Моддер добавил более 2300 новых источников света в Starfield

Моддер RabbitDoesStuff продолжает развивать серию Real Lights для Starfield — на этот раз он переработал освещение в Нью-Вавилоне. Новый мод добавляет более 100 вручную размещённых источников света и дополнительных объектов, чтобы сделать освещение более реалистичным.

Проект уже охватывает множество ключевых локаций игры. Ранее автор улучшил Акила-Сити, Нью-Атлантис, Сидонию и другие области — всего более 11 зон, где размещено свыше 2300 источников освещения.

Серия Real Lights считается одной из самых заметных графических доработок для Starfield. Моды не меняют визуальный стиль кардинально, но заметно улучшают атмосферу и делают окружение более живым и кинематографичным.

При этом стоит учитывать технический нюанс: новая версия может конфликтовать с модом Neon City Fan Expansion, так как оба затрагивают одну и ту же локацию. В таком случае придётся выбрать один из вариантов, причём расширение города считается более масштабным решением именно для этой зоны.

Скачать мод можно на Nexus — там же автор оставил ссылки на остальные части серии и сравнительные скриншоты.