Моддер в очередной раз заверил, что ПК-версия Starfield на релизе получит поддержку DLSS 2 и 3

Starfield получит поддержку NVIDIA DLSS 3 и DLSS 2, которая будет доступна на старте через мод, что подтвердил моддер PureDark.
Starfield - самая ожидаемая ААА-игра этого года и последняя игра от ролевиков из Bethesda. В игре будет множество планет для исследования, а также возможность путешествовать по просторам космоса на собственных космических кораблях.
Несколько месяцев назад компания Bethesda объявила AMD своим эксклюзивным партнером по производству ПК. Благодаря этому партнерству в игре появятся оптимизации для процессоров AMD Ryzen и графических процессоров Radeon, а также поддержка FSR 2, которая работает на всех графических процессорах. Хотя наличие функций для ПК - это хорошо, это лишает пользователей NVIDIA доступа к их превосходным технологиям масштабирования DLSS 2 и DLSS 3, которые, как оказалось, намного превосходят технологию FSR от AMD. Таким образом, огромная часть пользователей графических процессоров с поддержкой DLSS лишается возможности использовать весь потенциал GPU, несмотря на то, что такая крупная команда разработчиков, как Bethesda, относительно легко интегрировала эту технологию в игру.
Еще вчера мы рассказывали о том, что игра не содержит никаких файлов DLSS и XeSS в папке предварительной загрузки, что означает, что эти технологии определенно не будут присутствовать в игре при запуске. Хотя многие надеются, что они будут интегрированы в официальную игру, похоже, что моддер Pure Dark снова взял на себя задачу по предоставлению DLSS-возможностей ПК-геймерам, владеющим графическими процессорами NVIDIA.
PureDark уже обещал добавить поддержку DLSS 3 в игре в период раннего доступа, который начнется 1 сентября, но в своем недавнем сообщении он еще раз подтвердил, что поддержка DLSS 3 и DLSS 2 будет реализована в первые дни после запуска. Это, безусловно, порадует геймеров и особенно владельцев графических процессоров RTX 40, которые смогут получить значительный прирост кадров благодаря технологии Frame Generation.
Остается надеяться, что партнерство AMD хорошо скажется на ПК-версии Starfield и что технологии повышения качества AMD FSR и NVIDIA DLSS не будут использованы для некачественной оптимизации. На ПК в последнее время вышло много неудачных портов, так что скрестим пальцы в пользу игры, которая будет стабильно работать на соответствующем аппаратном обеспечении ПК.
Все эти апскейлы портят мелкие детали, тени и освещение в играх, DLSS в RDR2 просто вырвиглазный, туман, облака и солнечные лучи превращаются в какую-то кашу. Пусть лучше у меня будет меньше фпс, но зато картинка будет лучше. Стараюсь вобще нигде не использовать, единственная игра где DLSS норм, это Cyberpunk.
всё равно она не работает так, как если бы её прикрутили разработчики, фпс меньше и картинка так себе
В Резике 4 Ремастер DLSS 2 так же прикрутили модом, даже через этот костыль он смотрится отлично, по сравнению с родным ФСР, где все пиксели в кашу даже в 4к, сравнивал в лоб!
ремастер? может ремейк? просто ставил я мод, и смотрел на разницу фпс, в киберпанке с длсс 2.0 от разрабоф, фпс давал прирост порядка 30%, а мод в других играх даёт прирост порядка 15-20%
А чего тебя минусят? Полностью согласен! Если руки из нужного места растут, то мод разительно улучшает картинку. Работает даже лучше родного темпорального сглаживания и кадров дает больше
Хз, сравнивал в лоб, длсс мыло+каша, фср конфетка. proof me wrong🤡
На каком разрешении сравнивал?
Уже какая игра по счету выходит, где официально нету длсс из за партнерства с амд и у каждой проблемы с оптимизацией . Дак еще и в некоторых относительно старых играх до сих пор фср1.0
upd минусят те, у кого видяхи амд или те, для кого оптимизация в джедаях или в каком нибудь калисто идеальная ?
Мёртвый остров 2 в партнёрстве с АМД
Голум с зелёными. Так что тут как повезёт
голум сам по себе кал мертвой собаки. От студии которая никогда такие игры не делала
При этом в голуме есть и фср и длсс . А многомиллиардная студия майкрософт(беседка) не смогли добавить в игру разны виды апскейлинга, учитывая, что нвидиа приобладает на рынке над амд. Так к тому же и русский язык не смогли завести, который один из самых популярных( в плане русско говорящего населения) в мире
не во всех играх длсс 2.0 выглядит хорошо, в том же ЛГБТ ремейке на воде какие то пиксели появляются при включении длсс 2.0
потому что давят сверху
слава модерам
надеюсь быстро можно будет этот мод поставить. длсс на моей ноут 2060 гораздо лучше работает. и меньше ресурсов ест, и картинка приятнее сглаживается, нежели фср
фср - обсёр
Может хоть к версии FSR 3.0 исправятся
нет
Забудь про этот обещанный феил, устройся на работу, купи нормальную видеокарту от зеленых!
Я не в курсе, а 20 линейка умеет в длсс 2 или 3?
Длсс мусор, особенно в ремнанте 2, лоб в лоб сравнивал на 2060.
Слава Яйцам.
Народ, подскажите. Не сильно в этом шарю, но интересно узнать - на карточках GTX есть возможность использовать DLSS 2/3 или это доступно только на RTX ?
Только RTX. Там нужны специальные ядра, которых на GTX нет
прикольно другое, что тензорные ядра 4го поколения, а линеек карт только 3- 2ххх, 3ххх и 4ххх серии) то есть теоритически тензорные ядра должны быть на 1ххх серии карт, но увы, нас покрутили, расходимся
Смотрите, какое-то чучело минусит коммент, который вообще никого не трогает. Либо наивный примат думает, что на его GTX работает dlss и он всем нам покажет. У меня самого 1080 и в играх где есть dlss либо вообще эта настройка не отображается, либо написано, что она работать не будет. Всё. Это же элементарно
Забей. Вопрос. Вот у меня тоже GTX 1080 и хочется на ней комфортно поиграть в Starfield. Я слышал есть какая-то утилита под названием DLSS Unlocker. Слышал про такую? Она якобы для GTX разблокирует настройки DLSS в играх, где они поддерживаются. Что про это знаешь?
Продай 1080, купи хотя бы 2060 super, в чём проблема то?!
Самая ожидаемая игра вышла пол месяца назад
И по совместительству GOTY ))
79990р полный ПК с 3060 можно купить спокойно. А то что мы мало зарабатываем это уже другой разговор.
Скачал игру. Уже играю. Игра топ.
На моей боярской 4090 должно стабилизироваться в качественные 120 фпс на 120 гц на 4к олед с hdr. Но длсс нужен для крестьян со слабыми картами, пусть утешаются хотябы так.
Это у каких крестьян RTX есть? У большинства крестьян 1060 в лучшем случае. Как бы не было печально. Цены неадекватные
ну я отношу себя к категории "крестьян" однако 3060 приобрел без пап,мам, и кредитов.
Она стоит то 30-40 сейчас. Даже со смешной зп в 25к можно отложить за годик при желании если серьезных ежемесячных затрат нету в виде кредитов/детей/наглых баб
Чувак, да ты неудачник по жизни, если решил тут под каждой новостью писать про свои "4090 и 4к олега". Как хреново все должно быть в личной жизни у человека, если он таким образом пытается привлечь к себе внимание.
Да как-то всё равно жаба душит. Вот отдам я сейчас тридцатку, и что я получу? Старушка 1080, например, Хогвартс на средне-высоких тянула в 60 фпс. Только в Хогсмиде бывали подлагивания при подгрузке. И это без всяких апскейлингов, и игрушка на древнем HDD которому уже 10 лет скоро исполнится стояла. Да видюха в разгоне, но она пока справляется, охлаждения хватает. Сильно-то графон не улучшится, если 3060 поставить. Короче, посмотрю, как она тянет старфилд, а там уже подумаю, нужна новая видюха, или этой хватит
Ну и тролище щас - накидают.
В каждом посте это пишешь.
*Прохожу играю и тд тп,на 4090 и олед 4к HDR 120 гц* всем поебать на твою систему,и тут радоваться ничем.