Моддер Starfield пытается сделать взлеты кораблей бесшовными - но посадки, скорее всего, останутся мечтой

Моддер 0xBobby работает над улучшением одного из самых критикуемых элементов Starfield — раздельных сцен взлета и полета в космосе.
Модификация Seamless Planet Takeoffs убирает экран загрузки при старте с планеты и создает ощущение настоящего взлета: камера переключается в кабину, а корабль появляется уже над местом посадки. Пока мод находится в бета-версии, но разработчик продолжает улучшать плавность перехода.
При этом полностью бесшовные посадки, как в No Man’s Sky, автор считает почти невозможными. По его словам, скрыть загрузку с помощью облаков или эффектов можно, но это не даст полноценного опыта.
Несмотря на критику Starfield после релиза, Bethesda заявляет, что игра остается важной частью будущего студии. Компания продолжает работать над новыми обновлениями и готовит следующее крупное дополнение, а пока именно моддеры пытаются исправить самые спорные решения космической RPG.
Star Citizen в разы лучше чем эта недо игра.
Опять эта нудятина)
Клованы ныли и ныли про то что им не дают летать между планетами. В апдейте дали. Как и ожидалось, нафиг эта фича оказалась игрокам не нужна. Потому что ныли те кто даже не играли.
Сколько читал отзывов по The Outer Worlds 2, другой космической арпг которая вышла уже после Старфилда - нигде не видел дебильных претензий по типу "ЫЫ, а че посадка не как в No Mans Sky?".
Ощущение что все отбитые клоуны собрались чтобы хейтить эту игру, на другие их уже не хватает.
ЗЫ К мододелу претензий нет, если ему хочется заморачиваться с этой фичой - сугубо его дело.
А расчлененка в Старфилд есть?
Так смысл не только во взлетах и посадках в а том что бы ты мог лететь надо поверхностью планеты и сесть где тебе нужно как это в No Man’s Sky
Дерьмо движок не поддерживает большие карты и без загрузочные переходы. Это как безногому приделывать костыли чтобы он бегать начал. Ага, ждите.