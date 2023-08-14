Microsoft проведет особое мероприятие в честь запуска Starfield

Следующим самым крупным игровым релизом однозначно станет научно-фантастический ролевой экшен "Starfield". Microsoft и Bethesda не собираются преуменьшать масштабы будущей игры и поэтому готовят для игроков нечто особенное в честь скорого выхода проекта. Согласно информации от журналиста Карима Джовиана, "Starfield" на релизе получит грандиозное мероприятие.
Информации о будущем ивента по "Starfield" не так много, как хотелось бы. Как отмечает Карим Джовиан, о предстоящем мероприятии он узнал из надёжного внутреннего источника в Microsoft. По словам журналиста, компания осознает степень важности запуска новой игры от Bethesda, поэтому собирается не обычным способом отметить релиз проекта. Как ожидается, ивент пройдет в формате интерактивной презентации самого проекта, где будут раскрыты истинные масштабы "Starfield". Ключевые подробности мероприятия и дата его проведения будут объявлены позднее.
"Starfield" выйдет в свет уже 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. Напомним, ранее стало известно, что игроков в новом проекте Bethesda будут ждать специальные доски с заданиями.
скорее бы уже вышла
Невероятные приключения довакина в космосе.
Очень жду. Жаль беседка нацелилась на амд железо и о длсс 3.0 они не подумали (а для их игр любой буст как глоток воды в пустыне, зная их двигло и оптимизацию). P.S. так же ждем технологию от amd, добавляющую искуственно кадры.
Ну а что ты хотел? В консолях PS5 и Xbox Series X|S стоит как раз AMD. Для ПК они будут думать в последнюю очередь...
Чел, беседка это в первую очередь как раз про ПК. Даже то что их купили майки и они сказали что бокс их основная платформа теперь(хотя сейчас сам бренд бокс это не только про консоль) они прекрасно понимают где их целевая аудитория.
С чего такая уверенность что его не будет?
То что в пары проектов не было ничего кроме FSR ещё не факт что Starfield станет ещё одной игрой. В этом году выходили игры под амд где и dlss так же был.
Отлично. Как раз вчера закончил проходить то что "накопилось" теперь чилю за старенькими. А тут уже и Starfieldм на подходе.
Ждём как шрек и осел покоряют космос
А вот в Baldurs Gate 3 есть кастомизация персонажа, а в Starfield бюджета хватило на неё? Я уж промолчу про классы персонажей, вряд ли в Starfield можно будет играть за пришельцев из других планет, только раса "Человек". Весьма скудно.
Ну игра немного не про это. Она ж не должна быть как балдурс 3.
А вот в Starfield есть бои в реальном времени, а в Baldurs Gate бюджета не хватило на них?) Весьма скудно.
Купить бренд известный и продавать под ним Divinity очередную - весьма скудно.