на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
7.8 763 оценки

Критики высоко оценили Starfield в своих обзорах космической ролевой игры

©
butcher69
Новости

Как и было объявлено, за 8 часов до открытия раннего доступа к Starfield, ведущие издания и создатели контента опубликовали первые обзоры игры.

На агрегаторе OpenCritic средний рейтинг составил 86 баллов из 100 на основе 65 обзоров. 92% журналистов порекомендовали игру к прохождению.

Starfield имеет много общего со Skyrim и Fallout 4, но в конечном итоге не дотягивает до них. - PC Gamer
Я не был уверен, что это осуществимо, но Bethesda сумела поднять планку для игр-песочниц еще выше. В конце концов, Starfield — это эпическая ролевая игра с открытым миром и песочницей с прекрасной захватывающей вселенной, захватывающим сюжетом и увлекательным и захватывающим игровым процессом. Я так рад, что познакомился со Starfield и очень надеюсь, что скоро это ждет и вас. - Destructoid
Грандиозный размах Starfield создает почву для нескольких недостаточно проработанных идей в продуманном, но мутном варианте научно-фантастического жанра. - VG247

Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. 1 сентября в 3:00 по московскому времени откроется ранний доступ к игре для владельцев Ultimate-издания.

16
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
Сyberpunk
11
Total Craft

БГ3 обрыганая пошажка, игра на любителя. Зельда для детей сойдёт. А метроид вообще хз что это.

-23
Юрец Одесса

Не пойку от чего так кончают от свич игр, они хорошие (ну их очень мало)ну что бы кончать от них это уже смахивает на продажнич от всяких, метакритаки и других помоек!

-1
KnDiman Total Craft

Насчёт БГ3 - таких любителей, судя по продажам огромное количество, чтобы любить пошаговые игры нужны тактические навыки и интеллект, некоторым людям это не дано, а оценки Starfield думаю действительно многие ожидали выше, учитывая вложенные деньги.

1
Ethan Hunt Total Craft

Балдофаги заминусилм тебя. Но соглашусь, что она на любителя

0
Total Craft KnDiman

Тактические навыки и интеллект черепахи т.к это же не в риалтайм бои, думать можно неделю в таких условиях

-4
DarkoLay

Критики высоко оценили, но внизу опубликовали обзоры от каких-то даунов.

5
besnovaty1986

а между ними есть разница?

4
Ивасик

Игра прекрасна, супер, ну ваапще ! Но до Скайрима и Фэллаута не дотягивает.

3
caliskan Ивасик

А фолаут 4 переплюнуть было вообще не сложно, игра дно. И то не получилось

2
Miero

Никогда не понимал в чем шедевральность скайрима, ну объективно же - боевка уг и на тот момент была, анимации тоже так себе, сюжетка неочем на 10 часов игры, неплохая графика на то время и неплохие сайд цепочки, середняк и не более. Про реиграбельность и моды чисто субъективщина, я даю оценку той части, что выполнила игровая студия, а не фан сообщество.

5
arg22

Ну я не припомню большого разнообразия РПГ от 1-3 лица в интересном разнообразном открытом мире. С кучей квестов, отлично прописанной историей и лором.

1
HellowRainbow

Графика там серая, локации однообразные, мир пустой, персонажи - дерево

5
Miero arg22

Это так, такого рода игр по пальцам одной руки можно посчитать, но скайрим и тот же ведьмак 3 в одной оценочной нише стоят, хотя последний, по моему мнению на порядок выше скайрима по качеству. У ведьмака тоже есть свои проблемы, но все же когда обе игры имеют условно 90+ оценки, то тут вопрос к качеству такого оценивания.

П.С. Забыл написать в достоинства скайрима классный саундтрек.

0
arg22 Miero

Мне ведьмак вообще не нравится. Игры беседки намного ближе. Да ведьмак и не рпг ...совсем другой жанр. И вышел много позже. В то время, как ТЕС имел огромную фан базу еще задолго до релиза скайрима. Лично мы всем классом еще в морровинд зависали. А кто-то и того раньше играл.

0
Diablonos

Игра не дотягивает до fallout 4? Вау!

5
ZackSnyder

критики как будто боятся критиковать и ставить низкую оценку.

4
Night Driving Avenger

Ну а как же, чемоданы отрабатывать надо и в черный список не попасть.

3
0ncnjqybr

Рецензии от специально отобранных жополизов? Нафиг. Напоминаю, что все те, кто ранее критически высказывался об играх беседки, пресс-копии не получили. Лучше подождать рецензий от игроков.

3
Кей Овальд

"Starfield имеет много общего со Skyrim и Fallout 4, но в конечном итоге не дотягивает до них."
Это типа 7/10 что ли?

3
Black Metal Husky

Ну скоро увидим как Тодд Говард постарался, скорей бы уже

2
Romy4

IGN 7 / 10

2
Kerrot

Отжарено,

но как бы то ни было жду наконец, чтобы строить свои космобазы посреди ничего,

но уж если игра от беседки все равно залипну как бы то ни было, все же открытые миры кроме как беседка мало кто умеет делать, так что удачи Тодду с запуском.

2
PavelDragon

Шикарно, не зря ждал и верил :) Уже предзагрузил в стиме.

1
Total Craft

Держи плюс, минусят видимо те кто постоянно на агре сидят как на бутылках..) лично я увидел очень амбициозную игру, даже пусть там мир реализован с boundary reached, но там полно других возможностей которые с лёгкостью перекрывают этот недостаток.

0
electr01 Total Craft

Скорее минусы ставит люди, которые утверждают:

1)Там нет русских сабов!!!!

2)Что он купил игру через костыли а не спиратил!!!!

0
besnovaty1986 electr01

Я ставлю минусы, потому что мне никак не дотянутся до плюсика

0
Ethan Hunt Total Craft

Игра с потанцевалом, и где есть невидимые стены😂

0
Total Craft Ethan Hunt

На самом деле там нет никаких стен, персонажа просто удерживают в последних координатах при попытке перевалить за определенную величину по X или Z

0
Rey Harley

Конструирование кораблей, ну все, я влюбился

1
Mystik_86

Не Ultimate, а Premium-издание.

1
Комментарий удален
Onotole_console

И это хорошо! Наверное, единственные создатели ААА-проектов, которые очень лояльно относятся к моддерскому сообществу.

3
Romy4

PC Gamer в твитере - "Starfield — крупнейшая ролевая игра Bethesda, но она не может сравниться с величием Skyrim и Fallout 4"

0
ldssa jbcfsgfhd

ладно Skyrim, чёрт с ним, но Fallout 4 🤦‍♂️

4
arttk

Меня оценки всё, что ниже 90 в случае с триплэй РПГ если честно уже напрягают. Fallout 4 получил напомню примерно такие же оценки - 87 балов версия для PS4, Инквизиция 89 балов версия опять же для PS4, для PS версий больше всего обзоров делается у западных игрожуров, поэтому беру их. И это явно были не отличные РПГ, хотя по оценкам если смотреть, то они должны были быть отличными только лишь с некоторыми недочетами.

0
Zick211

Надеюсь, они научили убрать на ускорении игры, который влияло на фпс... Помню в Fallout 3-4 такая же ситуация была, чтобы люди пришлось ограничить до 60 фпс.

0
Indigo Night

ИИ - плохой, редактор - плохой, анимации - плохие (из Скайрима), прилёт на планету - через загрузку, перелёт на другую планету через загрузку, анимации применения хила нет, анимации гиперпрыжка из одной точки в другую в космосе нет, просто звук и это я только увидел за 10 минут игры. Страшно представить на что там расчитывали создатели, заявляя о 10 летней поддержке игры.
Посмотрел еще 10 минут, даже нет анимаций у продавца, просто черный экран с инвентарём.
Посмотрел еще 5 минут, в первом городе при переезде с одной станции на другую, тоже просто загрузка без анимаций. Даже не смогли сделать простейшую езду от одной станции на другую, не обосравшись.

0
Limgrave

а вот это грустно

0
Andrew Shimansky

АНТОШКА ЛОГВИНОВ точно оценил ее на 12 из 12___))все понятно кароч

0
RESPEKTROMETR

=)))

-1
answerx32

По ходу все к чему прикасается Microsoft становится гмном

-1
Юрец Одесса

Где ты тут Г. увидел? Сам даже в игру не зашёл? Ты сонибой что ли?

-1
oldhoudini Юрец Одесса

сони фембой

2
answerx32 Юрец Одесса

Такой хайп был. Чуть ли не игрой года называли. Тут игрой года даже близко не пахнет.

0
answerx32 oldhoudini

Я не сони фэнбой, просто я ожидал от Тодда и его ребят большего, если посмотреть на их историю.

1
vekros answerx32

Осталось только разобраться, каким образом майки прикоснулись к игре беседки за исключением спасения старфилда от эксклюзивности и финансирования.

0
Total Craft

Зачем искать Скайрим там где его не может быть? (То же самое и про Фаллаут 4). Старфилд это игра про космос и путешествия, а не про драконов или постапокалипсис.

-1
gloccc

Затем , что Беседка умеет делать исключительно Тес ( и даже с этим проблемы , ибо последняя реально годная игра от них = Обливион , всё остальное либо мусор , либо посредственные оверхайп середняки )

0
Fedmoped

Потыкал несколько стримов и айяй-яй - глазики болят то. что-то не так то-ли с плавностью то-ли с частотой картинки. Возможно конечно это труба виновата, но думаю что хваленая плавность с 30 кадрами в секунду это плохо(

-1
Синий Батя

Понятно, кейсы с бабосом улетели, оценили высоко.

-1
Total Craft

Реально, посмотрел немного обзоров о том что можно делать в игре и как, по моему будет хорошая игра!

-2
Случайный Игрок

На обрыгаторе OpenCritic средний рейтинг составил 86 баллов из 100

-2
Anatoliy Dobrov

да не особо и высоко, если почитать сами рецухи игра на эти 80 не тянет

-2
DORAEMON1989

Неинтересно

-7
Ain Grimm

Сказал тот, кто зашёл сюда, прочитал новость, написал отзыв и потратил своё время. Если тебе не интересно, то зачем сюда зашёл?

1
Юрец Одесса

Неинтересно это твоя г.... аватарка!!!!

1