Microsoft удалила пробную версию Game Pass за один доллар перед выходом Starfield

Microsoft знает, что вы замышляли. Примерно за две недели до выхода Starfield была удалена двухнедельная пробная версия Xbox Game Pass, и теперь не получится поиграть в следующую большую RPG от Bethesda всего за один доллар.
Это не первый случай, когда Xbox убирает пробную версию, но время, когда это произошло, наводит на мысль о том, что компания хочет извлечь максимальную выгоду из того, кто будет играть в Starfield через сервис подписки. Тем более что это было сделано примерно за две недели до запуска Starfield, а это значит, что тем, кто только что получил предложение за 1 доллар, придется продлевать подписку на месяц, чтобы поиграть в игру.
В конце 2020 г. новые подписчики получали три месяца за 1 доллар, затем это предложение было заменено на постоянное — один месяц за ту же цену. Затем в начале этого года эта услуга была полностью отменена. Позже она вновь появилась, но была заменена на 14 дней за 1 доллар.
Пока неясно, будет ли Xbox предлагать новичкам какие-либо новые стимулы для участия в Game Pass. Возможно, компания считает, что Starfield и сама по себе является достаточным стимулом.
Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Ой да в первые минут 5-10 после выхода, уже всему миру будет доступна бесплатная, полная версия этой игры.
есть такие принципиальные стримеры, которые говорят что если я не купил игру то нет желания играть) хотя сами играют в новую зельду на пк с эмулятором)) сказочные дал.... умники*
Филл Ебёт как всегда! Красава Филл! Интересно, чем же ответят Сони?
подписка копейки стоит, все могут позволить себе...
Подписку на месяц можно купить. Да и саму игру тоже.
Сам взял Premium Edition за $70, хотя это не просто дорого, а экстремально дорого за игру на ПК (я с точки зрения локальной ценовой политики, а не цивилизованного мира). Тем более, учитывая, что деньги я люблю экономить и обдумываю каждую растрату.
Но игры Bethesda Game Studios стоят того - это лучшее из лучшего. Такие проекты, как Starfield, Fallout, The Elder Scrolls - это не просто лучшие игры года на момент выхода, а и проекты, выходящие раз в несколько лет. Тем более, это не "коридорный" проект на 12 часов.
все эти проекты уровня Б, но в них есть свой шарм! Худшие анимации, худшие диалоги, худшие перестрелки, очень плохо проработанные миры, скучнейшие катсцены, но опять же свой шарм! =) как например у готики или elex
Не забудь потом ещё купить платные переиздания игры.
Если будут идти отдельной игрой в библиотеке - куплю, естественно.
Зачем? Деньги некуда девать?) Она ж будет на торрентах 1 сентября.
Пиратская версия лишена преимуществ Steam.