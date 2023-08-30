Локализаторы-энтузиасты начали подготовительные работы к машинному переводу Starfield

Вчера стало известно, что файлах в пресс-копиях Starfield отстутствуют русские шрифты, а из-за огромного количества текста, качественный перевод обойдется в районе 20 млн рублей.
Но пользователи с форума Zone of Games быстро нашли способ добавления в игру шрифтов, а сегодня программист и локализатор под ником Haoose, у которого есть доступ к пресс-копии игры, сообщил о том, что подготовительные работы к машинному переводу ролевой игры от Bethesda начались. Он также поделился некоторыми техническими подробностями:
- Проведен технический тест на возможность вставить русский текст в игру, игра его видит, работает, не вылетает.
- Есть ребята, которые занялись технический работой с файлами текста субтитров (это тот самый 20-миллионный текст).
- Есть ребята, которые вызвались нарисовать красивые русские шрифты.
Ну а я тем временем уже заканчиваю (машинный) перевод интерфейса. Так что… Как минимум ждите 1 сентября вместе с релизом игры - перевод интерфейса с какими-нибудь шрифтами. А дальше (может быть и в сентябре) появится первая версия машинного перевода собственно самих субтитров.
Кстати, если кому интересно, упомянутый в теме Translumo работает на игре.
Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Ну хоть так, респект не равнодушным людям что стараются для других
И это в то время, когда другие, действительно талантливые люди, умудрились делать моды без самой игры и уже думают о продолжении.
Из-за этих, в частности, неравнодушных людей, игра лишилась официальной русской локализации. За что им спасибо говорить? За то, что будут чинить то, что сами и сломали?)
Что-то логика в вашем комментарии не ощущается. Они то что вдруг сломали? Решение о вырезе локализации делалось сто процентов по политическим и издателями, точней самой верхушкой. Тодиком. Которому могли и позвонить, а мог и сам перебздеть. Эти конкретно люди, кто машинным пускай переводом, восстановят часть справедливости, что плохого вам сделали?))
Вброс.
Поддерживают то, из-за чего Россия ленилась официальной локализации.
Как тролли загадку разгадывали в Ведьмаке)
Так а в чём они не правы? Если бы они брались за перевод, то не стали бы использовать, скорее всего, полностью машинный перевод.
В том, что перевод 20 лямов стоить не может, как и не может перевод текста занять три года.При знании языка даж Войну и мир можно перевести быстрее
Охлади свой движок, нам ещё долго тра*ться с добычей этого углепластика ( ͡° ͜ʖ ͡°)
P.S. Но если займутся серьёзно и пройдутся по ключевым моментам, то в общих чертах всё будет смотреться хорошо. А для уточнения не трудно к оригиналу обратиться, если что
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»...
Молодцы, похвально!
Не Варяг, а Ляонин!
Уважение таким людям.
Одного уважения мало в перспективе нужно будет деньжат подбросить.
Респект и Уважение!
А как же разговоры того эксперта с форума, рассказывающего что как сложно переводить какие то там скрипты, и как якобы это сложно? Чушь?
Это от игры и движка зависит. Я например в свое время занимался переводом на русский язык одного мода для Скайрим, и если там переводишь названия скриптов, мод ломается. Потом правда автор мода поправил это и их тоже можно было перевести.
Хорошая новость, так что охладите трахание, углепластики)
Думаю быстро сделают и может даже не они.
Перевод будет уровня "Гречиха посевная", кто в котор играл знает.
Ага, потрачено.
Поиграй в тех же рыцарей готема, там тоже такой перевод с некоторыми правками и хрен с ходу скажешь что машинный, прогресс на месте не стоит
Думаю, всё же качественней.
Ну как раз как выйдет можно и скачать саму игру, а то хз, патчи сейчас такие ещё придётся всю папку целиком перекачивать
Кста, кому интересно у наших барыг появились ключи с активацией в РФ без смены региона и тд, но ценник эт капец, чет 5к за стандартное издание
Это дефолтная цена даже для КЗ. 70 баксов это тебе..
Не интересно. На меха их переработать интересней, барыг этих. Или, в суп покрошить. Много на себя брать стали обмороки, ещё и с агрессией, ещё и в не самые лучшие времена. Я надеюсь, что теперь, после их истерик даже здесь, даже совсем слепошарым ландухам стало понятно, что у продаванов/барыг вообще ничего святого. А сколько истерик было.. - Так вон оно оказывется что..))
Да эт понятно, но один хрен много и не привычно ещё
Лицо этого гения представили?
Ну это про ручной перевод. Машинный понятное дело быстрее сделает
А что здесь представлять? Хитрожопые "ребята" всегда найдут где "подзаработать". Здесь двадцатка ускользнула, не беда.) При таких амбициях и прайсах голодными не останутся.
Ну никто ведь не будет ждать ручной перевод несколько лет, когда есть машинный перевод, причем не плохого качества
Даже ручной перевод не 3 года делается, тем более с заявкой на 8 часов каждый день
Так зависит от количества сотрудников
Еще есть LunaTranslator тоже хорошо переводит с экрана
https://github.com/HIllya51/LunaTranslator/releases
неплохо
в эпоху GPT до сих пор в ручную переводят да еще и за такие бабки. Сейчас в Яндекс зайди столько переводов от нейросетей предлогают.
Так-то так, но машинный перевод далеко не идеален и много времени уходит на редактуру, особенно если тест не формализован.
Со времем доведут и до идеального состояния, если правиться легко это дело будет.
Спасибо вам!
Смешно. По инфе из инетика, там ~253 000 строк диалогов или ~1 700 000 слов. Бюро проф. переводчиков берет 350 руб. за страницу (250 слов/страница) или 500 руб. за страницу с привлечением носителя языка. Элементарная математика указывает на то, что профессионалы возьмут меньше 4 миллионов рублей...
Их бизнес гуру это продумал и сослался на отсутствие в игре русского шрифта и необходимость моддить скрипты (в игре для модов)), или что-то типа того.)) Да и потом, это ж игра ААА уровня.. - Расценки другие за вредность..))
блять... что ты написал
Круто ждем!!
Красавчики.
крассавы
я когда дипломную писал, брал тексты на английском и переводил через яндекс переводчик, шобы уникальность поднять. даже он очень хорошо переводит, не говоря уже о нейросетях. думаю, что перевод будет хорошим. времена углепластика прошли.
Уже много подписали, а если он будет думаю с него легче будет
проблема гуглоперевода в том что он одно и тоже слово в разных предложениях переведет по разному и ты сути в итоге не поймешь, так что удобоваримый перевод все равно придется вручную править
p.s. это безотносительно тех челов с 20 миллионами, модеров которые специализируются на переводах дохрена, собрать часть из них в сообщество и перевести нормально, думаю, не будет большой проблемой и обойдется в 10 раз дешевле
Скорее всего яндекс перевод будет.
Нет. Суть в том, что машинный переведёт (не всегда, кстати) одно и то же слово одинаково, вне зависимости от контекста в разных предложениях. Также у них большие проблемы с переводом терминов, идиом/фразеологизмов и по части витиеватой граммар, в т.ч пунктуации. Но, дальше этого, согласен. Там организатор скорей всего на карман пятнарик положить хотел. Лям на расходы, остальное людям.. А то и больше на карман. Бизнес, он ещё и не такой бывает. Кстати, опять же, никто не сказал, что машинный нельзя контролировать и со временем не поисправлять критические обшибки. Ну а артифишел интэллендженс вообще должен по-идее переводить на более высоком уровне. Говорят, Яндекс неплохо справляется. 20 лямов за перевод ещё и "минимум" - это конечно сильно. С такими амбициями далеко пойдут.
пусть не забудут про "охлади трахание, углепластик"
Те, кто там хотел 20 лямов - сейчас глотнули? :)
Мдааа, всё это просто огромный facepalm , с тем учётом, что в игре изначально была русская локализация. Чиним то, что сами же и сломали, это победа, блин!)
Это "кално" еще и на русском нет)) Обидно за "тупней" , что будут извращатся ради этого отборного кала ААА уровня
Мнение анимешника с 2 недельной регистрацией ахаха пади да прыгани с окошечка чучелко
https://www.change.org/p/ukrainian-language-support-for-starfield?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_37225121_ru-RU%3A4&recruited_by_id=0567d190-45d3-11ee-952c-bd778ad2eb2d&share_bandit_exp=initial-37225121-en-US Есть такая петиция создали в Украине. Правда об переводе игры на Украинский язык.
Не надо мне тут машинных переводов... Дайте пацанам бабки срубить.
хаха нига дело говорит
пофик, английский наше все
А почему тогда на русском пишешь?