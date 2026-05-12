Мод по Star Wars добавляет в Starfield 50 звёздных систем и более 1100 миров

Для поклонников Star Wars и Starfield появился новый масштабный мод. Моддер под ником Rock44 выпустил модификацию, которая добавляет в Starfield 50 новых звёздных систем, более 200 планет и свыше 900 спутников из вселенной Star Wars.

Если говорить подробнее, мод создаёт полностью новую галактику, включающую большинство известных и узнаваемых планет из «Звёздных войн». Это ресурсный мод, предназначенный в качестве основы для будущих модификаций, которые будут добавлять квесты, точки интереса и различные локации на этих мирах. Также мод включает существ из Star Wars, распределённых по различным планетам.

По словам автора, мод совместим с модификациями Star Wars Resources – NPCs and Props и Star Wars Resources – Weapons and Armors. Однако полной информации о совместимости с модом Star Wars Genesis пока нет.

Перед этим стоит отметить, что игроки могут высаживаться на большинство планет. Тем не менее часть миров пока остаётся недоступной для исследования, поскольку они всё ещё находятся в разработке. Полный список таких планет опубликован на странице мода.

