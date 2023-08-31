Моддеры Starfield уже запланировали патч сообщества

Сообщество моддеров Starfield уже планирует выпустить патч, который упростит и улучшит предстоящую игру. Nexusmods, уважаемое и любимое сообщество моддеров, объявило, что патч сообщества Starfield будет в разработке как можно скорее, чтобы решить любые проблемы, которые могут отвлечь внимание от амбициозной игры.
На веб-сайте говорится, что общая цель патча — «улучшить ванильный опыт для всех игроков». Исправления, включенные в патч, предназначены для исправления ошибок в базовой игре, заявляет Nexusmods. Они приводят следующие примеры:
- Неуместные объекты
- Ошибки скрипта
- Несоответствия в свойствах предмета
- Неправильные миссии/квесты
- Блокирующие прохождение игры эксплойты
- Отсутствующие атрибуты (такие как теги, флаги заголовков и т. д.)
- Ошибки орфографии/локализации
Также говорится, что патч не будет добавлять новые квесты, миссии и оружие — вместо этого он будет сосредоточен на общем игровом опыте.
- Новый контент (новые квесты, миссии, персонажи, предметы и т. д.)
- Изменения баланса (кроме исправления явных ошибок)
- Любые изменения, не соответствующие оригинальному видению игры.
В сообщении говорится, что проект фактически находился на стадии планирования еще в декабре 2021 года, но, конечно же, был отложен, поскольку была отложена сама игра. Также есть надежда, что сообщество поддержит моды: существует основная команда из четырех талантливых моддеров, которые будут руководить этой работой. На сегодняшний день на сайте нет модов, но со временем непременно станет много — как и в Skyrim.
Модеры такие:
Месяц или уже два месяца компания модмейкеров уже заявляла о поддержке игры после её выхода же
Классика Беседки. :))))) Модеры сразу же доделывают игру.
У беседки хот бы симбиос есть с модерами а у других игр и такого нет, и какой игра вышла такой и останется, некоторые разрабы ещё и патчи не очень любят выпускать, на движке беседки вон целые игры выпускают или ремейки делают старых частей и никто им не мешает, вто время как некоторые студи кушать немогут пока все фанатские разработки не прижмут.
Каждую игру которая выходит - нужно исправлять, даже тот же Балдурс а куче всякой хрени. Вопрос лишь в том - хочет ли кто-то это исправлять, игры беседки хотят так как их игры очень популярны. Вот ты критикует беседку за это, а в реальности - это показатель того, что их игры очень успешны и любимы народом
Ну глянем на это дох*ра часовое занудство!
Во прикол будет, если эти патчи не понадобятся.))
Это тогда сенсация года будет.
Насчет уважаемого это ты прям сильно загнул
Сообщество то да, а вот администрация Nexusа те ещё 🐓....
игрокуколды