Моддер сделал одолжение всем игрокам Starfield, удалив из игры повторяющиеся храмовые "головоломки"

Не вдаваясь в спойлеры для тех, кто еще не играл в Starfield, скажу, что в основной сюжетной линии есть квест, связанный с храмами. В первом храме есть своеобразная головоломка, решение которой занимает несколько минут, а в конце вас ждет приятная награда.
Но дело в том, что храмовых заданий 24, и все они на 100% идентичны. Головоломка, которую и головоломкой-то назвать нельзя, никогда не меняется. Храм и его содержимое тупо скопировали на разные планеты, что превращает их в бездумную, отнимающую время рутину.
Но теперь с этим занятием покончено навсегда, благодаря моддеру johndoebowler, создавшему мод под названием No More Temple "Puzzles". Теперь вы просто заходите в каждый храм, ждете несколько секунд, получаете награду и уходите.
Если вы действительно хотите собрать все награды в храмах, вам нужно пройти Starfield раз 10 с новой игрой+, а это значит, что для получения максимального количества наград вам придется пройти в общей сложности 240 храмов. Делать одно и то же 240 раз, когда во второй раз это уже надоело?
Так что этот мод станет настоящей находкой для многих игроков, хотя, к сожалению, до храмов еще нужно добраться, что само по себе скучно. Для непосвященных весь процесс выглядит следующим образом: Персонаж сообщает вам местоположение храма, вы летите на луну или планету, приземляетесь, а затем бежите по поверхности планеты примерно 800-1200 метров, пока не доберетесь до храма. Если вам повезет, входная дверь храма окажется прямо перед вами, но обычно вам придется немного покружить, чтобы найти ее, как правило, по пересеченной местности и стенам храма - еще одна неприятность. Затем вы попадаете в храм, решаете "головоломку", которая заключается в использовании ускорителей для полета в невесомости через кучу сверкающих огней. Затем вы ждете, когда вращающийся механизм перестанет вращаться, влетаете в него, выходите из храма, а затем сражаетесь с чуваком, который всегда ждет вас прямо у выхода.
По крайней мере, теперь часть головоломки убрана, и вам не придется носиться по помещению, пытаясь не заснуть. После установки мода на экране появляется механизм, который начинает вращаться, и вы просто ждете несколько секунд, пока он остановится, и заходите в него.
Если удалить в игре повторяющеюся фигню, то не сократится ли игра на 99%:)
а если убрать генерацию рандомных штук в зонах посадки корабля на планетах, считай останется 3-4 планеты с уникальными зданиями
Ага, я тоже так подумал. НГ+ и некст ген который мы заслужили.
Тодд Говард, рука лицо.
Лучше, я думаю, стол лицо.
Более эффективно будет.
Хоть раз мозгами пораскинет. ))
Врата Обливиона момент
Может, проще удалить такую игру?
истинная головоломка это кому ваще в голову пришло душнину космичскую выпустить когда и так то игор нет нормальных за исключением двух трех в год ? особенно принимая во внимание что уже сам открытый мир в космосе как и в реальности ничего интересного не сулит а уж в игре и подавно. игры про космоц за нереально редким исключением хитами никогда не становились а с открытым миром так и вообще никогда, сам жанр предлагает лишь однообразную духоту которая надоест через часа 3 в лучшем случае 10, идея сделать 666 тыщ миров настолько дэбилтна что просто диву даешься как это вообще возможно вместо одной вселенной насыщенной контентом сделать 666 триллионов пустых и не интересных… воощемта пытаясь решить данную головоломку невольно приходишь к выводу что скайрим нужно покупать , возможно это и был посыл Тодда выпуская это душню не технологичную и не интересную
Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Dead Space Remake, Resident Evil 4: Remake, Star Wars Jedi: Survivor, Diablo 4, ,Baldur's Gate 3, Amnesia: The Bunker, Mortal Kombat 1, Assassin`s Creed Mirage, Spider-man 2, Path of Exile 2, Forza Motosport, Колда MW 3, WRC 2023, Алан Вейк 2, Киберпанк Phantom Liberty, список можно продолжить...
Ты из комы только что вышел нытик? Игр на любой вкус и цвет полно!
да я то в себе а вот индустрия чтот из комы выходить пока не собирается, ты списочек то хороший написал и забавный, теперь убери из него то что является сиквелом приквелом и проч а также ремастером ремейком и посмотри что останется и это типа все что реально нового в индустрии появилось за несколько лет! это не кома это катастрофа , досадно что это мало кто понимает
К сожалению ты плохо разбираешься в индустрии, и не знаешь, что ААА игры сейчас стоят десятки и сотни миллионов долларов разрабатываясь от 3 лет и больше и что большинство издателей боятся рисковать вкладывать деньги в неизвестный проект, от провала которого ты просто обонкротишься, когда у тебя на руках есть популярная франшиза, которую можно развивать дальше, поэтому новые проекты это больше прерогатива среднебюджеток B класса и инди, авось выстрелит, а если прогорим, то много не потеряем, хотя даже новых проектов в этом году хватало, не хочу перечислять снова. Смирись с тем, что времена поменялись, и склепать новую ААА игру за пару лет и пару лямов и силой команды на 30 человек больше не получится!
Тогда еще надо мод который позволит собрать награды за одно прохождение, а не 10. Хотя мне не верится что нужно 10 прохождений, это же явно преувеличение
Это не преувеличение и учитывая что ты не сможешь за одно прохождение найти каждый раз все 24 храма то нужно примерно 15 прохождений. Но есть вариант проще - две консольные команды одной ты завершаешь нг+ что бы получать армор новый, а вторая на улучшение всех навыков. И таким образом можно всё получить всё за 2-3 часа
не, там реально надо 10 новых игр+, чтобы забрать по сути улучшения на костюм и корабль, ну и бонусом - альтернативные события в истории, типа той же ложи, где сначала всё нормально, потом все герои дети, а в какой-то раз сама морган - цветок в горшке (спасибо людям с ютуба, потому что сомнительно заниматься шизофренией ради таких рандомных событий)
Можно там найти все храмы за одно прохождение, но удалось это сделать скорее меньшинству игроков, потому что квест Power from Beyond и связанные с ним скрипты ломаются у большинства игроков на том или ином этапе при прохождении.
Я вот сейчас сам сижу с 21 из 24 "заклинаний". На один из храмов у меня есть отдельное задание, но самой точки высадки Scanner Anomaly на планете нет. А на две других Влад просто не даёт указания и квесты.
Пока есть чем заняться, у меня много еще квестов не выполненных весит. Может к тому времени и выпустят фикс, вроде как проблему с Power from Beyond они приняли к сведения и обещали исправить.
А так, если не будет фикса, то придется лишний забег на очередной круг НГ+ делать, чтобы прям все "заклинания" замаксить. И это при условии, что этот бучий Power from Beyond не заглючит на очередном НГ+, как это бывает опять же у большинства игроков.
Я все больше убеждаюсь что Starfield это халтурный проект бесетки.
Вспомнился Масс Эффект 2, где каждые три метра нужно было останавливаться и раскодировать замок, дверь, сейф и т.д.
Ну во-первых это было нефига не обязательно, а во-вторых - в среднем по одной каждой головоломке на задание-локацию, длительность которых по 10 секунд, В легендарке вообще половину вырезали.
Вроде уже было.