Моддеры готовятся к запуску Starfield и собирают команду для поиска и исправления разнообразных проблем

Starfield - гигантское начинание для Bethesda, поскольку ролевая игра размером в 1000 планет от создателя Skyrim и Fallout станет самой крупной игрой студии на сегодняшний день.
Как и бесконечная поддержка Skyrim со стороны сообщества, моды для Starfield также собираются полностью изменить то, как мы все будем играть в игру, и сейчас команда, создавшая самый важный мод для Starfield в день запуска, готовится к приближающейся дате выхода Starfield, как и все мы.
Авторы будущей модификации, получившей название Starfield Community Patch, или сокращенно SCP, начинает поиск добровольцев для сбора информации о проблемах, требующих исправления, и разработки рабочих процессов для скорейшего исправления любых ошибок и недочетов.
"Первой (и самой важной) частью работы над патчем будет игра в игру! Это позволит нам собрать информацию о проблемах как от нашего сообщества, так и от других игроков", - говорит менеджер сообщества Nexus Mods 'Pickysaurus' в новом сообщении в Discord, посвященном моду.
Команда SCP создала веб-сайт для патча, на котором, хотя и в неполном виде, будут описаны участники и известные проблемы, а также предоставлен прямой доступ к загрузкам для вашей версии Starfield.
"Проект Starfield Community Patch (SCP) - это коллективная работа авторов модов и всего сообщества игроков Starfield по исправлению багов, ошибок и других несоответствий, присутствующих в игре. Сюда входят исправления, опечатки и другие изменения, которые могли быть пропущены (или еще не выпущены) разработчиками. Общая цель - улучшить впечатления от игры для всех игроков", - говорится на сайте SCP.
У Беседки такая репутация, что никто не сомневается в багах и проблемах игры на старте)
Им бы википедию свою создать и маркировать каждый баг со своим описанием и статусом критичности)
Чёрт, это было бы гениально, лол. А исправленные баги писать в категорию нейтрализованных.
Дык в педивикиях это все давно есть. В elderscrolls.fandom раздел "баги" длиннющий.
Ну то есть они уже изначально освобождают разрабов от дальнейшей работы.
Вот это правильно.
Вообще то такую команду надо собирать за год до релиза.
А толку? Разработчики апдейтами сами поправят львиную долю багов, которые в итоге с этим модом будут конфликтовать и его надо будет переделывать.
Смысл подобный мод делать есть разве что после выхода финального официального патча.
Тодд Говард давно признался, что команда разработчиков не исправляет баги, если они забавны и не мешают игровому процессу.
Показательно)) Игра еще не вышла, а народ уже готовится к полномасштабным багам и исправлениям! Гуд)
а ничего что на золото ещё не ушла? или была такая новость? как бы это, перенос дело не хитрое
Смешно, бесплатные рабы готовы задарма фиксить баги в игре за 70 бачей. Ид иоты
вот зря ты так .. модеры делают хорошее дело. Не все на бабках завязано ..