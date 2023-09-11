Mass Effect, Star Wars Jedi и Starfield: в IGN назвали самые лучшие космические игры

В этом месяце состоялся релиз долгожданного научно-фантастического ролевого экшена Starfield от Bethesda Softworks. И хотя у игроков к проекту и его техническому состоянию появляется все больше "острых" вопросов, это все равно масштабное событие для всей игровой индустрии. Starfield стала первой за многие годы совершенно новой крупнобюджетной игрой от известной студии, действия которой разворачиваются в космосе. В честь этого события, издание IGN решило определить десять самых лучших проектов в этом жанре.
Зарубежный портал провел тысячи зрительских голосований в формате дуэлей, где определялись лучшие космические игры. Игроки выбирали лучшие проекты среди Starcraft, Destiny 2, No Man's Sky и многих других игр жанра научной фантастики, где также присутствует новая Starfield.
Лидером пользовательского рейтинга стала культовая Mass Effect 2, набрав 89,3% побед в голосовании один на один с другими играми. Игроки высоко оценили проработанных персонажей, незабвенные миссии и разные финалы, которые определяются решениями в ходе прохождения основной истории. Вместе с Mass Effect 2 в пятерку лучших попали и все остальные части из оригинальной трилогии.
Star Wars: Knights of the Old Republic заняла второе место в этом "очном поединке" с процентом побед 84,8%. Ее продолжение, Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords, заняло пятое место, а Star Wars Jedi: Survivor и Star Wars Jedi: Fallen Order заняли шестое и седьмое места соответственно. Недавно вышедший Starfield в итоге голосования получил восьмое место, хотя многие игроки еще изучают возможности игры. Закрыли десятку лидеров Star Wars: Battlefront II и No Man's Sky.
ноу мен скай на 10? и нет элитки, лол что за список))) а зв которые на 6 и 7 как тут оказались? имхо 2й котор на сто голов лучше 1 и 3 масс эффект, старфилд даже пинать уже не охото
Что такое Элитка? Мы в редакции не знаем такой :)
elite dangerous, эх зумеры
Скажи сколько там планет чтоб у них инфаркт случился)
наверное даже разрабы не знают)))
Вы еще про фрилансера им скажите.
Starfield попал в топ? С таким же успехом и Subverse можно было в список внести.
Starfield выше NMS.
BRUH
А как же Ведьмак 3? Это тоже космическая игра.
😝
Что здесь делает мусор Starfield?
Я андромеду щас прохожу
Stellaris даже не упомянут .
да там много чего нет, нет Freelancer, нет Elite.
Так себе, какой-то непонятный притянутый за уши топ.
🤮
На первое место чемоданов не хватило 😱😲😄
Котор, SWTOR, трилогия Масс Эффект классные игры про космическую тематику, сюжета, вариативности. В трилогии Масс Эффекта можно отыгрывать роли плохиша, или на оборот добрика. Из перечисленных игр, тоже самое.
Даже не смейте ЭТО, ровнять с массычами 1 и 2
Опять же подмена понятий в названии новости . Масс эффект ,star wars Cotor, Starfield ,назвали лучшие игры . В названии 3 игры и Starfield не входит в тройку игр.
Масс эффект 2,КОТОР,и Масс эффект . Вот тройка игр. В которой Starfield 8 место .
Я не понимаю нафига это название втыкать в каждую новость ,где эта игра даже в 3ку не входит
А что в этом списке забыл симулятор загрузок в виде мода на Фоллаут 4???
Последний джедай на пк так особенно, еле работающий кусок дерьма
Справедливости ради, Старфилд и Элитка должны поделить межу собой одно место в рейтинге.
Ну Mass Effect и не пытался казаться космосимом.Коридорный шутан с элементами рпг(если не считать андромеду) но всё же он был неплох и сюжетец завезли.Star Wars Jedi это симулятор паркура и возрождение неписей.Мочить одно и то же на том же самом месте так себе игрострой.Масс еффект это классика жанра.
X4- самая лучшая игра про космос, остальное хрень.
Симулятор это уровень треша, так что спорное заявление
Нуу если честно х3 и х4 это очень нищевые игры, если просто послушатьтпро них это довольно крутые игры кажется, а как поиграешь... но если в маштабе космоса то да
и это лучшие? господи даже не смешно.
Нет ни Elite Dangerous,EVE Online,Stellaris,Космических рейнджеров,Endless Space и много других хороших игр про космос,но Starfield конечно в 10-ку входит ага(нет).
Все верно. Даже Андромеда на фоне старфилда выглядит круто.
С первой пятёркой согласен (хотя мне больше третий Масс Эффект и второй Ситх Лорд нравятся), со второй пятёркой полностью не согласен.
Полностью согласен с вышесказанным. Только на первом месте Starfield, а потом все остальные.
Честно говоря видеть в списке "космических" игр представителей Звездных Войн это та еще кринжатина. МассЭффект тоже не фонтан, но он балансирует на грани.
Starfield можно было и повыше поднять
ну вообще да, но под NMS точно.
Или не вписывать совсем
В плане сюжета, Mass Effect - лидер, несомненно. В плане исследования и изучения мира - Starfield.
Мне на оборот нравилось в трилогии Масс Эффект исследования и изучения мира. Сюжет хороший, где можно квестах спасать людей, или на оборот сделать, чтобы погибли. В Масс Эффект можно было выбрать предысторию, если не выбирать готовый персонаж. Персонажи в Масс Эффект приятные на глаз.
Исследование космоса в Андромеде лучше чем Starfield.
Какого мира, пустых планет с однотипными аванпостами?: Я ради интереса тупо прыгнула по большинству систем и не нашла там заброшенных станций и мест интереса в косм. пространстве. Даже большая часть планет наполнена однотипными аванпостами. Неужели так сложно было добавить ком. остовов разных кораблей, станций, внеземных развалин, тайн всяких, аномалий, туманностей и пр? Да, станции есть, но их мало и они не интересные. Там нет никакой загадки. Даже лаборатории и убежища в фоле было исследовать интереснее. Нашла дрейфующий шип с повернутым экипажем, который болтает голосом андроидов. Думаете мне дали там какой-то кв? Хрен. Просто записка про какую-то болезнь и все. Никаких новых задач или маркеров не появилось. Хотя из этого можно было развить сюжет про инопланетный вирус, заражение какими нибудь нанитами и пр. Но беседке лень даже это. Так что лучше не говорите про исследование мира и его изучение. Там нечего изучать и исследовать.
Вы должны изучать игру, пока не найдете, зачем в нее вообще играть) Примерно к этому и сводятся аргументы в пользу "хорошей игры".