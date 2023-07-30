Microsoft ожидает рекордных доходов от Xbox после запуска Starfield

Для Microsoft выпуск Starfield - не просто событие. Некоторые уже сравнивают его с Halo, что, честно говоря, ошибочно, но это уже другой вопрос. Хотелось бы отметить и то, что компания посвятила этому событию отдельное мероприятие, а также то, что она вложила очень много средств и усилий в плане коммуникации, анонсировала программу раннего доступа для создателей контента и многое другое. Американцы очень уверены, что у них в руках жемчужина.
Настолько, что спрос на их продукцию вырос, и заказы на игру увеличиваются. Возможно, финансовое подразделение Microsoft возлагает большие надежды на запуск игры. Настолько, что они ожидают рекордных результатов в первом квартале 2024 финансового года (Q1 FY24), который начнется в сентябре 2023 года.
Эми Худ (Amy Hood), финансовый директор Microsoft, дала оценку 5%-ного роста доходов по сравнению с 1-м кварталом прошлого года (FY23). Для сравнения: выручка за I квартал 23 финансового года составила 3,61 млрд. долл., а после выхода игры от Bethesda ожидается, что она вырастет до 3,791 млрд. долл.
В Microsoft считают, что если игра будет хорошо продаваться, то это может способствовать увеличению количества подписок на Game Pass, а также продажам самой игры как в магазине Microsoft Store, так и в Steam. По всей видимости, оптимизм, с которым в Редмонде смотрят на игру, может сыграть против Starfield, если игра не оправдает ожиданий со стороны геймеров.
То ожидают, то не ожидают
"Не дели шкуру неубитого медведя".
Двоякое ощущение. С одной стороны хочется успешный Старфилд, без глюков, багов, вылетов и с наполненным миром, с другой - чтоб майкрософт разорилась.
Да майкам походу на всё и всех "с большой колокольни" ))))
А с другой стороны это беседка, и провала в техническом плане не избежать, а про количество багов можно даже не говорить
Ну беседка это еще не уве болл, где только треш, угар и содомия. Фаллоут 3, 4, Обливион - после патчей оказались очень даже не плохи, а с модами так местами и хороши, а серия Дисхоноред - вообще отличная вышла прям сразу, там и сюжет и геймплей завезли.
Ожидаю похода в туалет, что бы по-какать
Я очень скептически отношусь к возможному успеху Starfield. Но искренне надеюсь, что игра будет настолько отличной, что побьëт все продажи и чарты, и на следующей The Game Award на сцену выйдет добряк Тодд, что бы получить награду за Starfield и спросит "Who's laughing now?".
https://www.playground.ru/misc/news/microsoft_ozhidaet_rost_vyruchki_xbox_v_tekuschem_finansovom_kvartale-1640601
Хах, это при условии что старфилд выйдет не забагованным днищем плавящим седалища игроманов, а игрой с нормальной оптимизацией и доработанными механиками..)
А то вон, пшеки со своим киберпанком так же думали - строя себе небесные замки, а потом пришлось временно стать кало-дайверами и как ихтиандр - поплавать в чане с фекалиями пару лет..))
Не интересно про Xbox, но на Game Pass подписался конечно...
Да что бы она провалилась, я лучше буду в BG 3 зависать где есть русский язык
Да и так попахивает провалом, но перевод же будет, а потом озвучку может кто забабахает...
Перевода не будет. Только где нить через несколько месяцев скорее всего игра гигинтская ведь. До конца года может сделают. До этого же наслаждайся инглиш версией)
Озвучивать там до хре.а, но текстовой само собой выйдет если игра будет стоить этого, но главное разрабы смачно так плюнули в лицо русскоязычным игрокам, да пошли они нах.р