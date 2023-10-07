Моддер сделал одолжение всем игрокам Starfield, удалив из игры повторяющиеся храмовые "головоломки" ©

Не вдаваясь в спойлеры для тех, кто еще не играл в Starfield, скажу, что в основной сюжетной линии есть квест, связанный с храмами. В первом храме есть своеобразная головоломка, решение которой занимает несколько минут, а в конце вас ждет приятная награда.

Но дело в том, что храмовых заданий 24, и все они на 100% идентичны. Головоломка, которую и головоломкой-то назвать нельзя, никогда не меняется. Храм и его содержимое тупо скопировали на разные планеты, что превращает их в бездумную, отнимающую время рутину.



Но теперь с этим занятием покончено навсегда, благодаря моддеру johndoebowler, создавшему мод под названием No More Temple "Puzzles". Теперь вы просто заходите в каждый храм, ждете несколько секунд, получаете награду и уходите.

Если вы действительно хотите собрать все награды в храмах, вам нужно пройти Starfield раз 10 с новой игрой+, а это значит, что для получения максимального количества наград вам придется пройти в общей сложности 240 храмов. Делать одно и то же 240 раз, когда во второй раз это уже надоело?



Так что этот мод станет настоящей находкой для многих игроков, хотя, к сожалению, до храмов еще нужно добраться, что само по себе скучно. Для непосвященных весь процесс выглядит следующим образом: Персонаж сообщает вам местоположение храма, вы летите на луну или планету, приземляетесь, а затем бежите по поверхности планеты примерно 800-1200 метров, пока не доберетесь до храма. Если вам повезет, входная дверь храма окажется прямо перед вами, но обычно вам придется немного покружить, чтобы найти ее, как правило, по пересеченной местности и стенам храма - еще одна неприятность. Затем вы попадаете в храм, решаете "головоломку", которая заключается в использовании ускорителей для полета в невесомости через кучу сверкающих огней. Затем вы ждете, когда вращающийся механизм перестанет вращаться, влетаете в него, выходите из храма, а затем сражаетесь с чуваком, который всегда ждет вас прямо у выхода.



По крайней мере, теперь часть головоломки убрана, и вам не придется носиться по помещению, пытаясь не заснуть. После установки мода на экране появляется механизм, который начинает вращаться, и вы просто ждете несколько секунд, пока он остановится, и заходите в него.