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Starfield 06.09.2023
7.9 727 оценок

Microsoft удалила пробную версию Game Pass за один доллар перед выходом Starfield

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butcher69
Новости

Microsoft знает, что вы замышляли. Примерно за две недели до выхода Starfield была удалена двухнедельная пробная версия Xbox Game Pass, и теперь не получится поиграть в следующую большую RPG от Bethesda всего за один доллар.

Это не первый случай, когда Xbox убирает пробную версию, но время, когда это произошло, наводит на мысль о том, что компания хочет извлечь максимальную выгоду из того, кто будет играть в Starfield через сервис подписки. Тем более что это было сделано примерно за две недели до запуска Starfield, а это значит, что тем, кто только что получил предложение за 1 доллар, придется продлевать подписку на месяц, чтобы поиграть в игру.

В конце 2020 г. новые подписчики получали три месяца за 1 доллар, затем это предложение было заменено на постоянное — один месяц за ту же цену. Затем в начале этого года эта услуга была полностью отменена. Позже она вновь появилась, но была заменена на 14 дней за 1 доллар.

Пока неясно, будет ли Xbox предлагать новичкам какие-либо новые стимулы для участия в Game Pass. Возможно, компания считает, что Starfield и сама по себе является достаточным стимулом.

Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

-1
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
alex_jay

Ой да в первые минут 5-10 после выхода, уже всему миру будет доступна бесплатная, полная версия этой игры.

3
Kot9lra street

есть такие принципиальные стримеры, которые говорят что если я не купил игру то нет желания играть) хотя сами играют в новую зельду на пк с эмулятором)) сказочные дал.... умники*

0
Stinger_Max

Филл Ебёт как всегда! Красава Филл! Интересно, чем же ответят Сони?

0
dead2dog

подписка копейки стоит, все могут позволить себе...

0
warp 37

Подписку на месяц можно купить. Да и саму игру тоже.

Сам взял Premium Edition за $70, хотя это не просто дорого, а экстремально дорого за игру на ПК (я с точки зрения локальной ценовой политики, а не цивилизованного мира). Тем более, учитывая, что деньги я люблю экономить и обдумываю каждую растрату.

Но игры Bethesda Game Studios стоят того - это лучшее из лучшего. Такие проекты, как Starfield, Fallout, The Elder Scrolls - это не просто лучшие игры года на момент выхода, а и проекты, выходящие раз в несколько лет. Тем более, это не "коридорный" проект на 12 часов.

-7
Dmitry_Quant

все эти проекты уровня Б, но в них есть свой шарм! Худшие анимации, худшие диалоги, худшие перестрелки, очень плохо проработанные миры, скучнейшие катсцены, но опять же свой шарм! =) как например у готики или elex

-2
Anglerfish

Не забудь потом ещё купить платные переиздания игры.

0
warp 37 Anglerfish

Если будут идти отдельной игрой в библиотеке - куплю, естественно.

0
arg22

Зачем? Деньги некуда девать?) Она ж будет на торрентах 1 сентября.

0
warp 37 arg22

Пиратская версия лишена преимуществ Steam.

0