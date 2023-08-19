"М. Видео" будет продавать коллекционную версию Starfield за 40 тысяч рублей

«М. Видео» рассказала о ценах на обычную и коллекционную версии игры Starfield, которая выходит 6 сентября и не будет поддерживать русский язык.
Обычная версия Starfield будет стоить 9000 рублей за стандартное дисковое издание для Xbox. При этом цена издания Constellation Edition будет достигать уже 40 тысяч рублей. Оно будет включать умные часы Starfield Chronomark Watch, как у главного героя игры, а также футляр для этих часов, стилбук, нашивку и цифровые бонусы.
Объявленные цены — пока не окончательные, и они могут повыситься.
Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. 1 сентября ранний доступ к игре откроется для владельцев Premium-издания.
В главном магазине все бесплатно. Отсутствие часов и прочего мусора мы как-нибудь переживем.
Ну, десяточку сверху накинули за доставку и на молоко за вредность. По-божески.
пздц товарищи 40к это победа
лул, да они ее как обычно даже не привезут спустя пол года
Ну так то колекционка эта стоит 300 баксов, а это почти 30 тыс рублей. Ну 35 максимум ей цена.
Добавь сюда растаможку, ндс, и надбавку профита с продажи.
Чего то маленький ценник , вот если бы за 140 000 продавали бы то я подумал бы брать или нет , а так понятно что игра дешевка .
В итоге игра окажется унылым г.
братишка, уж лучше быть по жизни оптимистом, чем пессимистом
Надеюсь что нет. Если хотя бы расширят и углубят идеи фаллоут 4 и уберут минусы - уже не плохо будет.
40 косарей за клон No Man's Sky, это конечно сильно.
P.S. минусите сколько хотите, только потом сами будете ныть на PG, что игра отстой.