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об игре
Starfield 06.09.2023
7.8 762 оценки

Моддеры Starfield уже запланировали патч сообщества

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monk70
Новости

Сообщество моддеров Starfield уже планирует выпустить патч, который упростит и улучшит предстоящую игру. Nexusmods, уважаемое и любимое сообщество моддеров, объявило, что патч сообщества Starfield будет в разработке как можно скорее, чтобы решить любые проблемы, которые могут отвлечь внимание от амбициозной игры.

На веб-сайте говорится, что общая цель патча — «улучшить ванильный опыт для всех игроков». Исправления, включенные в патч, предназначены для исправления ошибок в базовой игре, заявляет Nexusmods. Они приводят следующие примеры:

  • Неуместные объекты
  • Ошибки скрипта
  • Несоответствия в свойствах предмета
  • Неправильные миссии/квесты
  • Блокирующие прохождение игры эксплойты
  • Отсутствующие атрибуты (такие как теги, флаги заголовков и т. д.)
  • Ошибки орфографии/локализации

Также говорится, что патч не будет добавлять новые квесты, миссии и оружие — вместо этого он будет сосредоточен на общем игровом опыте.

  • Новый контент (новые квесты, миссии, персонажи, предметы и т. д.)
  • Изменения баланса (кроме исправления явных ошибок)
  • Любые изменения, не соответствующие оригинальному видению игры.

В сообщении говорится, что проект фактически находился на стадии планирования еще в декабре 2021 года, но, конечно же, был отложен, поскольку была отложена сама игра. Также есть надежда, что сообщество поддержит моды: существует основная команда из четырех талантливых моддеров, которые будут руководить этой работой. На сегодняшний день на сайте нет модов, но со временем непременно станет много — как и в Skyrim.

8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
VELENA-RU

Модеры такие:

6
luVol

Месяц или уже два месяца компания модмейкеров уже заявляла о поддержке игры после её выхода же

3
Кей Овальд

Классика Беседки. :))))) Модеры сразу же доделывают игру.

2
worys

У беседки хот бы симбиос есть с модерами а у других игр и такого нет, и какой игра вышла такой и останется, некоторые разрабы ещё и патчи не очень любят выпускать, на движке беседки вон целые игры выпускают или ремейки делают старых частей и никто им не мешает, вто время как некоторые студи кушать немогут пока все фанатские разработки не прижмут.

5
Ain Grimm

Каждую игру которая выходит - нужно исправлять, даже тот же Балдурс а куче всякой хрени. Вопрос лишь в том - хочет ли кто-то это исправлять, игры беседки хотят так как их игры очень популярны. Вот ты критикует беседку за это, а в реальности - это показатель того, что их игры очень успешны и любимы народом

2
Дроникс

Ну глянем на это дох*ра часовое занудство!

1
Ain Grimm

Во прикол будет, если эти патчи не понадобятся.))

Это тогда сенсация года будет.

1
HellowRainbow

Насчет уважаемого это ты прям сильно загнул

0
Даниил Федяшин

Сообщество то да, а вот администрация Nexusа те ещё 🐓....

0
Fenharell

игрокуколды

-3