Microsoft очень скромно оценивает стартовые продажи Starfield

Пока большинство даже самых отдаленных от жанра ролевых игр геймеров убеждены в крайне успешном релизе Starfield, сам издатель проекта не столь оптимистичен. Microsoft и Bethesda Softworks прогнозируют весьма "скромные" продажи игры, хотя и уверены в высоком качестве проекта. Некоторые акционеры компании даже успели получить письмо от руководства Microsoft с предупреждением о слабой выручке компании во время выхода Starfield.
Как сообщается, Microsoft публично раскрыла весьма разочаровывающие результаты своего игрового подразделения. За первую половину 2023 года компания не получила ощутимой прибыли с игр, успев выпустить Minecraft Legends, Hi-Fi RUSH и Redfall. Представленные игры, очевидно, не могут похвастаться высокими продажами, и как полагает Microsoft, ситуация не изменится даже с выходом Starfield.
Аналитики из индустрии предполагают, что основным источником низкого дохода является подписка Game Pass. Пока Microsoft публично хвастается о преимуществах подписки и её рентабельности для всех, на деле она не приносит большой прибыли — отмечают эксперты. Более того, она не позволяет определить действительно важные релизы и выяснить заинтересованность игроков, поскольку 10 долларов за подписку нельзя сравнивать с 70 долларов за покупку игры. Из-за этого руководство компании вынуждено часто обращаться к акционерам и предупреждать их о слабых продажах своих новинок.
Так продаж быть и не должно, им главное что бы гейм пасс на год покупали, тогда в итоге получится больше.
А скок это в $ ?
Ну локализации нет, ключ на продажу нет, а у нас игры беседки очень популярны, минус рынок уже есть. Ща балдурс гейт 3 будет у нас крошевать топы(ну и с краю арморед кор 6 :))
Сколько нужно времени ЧСВшным фанатам в РФ, чтобы они поняли, что они мало кому нужны и что можно без них?
аа, беседке не нужны фанаты на русском, ну тогда я пойду покупать японские игры, они ща на русский стали переводить массово
Сколько нужно времени что бы таки как ты поняли, что РФ не единственная страна с русским языком, и то что в Стиме ру язык на 3 месте от общего числа пользователей, и 7 в мире
Главное не ныть постоянно о том, что "без нас - никуда".
Политика грузчика. Как можно вообще так сказать? Каждый действующий игрок для них ценен, каждый потенциальный даже игрок для них ценен. Чем вы основываетесь выражаясь так? Тут не надо быть аналитиком, чтобы сложить дважды два. Потеря аудитории - потеря прибыли. Фанаты РФ - это не основная часть аудитории, но глупо считать, что отказываясь от такого куска, это пройдет не заметно.
Подписку лучше сделать по примеру Playstation и будет счастье (Не игрокам ((( )
Что не так с подпиской пс?
С ней то как раз всё и хорошо...майки сами большие релизы сразу в подписку, сони спустя какое-то время...прибыль в этом моменте и кроется
Сначала отдают игры даром за подписки потом уходят с ру рынка затем начинают ныть...Ну не придурки ли.
Звучит как обида...
Очевидно, что основные продажи будут потом, когда моды начнут делать. Скайрим не даст соврать. Потом ещё и 10 разных изданий будет.
Ну благо у Скайрима нету 10 изданий
3 всего)
правильно сказать «пока нету». Еще на мобилки и бытовую технику не портировали как вариант
Ничего, ещё есть время... будут ещё юбилеи.)
Русский добавьте и будет не много больше продаж
А вы тогда смогли бы скачать с русской локализацией? Вы знаете, что такое лицемерие?..
Вырос уже давно с торрентов/пиратства пк игр
Вырос? Простое желание просто и бесплатно скачать игру никак не связано с возрастом.
Ну скачать "бесплатно" можно и с пасса