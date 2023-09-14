Лондонский симфонический оркестр сыграл атмосферный саундтрек Starfield

В Bethesda Softworks решили особо отметить грандиозный релиз научно-фантастической ролевой игры Starfield, задействовав для этого команду профессиональных музыкантов. Авторитетный лондонский симфонический оркестр сыграл главные композиции из атмосферного саундтрека игры. Послушать отличную музыку и увидеть выступление музыкантов можно в опубликованном ролике ниже.
Разработчики Starfield порадовали игроков практически полноценным концертом, который проходил в формате онлайн и теперь его может увидеть каждый. В течение часа симфонический оркестр исполнил десять инструментальных композиций из игры, включая главную музыкальную тему — Into The Starfield. При этом дирижёром оркестра выступил сам оригинальный композитор игры — Инон Зур, которого позднее сменил другой профессиональный композитор.
Starfield доступна для игры на ПК и консолях Xbox. Напомним, ранее журналисты обвинили разработчиков проекта в манипуляциях с оценками.
Концерт получился очень длинным,так как пришлось делать много пауз между нотами.Тодд посоветовал музыкантам обновить свои инструменты.)
Что, что а музыкальные треки у Bethesda всегда были очень красивыми.
Только в старфилд даже нормальных треков кот наплакал (если честно, то вообще ни одного вспомнить не могу - ни из трейлера, ни из игры). Бродишь по планетам и на фоне завывает какое-то унылое... творение Тодда Говарда 😁
Могли бы радио какое-нибудь сделали как в фолаче. Теперь только ждать пока мододелы как-то ситуацию исправят.
Я никак в не могу в неё поиграть. Но думаю что так оно и есть судя по многочисленным отзывам.
Ну в фолыче радио - это наследие довоенной эпохи, а на планете с парой аванпостов и щахтами откуда трансляторы для вещания, а главное зачем? Инопланетная живность музыку не слушает.
Вот куда они деньги вкидывают, болваны эти. Вместо того чтобы вплотную заняться контентом и оптимизацией. Долбонутые
А зачем вкладывать деньги, если мододелы и контент и оптимизацию все сделают бесплатно? А потом эти же моды можно будет ещё и продать с каким нибудь очередным переизданием.Сплошная выгода.
А что так мелко? Нет бы показать, как одухотворенные Карл III с внуками играет по вечерам в Starfield на XBOX.
когда уже можно будет ознакомиться с игрой? Годик подождать ?