На ПК в Steam стартовала предварительная загрузка Starfield

Starfield, крупнейшая на данный момент ролевая игра от Bethesda, вызывает много ажиотажа и любопытства среди фанатов. Чтобы одолеть Starfield, нужно исследовать более 1000 планет примерно в 100 звездных системах. Очевидно, такое большое количество контента не может весить мало. Поэтому Bethesda предлагает предварительно загрузить игру до её официального релиза.
На консолях Xbox Series и на ПК в Microsoft Store предзагрузка стала доступна ещё 17 августа, а сейчас доступ к ней открылся и для игроков на ПК в Steam. Скачать необходимо чуть более 116 ГБ.
Ранний доступ для обладателей премиум-изданий Starfield начнётся в 03:00 МСК 1 сентября, глобально игра станет доступна для всех в 03:00 МСК 6 сентября.
Скоро начнуться реальные отзывы о игре года )))
Кал десятелетия будет.
Ставлю на то, что ждёт судьба киберпанка) Нельзя завышать ожидания игроков)
31 вечером уже буду играть😊
Следующая новость от ПГ " Пользователь под ником FuLL Spons0r первым в мире скачал 50 % Старфилда в стим"
Лучше бы сказали, когда начнется предзагрузка на торрентах
Ожидай +- 5-6 часов в лучшем случаи
7 или 8 можешь качать
Хочешь предзагрузок - иди покупай. Предзагрузку на торренте захотел как у лицензии, ахахахахаха
Держите в курсе! Когда там предзагрузка на торрентах?