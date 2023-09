Mass Effect, Star Wars Jedi и Starfield: в IGN назвали самые лучшие космические игры ©

В этом месяце состоялся релиз долгожданного научно-фантастического ролевого экшена Starfield от Bethesda Softworks. И хотя у игроков к проекту и его техническому состоянию появляется все больше "острых" вопросов, это все равно масштабное событие для всей игровой индустрии. Starfield стала первой за многие годы совершенно новой крупнобюджетной игрой от известной студии, действия которой разворачиваются в космосе. В честь этого события, издание IGN решило определить десять самых лучших проектов в этом жанре.

Зарубежный портал провел тысячи зрительских голосований в формате дуэлей, где определялись лучшие космические игры. Игроки выбирали лучшие проекты среди Starcraft, Destiny 2, No Man's Sky и многих других игр жанра научной фантастики, где также присутствует новая Starfield.

Лидером пользовательского рейтинга стала культовая Mass Effect 2, набрав 89,3% побед в голосовании один на один с другими играми. Игроки высоко оценили проработанных персонажей, незабвенные миссии и разные финалы, которые определяются решениями в ходе прохождения основной истории. Вместе с Mass Effect 2 в пятерку лучших попали и все остальные части из оригинальной трилогии.

Star Wars: Knights of the Old Republic заняла второе место в этом "очном поединке" с процентом побед 84,8%. Ее продолжение, Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords, заняло пятое место, а Star Wars Jedi: Survivor и Star Wars Jedi: Fallen Order заняли шестое и седьмое места соответственно. Недавно вышедший Starfield в итоге голосования получил восьмое место, хотя многие игроки еще изучают возможности игры. Закрыли десятку лидеров Star Wars: Battlefront II и No Man's Sky.