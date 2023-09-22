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Starfield 06.09.2023
6.7 3 272 оценки

Моды для Starfield пользуются большой популярностью: количество скачиваний достигло 14 миллионов

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monk70
Новости

Всего за две недели с момента запуска Starfield до сегодняшнего дня на портале Nexus Mods моды были скачаны более 14 миллионов раз. Поистине впечатляющий рубеж, демонстрирующий, что сообщество энтузиастов Bethesda имеет особую слабость к настройке игрового процесса.

Портал продолжает работать над тем, чтобы предложить своей аудитории лучший опыт. В частности, новое обновление, посвященное Vortex, позволяет моддерам легче управлять настройкой различных аспектов игрового процесса Starfield. Кроме того, благодаря предыдущему опыту работы с Fallout 4, Nexus Mods уже удалось сделать возможной реализацию более сложных и детализированных модов, предназначенных для использования в научно-фантастической ролевой игре.

Среди наиболее запрашиваемого сообществом моддеров контента, возможно, на данный момент есть моды, направленные на поддержку DLSS 3 и трассировки лучей в Starfield, следуя решению Bethesda исключительно поддерживать технологии бренда AMD.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
IvanKote

Вы, конечно, можете меня минусить. Но... Если сейчас, когда среди модов выходит по факту одно г... такие показатели, представьте, что будет, после выхода нормального инструментария. Думаю, 4 Фолл обгонит однозначно. Может, даже, Скайрим.

6
samosan

Тут прикол в том,что многие минусы игры,вроде пустых планет сделаны такими именно для удобства модов.Общая структура мира и движка сделана так,что в игру можно без проблем весь скайрим с фоллаутом со всеми механиками впихнуть, и это будет работать без конфликтов.

-3
Кей Овальд

Тут точно можно сказать - эта игра про моды. :))

3
Winnipuha

Да, и Говард этого не скрывал, даже более того специально так делал, ибо в Скайриме кучу ошибок было сделано, тут же просто дохрена прострастранства на года.

0
Liliyai

Так это не Unique, а сумма перекачек версий. Ибо при таком "подсчете" Скайрим с 3 миллиардами, или даже стардью с четвертью миллиарда должен не сползать с новостей=)

А моды были и будут популярны т.к беседкины поделки всегда кастомизируют под себя, в этом и долговечность их миров, только стоит ли это новости? =)))

3
Big and Fat

Хотят из . овна конфетку сделать, может что и получится.

2
TAPAKAH222

А люди не верят, когда им говорят про то, что в моды к этой игре будут играть годами и потом это будет влиять на общую оценку как было со Скайримом.

1
bysaturn

90% модов правят игру, а не расширяют её.

3
Winnipuha bysaturn

Так это пока.

0
TAPAKAH222 bysaturn

Первые моды именно такими и должны быть, а потом будут, возможно, даже сюжетные.

0
Skorskis TAPAKAH222

Это перекачки, а не уникальные скачивания. Ты или внимания не обращаешь когда скач моды либо просто не знаешь, хотя постоянно про моды кричишь, либо как и автор новости вкл режим - я у тода дурочка.

0
0ncnjqybr bysaturn

Большинство модов абсолютная херня — решейды, оружие, одежда, расцветки скафандров, пресеты и тому подобный мусор. По-настоящему хорошие моды стоит ждать несколько лет. И еще вопрос, дождемся ли.

0
Winnipuha

Но адепты БГ3 продолжат ссать кипятком утверждая что их игра самая лучшая и долговечная в мире). А представьте что будет когда полноценный кит дадут? Очень его ждём и инфу про DLC.

-3
bysaturn

При чем тут БГ3? Там тоже свои проблемы есть, но объективно игра на две головы лучше по проработке.

Старфилд это именно что заготовка для моддеров, аля сами всё сделаете.

5
TheNikolay00

Ты такой же адепт, только старфилда. Но понятное дело это другое и ты объективен.

Я в БГ3 не играл, но судя по отзывам людей в игру можно играть с релиза и получать положительных впечатлений больше, чем отрицательных. А что в случае старфилд? Ждем сколько-то лет, чтобы мододелы попытались сделать из этого игру?

5
pudovik1704

Что ты несешь,балбес....

0
pudovik1704 TheNikolay00

Если честно,я и в бг3 не стал играть,сыровата она,надо годик подождать.Ну а про старфейл даже и сказать нечего...просто кусок ...овна.И думаю,как бы ее не обмазывали модами,это не поможет....

0