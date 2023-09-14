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Starfield 06.09.2023
6.7 2 659 оценок

Лондонский симфонический оркестр сыграл атмосферный саундтрек Starfield

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Gutsz
Новости

В Bethesda Softworks решили особо отметить грандиозный релиз научно-фантастической ролевой игры Starfield, задействовав для этого команду профессиональных музыкантов. Авторитетный лондонский симфонический оркестр сыграл главные композиции из атмосферного саундтрека игры. Послушать отличную музыку и увидеть выступление музыкантов можно в опубликованном ролике ниже.

Разработчики Starfield порадовали игроков практически полноценным концертом, который проходил в формате онлайн и теперь его может увидеть каждый. В течение часа симфонический оркестр исполнил десять инструментальных композиций из игры, включая главную музыкальную тему — Into The Starfield. При этом дирижёром оркестра выступил сам оригинальный композитор игры — Инон Зур, которого позднее сменил другой профессиональный композитор.

Starfield доступна для игры на ПК и консолях Xbox. Напомним, ранее журналисты обвинили разработчиков проекта в манипуляциях с оценками.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Lvinomord

Концерт получился очень длинным,так как пришлось делать много пауз между нотами.Тодд посоветовал музыкантам обновить свои инструменты.)

9
Legend_of_the_Hero

Что, что а музыкальные треки у Bethesda всегда были очень красивыми.

1
ЕВгений 1993

Только в старфилд даже нормальных треков кот наплакал (если честно, то вообще ни одного вспомнить не могу - ни из трейлера, ни из игры). Бродишь по планетам и на фоне завывает какое-то унылое... творение Тодда Говарда 😁

Могли бы радио какое-нибудь сделали как в фолаче. Теперь только ждать пока мододелы как-то ситуацию исправят.

1
Legend_of_the_Hero ЕВгений 1993

Я никак в не могу в неё поиграть. Но думаю что так оно и есть судя по многочисленным отзывам.

0
Pinaevs ЕВгений 1993

Ну в фолыче радио - это наследие довоенной эпохи, а на планете с парой аванпостов и щахтами откуда трансляторы для вещания, а главное зачем? Инопланетная живность музыку не слушает.

0
QD19

Вот куда они деньги вкидывают, болваны эти. Вместо того чтобы вплотную заняться контентом и оптимизацией. Долбонутые

0
Lvinomord

А зачем вкладывать деньги, если мододелы и контент и оптимизацию все сделают бесплатно? А потом эти же моды можно будет ещё и продать с каким нибудь очередным переизданием.Сплошная выгода.

1
Pinaevs

А что так мелко? Нет бы показать, как одухотворенные Карл III с внуками играет по вечерам в Starfield на XBOX.

0
Sneaky Pete

когда уже можно будет ознакомиться с игрой? Годик подождать ?

0