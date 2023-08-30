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Starfield 06.09.2023
7.9 740 оценок

На ПК в Steam стартовала предварительная загрузка Starfield

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monk70
Новости

Starfield, крупнейшая на данный момент ролевая игра от Bethesda, вызывает много ажиотажа и любопытства среди фанатов. Чтобы одолеть Starfield, нужно исследовать более 1000 планет примерно в 100 звездных системах. Очевидно, такое большое количество контента не может весить мало. Поэтому Bethesda предлагает предварительно загрузить игру до её официального релиза.

На консолях Xbox Series и на ПК в Microsoft Store предзагрузка стала доступна ещё 17 августа, а сейчас доступ к ней открылся и для игроков на ПК в Steam. Скачать необходимо чуть более 116 ГБ.

Ранний доступ для обладателей премиум-изданий Starfield начнётся в 03:00 МСК 1 сентября, глобально игра станет доступна для всех в 03:00 МСК 6 сентября.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
askazanov

Скоро начнуться реальные отзывы о игре года )))

1
001fess

Кал десятелетия будет.

-1
Nomen Ipsum

Ставлю на то, что ждёт судьба киберпанка) Нельзя завышать ожидания игроков)

0
DeathStroke7

31 вечером уже буду играть😊

0
dem001

Следующая новость от ПГ " Пользователь под ником FuLL Spons0r первым в мире скачал 50 % Старфилда в стим"

-2
Rey Harley

Лучше бы сказали, когда начнется предзагрузка на торрентах

-4
Alexceev

Ожидай +- 5-6 часов в лучшем случаи

0
shumaher-253

7 или 8 можешь качать

0
OculusMortem

Хочешь предзагрузок - иди покупай. Предзагрузку на торренте захотел как у лицензии, ахахахахаха

-3
dem001

Держите в курсе! Когда там предзагрузка на торрентах?

-4