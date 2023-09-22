Моды для Starfield пользуются большой популярностью: количество скачиваний достигло 14 миллионов

Всего за две недели с момента запуска Starfield до сегодняшнего дня на портале Nexus Mods моды были скачаны более 14 миллионов раз. Поистине впечатляющий рубеж, демонстрирующий, что сообщество энтузиастов Bethesda имеет особую слабость к настройке игрового процесса.
Портал продолжает работать над тем, чтобы предложить своей аудитории лучший опыт. В частности, новое обновление, посвященное Vortex, позволяет моддерам легче управлять настройкой различных аспектов игрового процесса Starfield. Кроме того, благодаря предыдущему опыту работы с Fallout 4, Nexus Mods уже удалось сделать возможной реализацию более сложных и детализированных модов, предназначенных для использования в научно-фантастической ролевой игре.
Среди наиболее запрашиваемого сообществом моддеров контента, возможно, на данный момент есть моды, направленные на поддержку DLSS 3 и трассировки лучей в Starfield, следуя решению Bethesda исключительно поддерживать технологии бренда AMD.
Вы, конечно, можете меня минусить. Но... Если сейчас, когда среди модов выходит по факту одно г... такие показатели, представьте, что будет, после выхода нормального инструментария. Думаю, 4 Фолл обгонит однозначно. Может, даже, Скайрим.
Тут прикол в том,что многие минусы игры,вроде пустых планет сделаны такими именно для удобства модов.Общая структура мира и движка сделана так,что в игру можно без проблем весь скайрим с фоллаутом со всеми механиками впихнуть, и это будет работать без конфликтов.
Тут точно можно сказать - эта игра про моды. :))
Да, и Говард этого не скрывал, даже более того специально так делал, ибо в Скайриме кучу ошибок было сделано, тут же просто дохрена прострастранства на года.
Так это не Unique, а сумма перекачек версий. Ибо при таком "подсчете" Скайрим с 3 миллиардами, или даже стардью с четвертью миллиарда должен не сползать с новостей=)
А моды были и будут популярны т.к беседкины поделки всегда кастомизируют под себя, в этом и долговечность их миров, только стоит ли это новости? =)))
Хотят из . овна конфетку сделать, может что и получится.
А люди не верят, когда им говорят про то, что в моды к этой игре будут играть годами и потом это будет влиять на общую оценку как было со Скайримом.
90% модов правят игру, а не расширяют её.
Так это пока.
Первые моды именно такими и должны быть, а потом будут, возможно, даже сюжетные.
Это перекачки, а не уникальные скачивания. Ты или внимания не обращаешь когда скач моды либо просто не знаешь, хотя постоянно про моды кричишь, либо как и автор новости вкл режим - я у тода дурочка.
Большинство модов абсолютная херня — решейды, оружие, одежда, расцветки скафандров, пресеты и тому подобный мусор. По-настоящему хорошие моды стоит ждать несколько лет. И еще вопрос, дождемся ли.
Но адепты БГ3 продолжат ссать кипятком утверждая что их игра самая лучшая и долговечная в мире). А представьте что будет когда полноценный кит дадут? Очень его ждём и инфу про DLC.
При чем тут БГ3? Там тоже свои проблемы есть, но объективно игра на две головы лучше по проработке.
Старфилд это именно что заготовка для моддеров, аля сами всё сделаете.
Ты такой же адепт, только старфилда. Но понятное дело это другое и ты объективен.
Я в БГ3 не играл, но судя по отзывам людей в игру можно играть с релиза и получать положительных впечатлений больше, чем отрицательных. А что в случае старфилд? Ждем сколько-то лет, чтобы мододелы попытались сделать из этого игру?
Что ты несешь,балбес....
Если честно,я и в бг3 не стал играть,сыровата она,надо годик подождать.Ну а про старфейл даже и сказать нечего...просто кусок ...овна.И думаю,как бы ее не обмазывали модами,это не поможет....