Моддер внес некоторые изменения в уже существующий код Starfield, чтобы дать возможность строить космические станции

Один из таких моддеров под ником vexthecollector смог дать всем желающим возможность строить свои собственные космические станции, позволяя возводить аванпосты на основе существующих структур, и все, что для этого потребовалось, - это изменить существующий код.
Сам мод можно уже можно скачать отсюда. Автор объясняет, что он просто исправил существующий код, оставшийся в Starfield, чтобы сделать настраиваемые космические станции реальностью.
К сожалению, мод не идеален, так как многие пользователи, пытавшиеся построить свою космическую станцию, сообщают о проблемах со стыковкой корабля после завершения строительства. Создатель мода утверждает, что пытается исправить эту проблему, но, судя по всему, она связана с "чем-то более глубоким в коде", который он в настоящее время не может отредактировать.
Стоит отметить, что весь мод может быть довольно глючным и непредсказуемым, как будто Bethesda не просто так пыталась запретить людям пользоваться этой функцией.
Тем не менее, это лучшее, что мы можем получить до тех пор, пока Bethesda не решится предоставить нам собственную космическую станцию для управления, которая, скорее всего, находится в разработке в качестве будущего DLC. Ведь тот факт, что Bethesda оставила в игре код, который позволил vexthecollector так легко воплотить эту возможность в жизнь, говорит о том, что она была запланирована на определенном этапе.
И людям правда нравится играть ч кодосодержащий продукт, который должны допиливать сами игроки?