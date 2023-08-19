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Starfield 06.09.2023
7.9 677 оценок

Моддер в очередной раз заверил, что ПК-версия Starfield на релизе получит поддержку DLSS 2 и 3

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butcher69
Новости

Starfield получит поддержку NVIDIA DLSS 3 и DLSS 2, которая будет доступна на старте через мод, что подтвердил моддер PureDark.

Starfield - самая ожидаемая ААА-игра этого года и последняя игра от ролевиков из Bethesda. В игре будет множество планет для исследования, а также возможность путешествовать по просторам космоса на собственных космических кораблях.

Несколько месяцев назад компания Bethesda объявила AMD своим эксклюзивным партнером по производству ПК. Благодаря этому партнерству в игре появятся оптимизации для процессоров AMD Ryzen и графических процессоров Radeon, а также поддержка FSR 2, которая работает на всех графических процессорах. Хотя наличие функций для ПК - это хорошо, это лишает пользователей NVIDIA доступа к их превосходным технологиям масштабирования DLSS 2 и DLSS 3, которые, как оказалось, намного превосходят технологию FSR от AMD. Таким образом, огромная часть пользователей графических процессоров с поддержкой DLSS лишается возможности использовать весь потенциал GPU, несмотря на то, что такая крупная команда разработчиков, как Bethesda, относительно легко интегрировала эту технологию в игру.

Еще вчера мы рассказывали о том, что игра не содержит никаких файлов DLSS и XeSS в папке предварительной загрузки, что означает, что эти технологии определенно не будут присутствовать в игре при запуске. Хотя многие надеются, что они будут интегрированы в официальную игру, похоже, что моддер Pure Dark снова взял на себя задачу по предоставлению DLSS-возможностей ПК-геймерам, владеющим графическими процессорами NVIDIA.

PureDark уже обещал добавить поддержку DLSS 3 в игре в период раннего доступа, который начнется 1 сентября, но в своем недавнем сообщении он еще раз подтвердил, что поддержка DLSS 3 и DLSS 2 будет реализована в первые дни после запуска. Это, безусловно, порадует геймеров и особенно владельцев графических процессоров RTX 40, которые смогут получить значительный прирост кадров благодаря технологии Frame Generation.

Остается надеяться, что партнерство AMD хорошо скажется на ПК-версии Starfield и что технологии повышения качества AMD FSR и NVIDIA DLSS не будут использованы для некачественной оптимизации. На ПК в последнее время вышло много неудачных портов, так что скрестим пальцы в пользу игры, которая будет стабильно работать на соответствующем аппаратном обеспечении ПК.

12
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
BENDJI

Все эти апскейлы портят мелкие детали, тени и освещение в играх, DLSS в RDR2 просто вырвиглазный, туман, облака и солнечные лучи превращаются в какую-то кашу. Пусть лучше у меня будет меньше фпс, но зато картинка будет лучше. Стараюсь вобще нигде не использовать, единственная игра где DLSS норм, это Cyberpunk.

4
Kot9lra street

всё равно она не работает так, как если бы её прикрутили разработчики, фпс меньше и картинка так себе

3
neeXXXT

В Резике 4 Ремастер DLSS 2 так же прикрутили модом, даже через этот костыль он смотрится отлично, по сравнению с родным ФСР, где все пиксели в кашу даже в 4к, сравнивал в лоб!

-3
Kot9lra street neeXXXT

ремастер? может ремейк? просто ставил я мод, и смотрел на разницу фпс, в киберпанке с длсс 2.0 от разрабоф, фпс давал прирост порядка 30%, а мод в других играх даёт прирост порядка 15-20%

1
WaylonJones neeXXXT

А чего тебя минусят? Полностью согласен! Если руки из нужного места растут, то мод разительно улучшает картинку. Работает даже лучше родного темпорального сглаживания и кадров дает больше

-2
wdymBro neeXXXT

Хз, сравнивал в лоб, длсс мыло+каша, фср конфетка. proof me wrong🤡

-2
johncon wdymBro

На каком разрешении сравнивал?

0
Сyberpunk
3
DeadRemix

Уже какая игра по счету выходит, где официально нету длсс из за партнерства с амд и у каждой проблемы с оптимизацией . Дак еще и в некоторых относительно старых играх до сих пор фср1.0

upd минусят те, у кого видяхи амд или те, для кого оптимизация в джедаях или в каком нибудь калисто идеальная ?

0
DenisVTR

Мёртвый остров 2 в партнёрстве с АМД

Голум с зелёными. Так что тут как повезёт

1
DeadRemix DenisVTR

голум сам по себе кал мертвой собаки. От студии которая никогда такие игры не делала

0
DeadRemix DenisVTR

При этом в голуме есть и фср и длсс . А многомиллиардная студия майкрософт(беседка) не смогли добавить в игру разны виды апскейлинга, учитывая, что нвидиа приобладает на рынке над амд. Так к тому же и русский язык не смогли завести, который один из самых популярных( в плане русско говорящего населения) в мире

0
Kot9lra street

не во всех играх длсс 2.0 выглядит хорошо, в том же ЛГБТ ремейке на воде какие то пиксели появляются при включении длсс 2.0

0
Kot9lra street DeadRemix

потому что давят сверху

0
rkplayer

слава модерам

надеюсь быстро можно будет этот мод поставить. длсс на моей ноут 2060 гораздо лучше работает. и меньше ресурсов ест, и картинка приятнее сглаживается, нежели фср

фср - обсёр

-1
Pimba

Может хоть к версии FSR 3.0 исправятся

-4
Dasdag Pimba

нет

1
neeXXXT Pimba

Забудь про этот обещанный феил, устройся на работу, купи нормальную видеокарту от зеленых!

-1
Сетеш

Я не в курсе, а 20 линейка умеет в длсс 2 или 3?

0
wdymBro

Длсс мусор, особенно в ремнанте 2, лоб в лоб сравнивал на 2060.

-1
Да не важно

Слава Яйцам.

-1
Сyberpunk

Народ, подскажите. Не сильно в этом шарю, но интересно узнать - на карточках GTX есть возможность использовать DLSS 2/3 или это доступно только на RTX ?

-3
IvanKote

Только RTX. Там нужны специальные ядра, которых на GTX нет

2
Kot9lra street

прикольно другое, что тензорные ядра 4го поколения, а линеек карт только 3- 2ххх, 3ххх и 4ххх серии) то есть теоритически тензорные ядра должны быть на 1ххх серии карт, но увы, нас покрутили, расходимся

-2
IvanKote IvanKote

Смотрите, какое-то чучело минусит коммент, который вообще никого не трогает. Либо наивный примат думает, что на его GTX работает dlss и он всем нам покажет. У меня самого 1080 и в играх где есть dlss либо вообще эта настройка не отображается, либо написано, что она работать не будет. Всё. Это же элементарно

0
Сyberpunk IvanKote
Смотрите, какое-то чучело минусит коммент

Забей. Вопрос. Вот у меня тоже GTX 1080 и хочется на ней комфортно поиграть в Starfield. Я слышал есть какая-то утилита под названием DLSS Unlocker. Слышал про такую? Она якобы для GTX разблокирует настройки DLSS в играх, где они поддерживаются. Что про это знаешь?

-2
neeXXXT Сyberpunk

Продай 1080, купи хотя бы 2060 super, в чём проблема то?!

-1
Kesti

Самая ожидаемая игра вышла пол месяца назад

-7
Pimba

И по совместительству GOTY ))

-3
Den1sDzen Pimba

79990р полный ПК с 3060 можно купить спокойно. А то что мы мало зарабатываем это уже другой разговор.

0
pcgame

Скачал игру. Уже играю. Игра топ.

-9
Protocol10

На моей боярской 4090 должно стабилизироваться в качественные 120 фпс на 120 гц на 4к олед с hdr. Но длсс нужен для крестьян со слабыми картами, пусть утешаются хотябы так.

-9
IvanKote

Это у каких крестьян RTX есть? У большинства крестьян 1060 в лучшем случае. Как бы не было печально. Цены неадекватные

1
FlyRazer IvanKote

ну я отношу себя к категории "крестьян" однако 3060 приобрел без пап,мам, и кредитов.
Она стоит то 30-40 сейчас. Даже со смешной зп в 25к можно отложить за годик при желании если серьезных ежемесячных затрат нету в виде кредитов/детей/наглых баб

2
AlexSEcl

Чувак, да ты неудачник по жизни, если решил тут под каждой новостью писать про свои "4090 и 4к олега". Как хреново все должно быть в личной жизни у человека, если он таким образом пытается привлечь к себе внимание.

3
IvanKote FlyRazer

Да как-то всё равно жаба душит. Вот отдам я сейчас тридцатку, и что я получу? Старушка 1080, например, Хогвартс на средне-высоких тянула в 60 фпс. Только в Хогсмиде бывали подлагивания при подгрузке. И это без всяких апскейлингов, и игрушка на древнем HDD которому уже 10 лет скоро исполнится стояла. Да видюха в разгоне, но она пока справляется, охлаждения хватает. Сильно-то графон не улучшится, если 3060 поставить. Короче, посмотрю, как она тянет старфилд, а там уже подумаю, нужна новая видюха, или этой хватит

-1
Да не важно

Ну и тролище щас - накидают.

В каждом посте это пишешь.

Спойлер

*Прохожу играю и тд тп,на 4090 и олед 4к HDR 120 гц* всем поебать на твою систему,и тут радоваться ничем.

0