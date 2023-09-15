Моддер оптимизировал Starfield для HDD - игра меньше подвисает

Энтузиаст с ником enpinion создал модификацию, улучшающую работу Starfield на обычных жестких дисках. Скачать ее можно здесь.
Благодаря моду Disk Cache Enabler игра использует кэш системы. Это позволяет избавиться от зависаний и проблем со звуковыми эффектами, на которые ранее обратили внимание при тестах. Если Starfield установлена на SSD, разница в производительности после загрузки плагина будет минимальной.
Моддеры как обычно за пакет доширака для игры и фанатов делают куда больше чем раздутый штаб Тодда Говарда со всеми его программистами.
Закрой рот и купи Скайрим.А если купил то купи...снова.
С такими модерами Тодду работать вообще не нужно. На любые проблемы один ответ
Да скора Тод просто идею кинет игры за 100$ пускай делают сами, а калоеды схавают и скажут что не так всё печально и квесты там хорошие, а загрузки и норма)))
Опять модеры вместо Тодда режим медленного диска сделали .А беседка не смогла ну как же так?
кто затестил, пожалуйста расскажите че по результатам?