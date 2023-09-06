Моды для Starfield блокируют достижения в Steam, но есть мод, который это исправляет

Если вы любите использовать моды при прохождении игры, но при этом не хотите упустить ни одного достижения Starfield в Steam, есть мод, который поможет вам в этом.
Starfield технически вышла только сегодня, но благодаря раннему доступу к игре уже существуют сотни модов. Некоторые из них просто добавляют некоторые приятные особенности, которые не слишком сильно меняют основной игровой процесс. Однако недостатком использования модов является то, что после того, как сохранение будет помечено как модифицированное, вы больше не сможете получать достижения в Steam. Но, как ни странно, кто-то уже сделал мод, который позволяет обойти эту проблему.
Мод, о котором идет речь, был создан brunph и называется просто - Achievement Enabler. Он работает не только с модами, но и с консольными командами, которые также помечают файл сохранения как модифицированный. На самом деле мод не делает ничего, кроме как позволяет получать достижения даже при наличии модов, но, учитывая тот факт, что в Starfield не хватает многих функций доступности, этот мод, скорее всего, будет полезен тем, кто использует моды, добавляющие эти функции.
Несмотря на то, что игра вышла в раннем доступе, она еще не просуществовала и недели, но моддеры уже успели поработать над тем, чтобы облегчить жизнь всем желающим. Уже есть мод, который поможет запустить Starfield на Steam Deck, а также мод картофельного режима, облегчающий нагрузку на низкопроизводительные ПК. Кроме того, есть даже мод, позволяющий исследовать планеты с гораздо большей свободой, чем позволяет базовая игра.
... 1 мод, чтобы править всеми модами...
Никогда такого не было и вот опять
ещё бы мод который добавляет игру в библиотеку стима навсегда
Нууу ты можешь скачать пиратку и нажать в стиме добавить сторонюю игру и она будет у тебя в библиотеке))
Я до сей пор не пойму сути этого выхлопа от Беседы, зачем это вообще нужно было? Ачивки это такой метод задросткий, где каждый сам решает как их открывать, с помощью консолей или модов-читов, либо сам без этого. Это выбор игрока, а Беседа это отнимает, и зачем? Это наоборот злит многих)
Такое уже было в Skyrim, Fallout'ах. Были даже моды которые эти ачивки сами же и открывали.)))
Есть, называется отписка
Нахами Лемону.
А он вообще жив? Давно его не видно)
Жив конечно, бдит ходит))
Азачем эти достижения нужны, ток для особо одарённых фанатиков достижений, играю в стиме и пофиг на эти достижения
А для торента будут подобные моды???
Оказываются коды через консоль тоже ачивы блокруют, а самый прикол что они такие же как у скайрима и муровинда и тд))
Так на лицензии моды и консоль и так блокировили достижения.В фоллауте 4 точно было так
Я не юзал видать коды так как этого не помню. Тут решил проверить и tgm сработал))
А то что моды блокировали это да помню по скайриму и то на пс5
игра каловая, модами не спасти