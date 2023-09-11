Мод для Starfield "Upscaling Fix" гарантирует, что текстуры больше не будут размытыми при использовании апскейлеров

Первый мод Starfield, созданный известным моддером doodlum (тот же самый, который стоит за недавним модом Skyrim Light Limit Fix, который снимает ограничения на динамическое освещение в The Elder Scrolls V), называется Upscaling Fix. Как можно догадаться по названию, он решает проблему с реализацией масштабирования игры по умолчанию.
Несмотря на то, что реализация FSR, очевидно, была разработана AMD, они забыли установить отрицательное смещение MIP-карты, необходимое для предотвращения размытия текстур. Этот плагин добавляет смещение в соответствии с официальной рекомендацией AMD, которое полностью совместимо с динамическим масштабированием разрешения.
В результате при любом разрешении текстуры, особенно листва, выглядят значительно четче. Будем надеяться, что это побудит Bethesda или AMD исправить свою реализацию, чтобы этот мод больше не требовался в будущих версиях игры.
Проблема также распространяется на модифицированные реализации NVIDIA DLSS и Intel XeSS, поскольку они сочетаются с AMD FSR 2 игры по умолчанию. Чтобы продемонстрировать улучшение своего мода Upscaling Fix Starfield, doodlum поделился коротким видео-сравнением с использованием DLSS.
Скачать модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта, где также доступно инструкция по его установке.
лучше б мод на оптимизацию cpu сделали. игра по дефолту бьется в 100 просто так. а бес хоть и работает, но вылетает через 10 минут.
что за проц то?
11700к 40-50 всего.
Рекомендуется отключать размытие.