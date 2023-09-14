Моддер работает над реализацией в Starfield взлета и посадки от первого лица

Пользователь Bub в настоящее время работает над модом для Starfield, который позволит осуществлять взлет и посадку от первого лица. Чтобы продемонстрировать возможности этого мода, моддер поделился следующим видеороликом.
Как вы увидите, этот мод не пытается сделать посадку и взлет бесшовными. Другими словами, экраны загрузки останутся. Однако при этом сохраняется перспектива вида от первого и третьего лица, что позволяет наблюдать за посадкой и взлетом из кабины звездолета.
Первые тесты выглядят достаточно гладко, поэтому я думаю, что мы увидим этот мод уже через несколько дней.
Это еще одна функция, которая должна была быть в игре с самого начала. Как ни странно, такой тип взлета/посадки более захватывающий, чем в ванильной версии. Так, может быть, Bethesda "скопирует" это и внедрит в игру? Ведь в ближайших обновлениях команда уже реализует ряд функций, которые были решены в некоторых модах.
Как же тупо что после взлета и загрузки ты появляешься лицом к планете, и весящем на месте, хотя должен жопой к планете и лететь
Это всё изменит (нет).
Лайк Мододелам.
а внутри атмосферы планеты полетать? нет?
Странно что Чайная Беседка не сделала хоть примитивную симуляцию взлёта... может через 5 лет продадут как DLC ???)))
Да снесите уже это не мучайтесь. Надоело про это читать
зачем ты на неё подписан тогда? и комментируешь почти каждую новость?
нарик походу
с чего ты взял что я на это подписан? в новостной ленте вторую неделю почти всё про это.