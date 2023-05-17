Мошенники организовали фишинговую атаку на популярных YouTube-блогеров, перекрываясь Starfield ©

Кажется, уровень ожидания новой масштабной ролевой игры Starfield от Bethesda Softworks уже распространился далеко за пределы игровой индустрии. Весьма хитрые мошенники откровенно воспользовались хайпом вокруг игры, чтобы начать масштабную фишинговую атаку на популярных YouTube-блогеров. Они притворяются разработчиками Starfield и взламывают аккаунты контент-мейкеров.

Как сообщается, на днях множество пользователей YouTube с приличным количеством подписчиков стали получать подозрительные письма на личную почту. Сообщения выглядело, как официальное обращение от компании Bethesda Softworks. В нем якобы разработчики Starfield предлагают поучаствовать в продвижении игры и скачать специальные промо-материалы с обзором геймлейных особенностей игры. На самом деле, это довольно качественно организованный фишинг. Через ссылку в сообщении, мошенники пытались загрузить вирус и получить доступ к YouTube-аккаунту блогеров.

Фишинговую атаку довольно быстро распознали эксперты, однако некоторые блогеры все же поддались искушению и потеряли свои аккаунты. Стоит отметить, что злоумышленники идеально подобрали момент, ведь совсем скором — 11 июня состоится презентация Starfield вместе с другими новинками, поэтому на фишинг попались многие пользователи.

Релиз Starfield состоится на 6 сентября для ПК и Xbox Series. А в июне нас ожидает около 30 минут геймплейной демонстрации игры.