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Starfield 06.09.2023
7.9 700 оценок

Microsoft показала игровое кресло в стиле Starfield

Solstice
Новости

На выставке gamescom 2023 компании Microsoft и Tempur показали новое игровое кресло в стиле Starfield. В конце года желающие смогут выиграть его в лотерее. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

У кресла есть панель управления, к которой прикреплен большой монитор. На подлокотниках расположены джойстики, регулирующие положение устройства. Пока новинка представлена в единственном экземпляре.

21 августа Microsoft анонсировала накладные панели для Xbox Series X в стиле в Starfield. Цена модели — $50 (4722 рубля по текущему курсу ЦБ РФ).

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-2
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Квейкнутый

Срань какая то.

2
dangerous_beast

Если в кресло не встроен джетпак, тогда не интересно))

0
hatenemy

Кое что другое надо туда встроить

0
saksnboom

мда...... ну и лажа)))

0
Real Slim Shady

А когда будет представлен унитаз в стиле Starfield? Мусорка? Туалетная бумага? Пакеты для отходов? Коврик у входной двери?

-1
Metaloziz

ай ну что ты нудишь

-2
Real Slim Shady Metaloziz

Ну.. просто если Starfield умещает 1000 планет, то я думаю она будет пользоваться успехом: в продаже мусорок, сразу рекламный слоган - "В нас вмещается 1000 планет,
и твои остатки пищи тоже влезут"
Мусорка от Starfield - "В нас вмещается 1000 планет, но и твоим отходам мы найдем место"
Туалетная бумага от Starfield - "Оставь свой след в нашей разработке"
Пакеты для отходов от Starfield - "Слоган тут не нужен, само название говорит за себя"
Коврики для двери от Starfield - "Не любишь когда гости засиживаются? Встреть их нашим ковриком "Welcome" и никто больше не будет к тебе ходить в гости"

1
IvanKote Real Slim Shady

Иди умойся уже. Чё тебя так коробит-то?

-1
AlexSEcl IvanKote

Так чел бонусы тут зарабатывает комментами) Чтобы выйграть старфилд)))

0
Real Slim Shady IvanKote

Жду когда Starfield выпустит умывальники, так много воды лить в свои продукты умеет лишь она, авось и умывальники изобретут с таким энтузиазмом.. ах да..
Умывальники от Starfield - "Мы не добавили воду ни в одну из 1000 планет, не потому что нам трудно реализовать плавание главному герою, а просто мы хотели что бы вода была только у тебя, наслаждайся"

0