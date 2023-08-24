Microsoft показала игровое кресло в стиле Starfield

На выставке gamescom 2023 компании Microsoft и Tempur показали новое игровое кресло в стиле Starfield. В конце года желающие смогут выиграть его в лотерее. Вырученные средства пойдут на благотворительность.
У кресла есть панель управления, к которой прикреплен большой монитор. На подлокотниках расположены джойстики, регулирующие положение устройства. Пока новинка представлена в единственном экземпляре.
21 августа Microsoft анонсировала накладные панели для Xbox Series X в стиле в Starfield. Цена модели — $50 (4722 рубля по текущему курсу ЦБ РФ).
Срань какая то.
Если в кресло не встроен джетпак, тогда не интересно))
Кое что другое надо туда встроить
мда...... ну и лажа)))
А когда будет представлен унитаз в стиле Starfield? Мусорка? Туалетная бумага? Пакеты для отходов? Коврик у входной двери?
ай ну что ты нудишь
Ну.. просто если Starfield умещает 1000 планет, то я думаю она будет пользоваться успехом: в продаже мусорок, сразу рекламный слоган - "В нас вмещается 1000 планет,
и твои остатки пищи тоже влезут"
Мусорка от Starfield - "В нас вмещается 1000 планет, но и твоим отходам мы найдем место"
Туалетная бумага от Starfield - "Оставь свой след в нашей разработке"
Пакеты для отходов от Starfield - "Слоган тут не нужен, само название говорит за себя"
Коврики для двери от Starfield - "Не любишь когда гости засиживаются? Встреть их нашим ковриком "Welcome" и никто больше не будет к тебе ходить в гости"
Иди умойся уже. Чё тебя так коробит-то?
Так чел бонусы тут зарабатывает комментами) Чтобы выйграть старфилд)))
Жду когда Starfield выпустит умывальники, так много воды лить в свои продукты умеет лишь она, авось и умывальники изобретут с таким энтузиазмом.. ах да..
Умывальники от Starfield - "Мы не добавили воду ни в одну из 1000 планет, не потому что нам трудно реализовать плавание главному герою, а просто мы хотели что бы вода была только у тебя, наслаждайся"