одной станции на другую, не обосравшись.
а вот это грустно
АНТОШКА ЛОГВИНОВ точно оценил ее на 12 из 12___))все понятно кароч
=)))
По ходу все к чему прикасается Microsoft становится гмном
Где ты тут Г. увидел? Сам даже в игру не зашёл? Ты сонибой что ли?
сони фембой
Такой хайп был. Чуть ли не игрой года называли. Тут игрой года даже близко не пахнет.
Я не сони фэнбой, просто я ожидал от Тодда и его ребят большего, если посмотреть на их историю.
Осталось только разобраться, каким образом майки прикоснулись к игре беседки за исключением спасения старфилда от эксклюзивности и финансирования.
Зачем искать Скайрим там где его не может быть? (То же самое и про Фаллаут 4). Старфилд это игра про космос и путешествия, а не про драконов или постапокалипсис.
Затем , что Беседка умеет делать исключительно Тес ( и даже с этим проблемы , ибо последняя реально годная игра от них = Обливион , всё остальное либо мусор , либо посредственные оверхайп середняки )
Потыкал несколько стримов и айяй-яй - глазики болят то. что-то не так то-ли с плавностью то-ли с частотой картинки. Возможно конечно это труба виновата, но думаю что хваленая плавность с 30 кадрами в секунду это плохо(
Понятно, кейсы с бабосом улетели, оценили высоко.
Реально, посмотрел немного обзоров о том что можно делать в игре и как, по моему будет хорошая игра!
На обрыгаторе OpenCritic средний рейтинг составил 86 баллов из 100
да не особо и высоко, если почитать сами рецухи игра на эти 80 не тянет
Неинтересно
Сказал тот, кто зашёл сюда, прочитал новость, написал отзыв и потратил своё время. Если тебе не интересно, то зачем сюда зашёл?
Неинтересно это твоя г.... аватарка!!!!