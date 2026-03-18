"Мы не хотели создавать Mass Effect": Bethesda объясняет свой подход к Starfield

Starfield наконец-то выходит на PlayStation 5, и в преддверии релиза на новой платформе Bethesda ясно даёт понять: сравнения с Mass Effect не отражают концепцию игры.

В недавнем интервью арт-директор Иштван Пели объяснил, что студия с самого начала приняла решение следовать совершенно другому пути в создании своей научно-фантастической вселенной. В то время как Mass Effect от BioWare известна своими тщательно проработанными планетами и кинематографическим повествованием, цель Bethesda в Starfield всегда была связана с масштабом, реализмом и исследованием, управляемым игроком.

Мы сознательно решили поместить действие игры в реальный уголок галактики. Мы никогда не собирались делать Mass Effect и создавать девять прекрасных, полноценных [...] планет, потому что это не та игра, которую мы создавали. Мы никогда не смогли бы заполнить пространство между ними всем этим контентом. Это невозможно.

Вместо этого, по его словам, Bethesda работала над улучшением систем, «чтобы предоставлять контент игроку». Для фанатов, «тех, кто действительно тяготел к Starfield», это работает, потому что «они понимают, что „необъятность космоса — это часть привлекательности и очарования“». Как только эти фанаты проникнутся этой идеей, говорит Пели, задача Bethesda состоит не в том, чтобы предоставить им набор идеально проработанных планет, а в том, чтобы понять, как помочь им исследовать всю галактику, вокруг которой построена Starfield.

Эта философия отражает дизайнерскую идентичность, которая определяла Bethesda на протяжении многих лет. От The Elder Scrolls V: Skyrim до Fallout 4 студия всегда фокусировалась на открытых мирах, которые побуждают игроков создавать свои собственные истории.

С выходом версии для PS5 Bethesda также переосмысливает игровой процесс для новой аудитории. Пели отмечает, что в некотором смысле команда «начинает с нуля», переосмысливая то, как игроки PlayStation будут взаимодействовать с игрой.