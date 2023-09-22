Модификация для Starfield обеспечивает удобное бесшовное перемещение между планетами одной звездной системы

Новый замечательный мод для Starfield, который вчера появился в сети, устраняет одну из самых распространенных претензий к исследованию космоса, позволяя, наконец, удобно перемещаться между планетами одной звездной системы.
Мод Slower than Light, который можно скачать вот бесплатно с нашего сайта, позволяет игрокам управлять скоростными механизмами своих кораблей с помощью горячих клавиш, позволяя переключаться между обычной скоростью полета и скоростью, в сотни раз превышающей скорость света, что, по сути, делает возможным удобное перемещение с одной планеты на другую в пределах одной звездной системы. Хотя это возможно и в обычной игре, перелет с одной планеты на другую, независимо от корабля, занимает очень много времени, что вынуждает игроков использовать быстрые путешествия.
Starfield уже доступна на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. Игра также доступна в составе библиотеки Xbox Game Pass на ПК и консолях.
Задумка хороша, а вот реализация как обычно хромает. Приближаясь к планете, ты не ощущаешь, что это планета, скорее подвешенная гирлянда на ёлке.))
Такая реализация очень далека от физически-граммотной модели движения корабля на скорости в сотни раз превышающей скорость света, поэтому всё кажется игрушечным. Есть интересный видос на эту тему
Так же в элитке выглядит.
Ну вот, такими темпами через года полтора в этот мусор даже играть будет можно.
Ага, только забавно то, что огромная студия с кучей сотрудников делают игру на собственном движке, в котором они должны плавать как рыба в масле, не смогли (или не захотели что скорее всего) сделать то что сделал 1 модер. Сразу видно отношение к своим же фанатам, та хер с ними... сами доделают. А так да через пару лет, можно будет попробовать какую нибудь сборку, доделанной игры.
Ты что последние десять лет в коме лежал ? Да уже давно разрабы даже на собственном движке не заморачиваются ни в оптимизацию ни в сюжет ни даже в геймплэй а только в чудовищьные требования к железу при убогой графике.
Что сделал модер? увеличил скорость корабля до скорости прыжка? это даже в комиксах по зв не работало в пределах одной системы, прыжки нужны для перемешения в другие галактики. А на стандартных скоростях это и так есть в старфилде.
Они ещё не захотели добавить в игру сказочных единорогов.
В игре и так в внутри системы загрузки нет там после анимации сразу оказываешься где надо, это не сделано потому что одной элитки уже хватает, где порой нужно до планеты реальный час лететь, очень интересный геймплей. Куча народу ноет что планеты им пустые, хотя так и должно быть и в старфилд планеты через чур не пустые относительно реальности или той же элитки, а тут еще бы летать пришлось между этими пустым планетами по много минут реального времени, прям все нынешние хейтеры бы были прям восторге от этого, так и вижу ага. Если сделать так что корабль будет очень быстро лететь (как в этом моде, что ломает кстати лор), что за пару секунд от планеты к планете будешь долетать, то чем тогда система которая сейчас неустраивает, загрузки то фактически нет, а так если не завезут активности которые могут быть между перелётами в внутри системы то такая система нафиг не нужна.
Щас модеры на выпускают модов и Тодд потом перевыпустит игру уже включив эти моды официально, якобы сам придумал...ну как обычно...на месте модеров надо игре этой бойкот объявить
Смешно, и где посадка корабля на планету? Бессмысленный мод если честно, ещё сильнее разочаровывает само существование Starfield-а
Не понял, и где тут бесшовность, коль на планету все равно не сядешь? Типа в чем прикол, сделать сразу Fast travel, или потратить 10 или более минут (в пустом космосе), что бы долететь до планеты, что бы активировать функцию посадки, которая фактически работает так же как и Fast travel, то бишь активирует экран загрузки, только уже возле планеты? бред
Хахаха нифига его кашмариллооо при полете. Это перегрузки гг
Да уж, прям видно, как играть стало веселее...
Попытки исправить костылями и подорожником убогость движка не исправят ситуацию - ЗвезданутоеПоле останется главным разочарование года.
Классика почти двадцатилетней давности - еще с Морровинда фанаты правят косяки, фэйлы и недоработки Беседки.