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Starfield 06.09.2023
6.7 2 818 оценок

Моддер оптимизировал Starfield для HDD - игра меньше подвисает

dear mum
Новости

Энтузиаст с ником enpinion создал модификацию, улучшающую работу Starfield на обычных жестких дисках. Скачать ее можно здесь.

Благодаря моду Disk Cache Enabler игра использует кэш системы. Это позволяет избавиться от зависаний и проблем со звуковыми эффектами, на которые ранее обратили внимание при тестах. Если Starfield установлена на SSD, разница в производительности после загрузки плагина будет минимальной.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Shеpard

Моддеры как обычно за пакет доширака для игры и фанатов делают куда больше чем раздутый штаб Тодда Говарда со всеми его программистами.

15
Мелинар

Закрой рот и купи Скайрим.А если купил то купи...снова.

0
0ncnjqybr

С такими модерами Тодду работать вообще не нужно. На любые проблемы один ответ

.
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11
Гасен

Да скора Тод просто идею кинет игры за 100$ пускай делают сами, а калоеды схавают и скажут что не так всё печально и квесты там хорошие, а загрузки и норма)))

0
Fer Sam

Опять модеры вместо Тодда режим медленного диска сделали .А беседка не смогла ну как же так?

0
FlyRazer

кто затестил, пожалуйста расскажите че по результатам?

0