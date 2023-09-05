Мод, заменяющий FSR 2 на DLSS, оказался самым популярным для Starfield - его скачали более 200 тысяч раз

Прошло всего несколько дней с момента выхода мода, заменяющего FSR 2 на DLSS или XeSS в Starfield, а он уже самый загружаемый на NexusMods. Мод набрал более 200 тысяч загрузок.
Мы знаем, что Starfield, являющаяся официальной игрой от AMD, поддерживает FSR 2. Но, несмотря на это, такие моддеры, как PureDark, смогли выпустить мод, который заменяет FSR 2 на DLSS или XeSS, как только игра стала доступна владельцам Premium Edition в период раннего доступа.
Прошло как минимум 5 дней с момента выпуска мода, и он уже собрал 230 тысяч загрузок в общей сложности и 150 тысяч уникальных загрузок (по состоянию на 5 сентября) на NexusMods, а также является модом с самым высоким рейтингом для игры.
Количество загрузок мода также интересно, поскольку оно почти соответствует пиковому количеству игроков в 250 тысяч, которое игра собрала в Steam данный момент. Сама по себе эта цифра очень впечатляет для игры, которая все еще находится в раннем доступе, и мы можем ожидать, что она станет намного выше, когда игра завтра официально станет доступна всем пользователям. Вполне вероятно, что после первого дня запуска количество загрузок модов вырастет еще больше, поскольку все больше пользователей опробуют их.
Требую извинений от всех, кто оскорблял создателя данного мода и зачем-то тут спорил про бесплатные моды.
Не путай. Есть мод, заменяющий ФСР на ДЛСС2, он бесплатный. Есть мод, заменяющий ФСР на ДЛСС3, то есть с генерацией кадров, он платный. Автор модов один и тот же.
Вот именно! Оказывается человек "плохой", если моды продаёт, и "хороший", если раздаёт бесплатно, хотя это один и тот же человек. "Покупать у него ничего не будем, а будем его слать, но бесплатно у него скачаем". Мдаааааа... Самим-то не стыдно?
а почему ты "требуешь", ты то тут каким боком?
что за помойная реклама!!!!
Пробовал я с FSR играть, графика на расстоянии мылится так что можно глаза испортить. Отключил нафиг. ФПС и так достаточно на высоких-средних настройках.
Ребят. У меня нвидиая 3070 ти, мне дллс нужен или фср? И есть ли смысл этот патч качать? Не понимаю в этих штуках.
Забей. Тебе достаточно будет производительности и без этих штук
У меня в этом Атлантисе при сбалансе, 45-65, всё высокое, рендер 80%, и, резкость. Всё это конечно такой кал, убогая графика жрущая, непонятно что))) 3070, это конечная (не путать с "конченной") карта, которая что-то вывозит из этой параши в QHD ✌️😆, дальше, граждане, складыайте ласты...
Ну у меня на высоких графика как будто на низких, мыло еще это, 10 кал из жопы Если честно.
Там 4к текстурки завезли, но боюсь не вывезет.
заикания так и не лечаться надо ждать патча, вполне допускаю что на лицуха всё ровно
Нет никаких заиканий, купи се проц не из 2013 года и м2, не ной мне тут дурачок
Сильно это не поможет. Игра слишком сильно процессор грузит.
генерации кадров пофиг, процессор даже не занет что эти кадры существуют, только если у тебя очень низкий реальный фпс тогда с генерацией будет плавная картинка и кисельное управление.
Можете дать ссылку на скачивание? Пожалуйста
Тебе дали картинку с названием мода. Неужели так сложно зайти на нексус и в поисковике напечатать то, что показано на картинке?
https://www.nexusmods.com/starfield/mods/111 вот
https://imgur.com/a/CyRwrFK Ну я пытался.
Спасибо!
Играть в игру с графикой 2012 года я не могу. Как можно было выпустить подобное убожество. 90% денег ушло в рекламу.