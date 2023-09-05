Мод для Starfield за $5, включающий функцию DLSS, был взломан от DRM моддера

Мод для Starfield, заменяющий встроенную в игру поддержку FSR 2.2 на DLSS 3.5 и включающий функцию Frame Generation был взломан. Ранее мод премиум-класса был закрыт за платной стеной на патреоне для поддержки разработчика мода, PureDark, однако популярный сайт для взлома быстро удалил защиту.
Starfield предлагает пока эксклюзивную поддержку FidelityFX Super Resolution 2.2 (FSR 2.2) от AMD, что вызвало недовольство многих пользователе. Обычно считается, что это связано не с техническими причинами, а с сотрудничеством AMD с компанией Bethesda, несмотря на то, что AMD это отрицала. Это подтверждается тем, как быстро моддеры добавили поддержку DLSS и XeSS в меню настроек игры.
На Nexus Mods уже доступно несколько модов, которые заменяют собственный апскейлер AMD на Nvidia или Intel. Один из них от PureDark и два от LukeFZ.
PureDark выпустил два таких мода для игры: один, включающий поддержку DLSS 2.0 или Intel XeSS, который был выложен бесплатно на Nexus Mods, и второй, включающий DLSS 3.5 и Frame Generation, который продается на патреоне за 5 долларов и был защищен DRM.
Так же быстро, как и эти моды, был выпущен мод PureDark Frame Generation, который был взломан популярным сайтом для взлома и опубликован на сабреддите r/CrackWatch.
Участники этого подраздела особенно активно выступают против решения добавлять DRM в этот мод или любой другой. Некоторые из них даже заявляют, что надеются на то, что моддеру будет предъявлен иск от Nvidia, технологической компании с триллионным капиталом, за внедрение DRM. Независимо от того, какую позицию вы занимаете в споре о DRM и ее отсутствии, это явно заходит слишком далеко.
Пользователи сабреддита r/PCgaming в целом положительно оценивают сервис, предлагаемый PureDark в преддверии официального релиза Starfield. Однако эта тема вызывает разногласия: одни утверждают, что не стоило продавать мод, другие считают, что плата в 5 долларов - не слишком большая для независимого моддера.
Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с концепцией платных модов. Так, Bethesda в 2015 рассматривал идею создания модов для Skyrim, но впоследствии отказался от этой программы из-за возмущения игроков. Однако платить разработчику игры процент от стоимости мода и поддерживать мелкого независимого разработчика - это совершенно разные перспективы.
Потенциально делая весь этот спор спорным, мод от LukeFZ добавляет поддержку DLSS Frame Generation и доступен бесплатно на сайте Nexus Mods. Аналогично, DLSS 3.5 можно добавить в бесплатную версию мода Starfield Upscaler от PureDark с помощью нескольких настроек, как показано в этом видео.
Долой платные моды!!!
А что сам ПьюрДарк? Что он?
И почему он просто не добавил в свой бесплатный установщик возможность благодарности..
Ща таракан, который и есть тёмное пюре, тут бегать будет! Скриньте.
https://www.playground.ru/starfield/news/hakeram_udalos_vzlomat_mod_dlss_3_frame_generation_dlya_starfield_soderzhaschij_dva_drm-1648897
очко жадины переходит залу
За грибами идут пусть, лучше TES V в четвёртый раз пройду
Ну т.е за то, что какой то трансгендор скачал 2 dll с сайта зеленых и засунул в архив я должен заплатить 5 баксов. Неплохо. 1 диз на этот коммент стоит 2 бакса тогда
взломал за 5$ продаст за 10$ изи мани