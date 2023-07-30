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Starfield 06.09.2023
8 629 оценок

Microsoft ожидает рекордных доходов от Xbox после запуска Starfield

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Gruz_
Новости

Для Microsoft выпуск Starfield - не просто событие. Некоторые уже сравнивают его с Halo, что, честно говоря, ошибочно, но это уже другой вопрос. Хотелось бы отметить и то, что компания посвятила этому событию отдельное мероприятие, а также то, что она вложила очень много средств и усилий в плане коммуникации, анонсировала программу раннего доступа для создателей контента и многое другое. Американцы очень уверены, что у них в руках жемчужина.

Настолько, что спрос на их продукцию вырос, и заказы на игру увеличиваются. Возможно, финансовое подразделение Microsoft возлагает большие надежды на запуск игры. Настолько, что они ожидают рекордных результатов в первом квартале 2024 финансового года (Q1 FY24), который начнется в сентябре 2023 года.

Эми Худ (Amy Hood), финансовый директор Microsoft, дала оценку 5%-ного роста доходов по сравнению с 1-м кварталом прошлого года (FY23). Для сравнения: выручка за I квартал 23 финансового года составила 3,61 млрд. долл., а после выхода игры от Bethesda ожидается, что она вырастет до 3,791 млрд. долл.

В Microsoft считают, что если игра будет хорошо продаваться, то это может способствовать увеличению количества подписок на Game Pass, а также продажам самой игры как в магазине Microsoft Store, так и в Steam. По всей видимости, оптимизм, с которым в Редмонде смотрят на игру, может сыграть против Starfield, если игра не оправдает ожиданий со стороны геймеров.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
polyhedral

То ожидают, то не ожидают

1
Ивасик

"Не дели шкуру неубитого медведя".

1
Oscilograf

Двоякое ощущение. С одной стороны хочется успешный Старфилд, без глюков, багов, вылетов и с наполненным миром, с другой - чтоб майкрософт разорилась.

0
askazanov

Да майкам походу на всё и всех "с большой колокольни" ))))

0
Kot9lra street
С одной стороны хочется успешный Старфилд

А с другой стороны это беседка, и провала в техническом плане не избежать, а про количество багов можно даже не говорить

-1
Oscilograf Kot9lra street

Ну беседка это еще не уве болл, где только треш, угар и содомия. Фаллоут 3, 4, Обливион - после патчей оказались очень даже не плохи, а с модами так местами и хороши, а серия Дисхоноред - вообще отличная вышла прям сразу, там и сюжет и геймплей завезли.

0
СнопакДоминатор

Ожидаю похода в туалет, что бы по-какать

0
Lain Rain

Я очень скептически отношусь к возможному успеху Starfield. Но искренне надеюсь, что игра будет настолько отличной, что побьëт все продажи и чарты, и на следующей The Game Award на сцену выйдет добряк Тодд, что бы получить награду за Starfield и спросит "Who's laughing now?".

Спойлер
0
butcher69

https://www.playground.ru/misc/news/microsoft_ozhidaet_rost_vyruchki_xbox_v_tekuschem_finansovom_kvartale-1640601

0
Krendelll
Microsoft ожидает рекордных доходов от Xbox после запуска Starfield

Хах, это при условии что старфилд выйдет не забагованным днищем плавящим седалища игроманов, а игрой с нормальной оптимизацией и доработанными механиками..)

А то вон, пшеки со своим киберпанком так же думали - строя себе небесные замки, а потом пришлось временно стать кало-дайверами и как ихтиандр - поплавать в чане с фекалиями пару лет..))

0
dead2dog

Не интересно про Xbox, но на Game Pass подписался конечно...

0
NAV I

Да что бы она провалилась, я лучше буду в BG 3 зависать где есть русский язык

-4
askazanov

Да и так попахивает провалом, но перевод же будет, а потом озвучку может кто забабахает...

2
Сергей Понащенко askazanov

Перевода не будет. Только где нить через несколько месяцев скорее всего игра гигинтская ведь. До конца года может сделают. До этого же наслаждайся инглиш версией)

0
NAV I askazanov

Озвучивать там до хре.а, но текстовой само собой выйдет если игра будет стоить этого, но главное разрабы смачно так плюнули в лицо русскоязычным игрокам, да пошли они нах.р

2