Моддер Starfield пытается сделать взлеты кораблей бесшовными - но посадки, скорее всего, останутся мечтой

Моддер 0xBobby работает над улучшением одного из самых критикуемых элементов Starfield — раздельных сцен взлета и полета в космосе.

Модификация Seamless Planet Takeoffs убирает экран загрузки при старте с планеты и создает ощущение настоящего взлета: камера переключается в кабину, а корабль появляется уже над местом посадки. Пока мод находится в бета-версии, но разработчик продолжает улучшать плавность перехода.

При этом полностью бесшовные посадки, как в No Man’s Sky, автор считает почти невозможными. По его словам, скрыть загрузку с помощью облаков или эффектов можно, но это не даст полноценного опыта.

Несмотря на критику Starfield после релиза, Bethesda заявляет, что игра остается важной частью будущего студии. Компания продолжает работать над новыми обновлениями и готовит следующее крупное дополнение, а пока именно моддеры пытаются исправить самые спорные решения космической RPG.