На планетах в Starfield могут быть невидимые стены, ограничивающие перемещение

Недавняя утечка информации по Starfield на китайском форуме Gamer вызвала недоумение у геймеров. Она предполагает, что игроки могут быть ограничены в перемещении пешком по огромным просторам планет Starfield.
В сообщении на форуме пояснялось, что игроку потребовалось около 40 минут ходьбы по прямой от корабля, чтобы достичь невидимой стены. Кроме того, в настоящее время совершенно неясно, является ли это обучающей областью или остальной частью игрового процесса Starfield. Мы также предлагаем отнестись к утечке с недоверием.
Кажется, что планеты будут разделены на разные регионы или границы. Игрок может исследовать каждый регион, где приземлился корабль, а путешествие на корабле в другой регион может стать способом исследовать различные границы.
Однако официальное заявление Пита Хайнса из Bethesda, похоже, противоречит новой утечке. Он заявил, что игроки могут полностью исследовать планеты Starfield без каких-либо ограничений.
Флагманскую игру Microsoft планируют выпустить 6 сентября 2023 года только на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S. После выхода онf будет работать с заблокированными 30 кадрами в секунду на консолях, но на ПК будет иметь ожидаемые 60 кадров в секунду. Однако вы можете окунуться в игру еще раньше, 1 сентября, оформив предварительный заказ цифрового премиум-издания для раннего доступа.
Сделали бы энергетичесие купола, по аналогии с первой Готикой.
Да легче природный какой-то ограничитель сделать,горы там,обрыв и тд
или как в lego batman 3
ну это понятно. дальше ведь живут драконы
скорее "слышькупи", к нему то соваться вообще опасно при деньгах
Кто то реально думал что там будет целые планеты? по моему сразу же было очевидно что это будет стандартная игра беседки, просто с большим количеством отдельных локаций.
Беседка как обычно
А тут смотря как его слова трактовать, надо было более конкретно вопрос задавать, например будет ли планета полностью смоделирована или будет представлять из себя ограниченную по размеру локацию.
Будьте честны: вы не будете идти 40 минут в одну сторону.
Ну на самом деле буде полно людей кто это будет делать :) Другой вопрос зачем это, было же сразу понятно что "бесшовного" мира не будет типа как в элите или звезданине, на планеты ты загружаешься а не можешь в рояльном времени сесть, поэтому было понятно что будут большие локации на планетах а не планета целиком да и зачем, чтоб еще больше было пустоты ? :) а так хоть есть надежда что к этим 1000 планет хоть немного рука человека прикоснулась и там будут норм точки интереса а не сгенерированный на 100% контент.
В защиту Старфилда скажу, что никто не станет 40 минут просто идти в одном направлении. В любом случае это будет кривая с придерживанием определенного направления, и с отвлечением на встреченные по пути активности. Так что это уже больше часа. Конечно они могли бы например зациклить планету, будто бы она настольто крохотная что ее можно обогнуть пешком. Но пока что лучше подождать релиза
Че вы поносите в комментах раньше времени, дайте игре выйти для начала
Беседка и невидимые стены/замкнутые пространства почти синонимы. Ждал эту новость и потому ни капли не удивлен. Каких прорывов комментаторы ждали от древнего морровиндского движка, мне непонятно.
Для чушканов и так сойдет.
1:0 в пользу NMS.
Только для НМС это минус, А для Старфилда будет в плюс.
Ну как сказать. Бесшовные планеты, ручная посадка, транспорт, разумные расы в НМС давно есть, а также подводные исследования, всего этого в Старфилде нет. 5:0 в пользу Шона Мюррея, получается. И это уже сейчас.
После изучения сотни планет в нмс честно хочется быстрых перемещений на орбиту и от планеты к планете. Это поначалу было прикольно лет 7-8 назад: вау! мама, я управляю кораблем! мама, я могу его посадить на планету! и т.д. Но после сотни таких действий, это тупо превращается в рутину, с которой смиряешься. Или появляешься в какой-нибудь системе, видишь на том краю зеленую планету и летишь к ней минут 5 реального времени. А нафига? НМС не серьезный космосим, аркада аркадой, и длинные перелеты вымораживают. Корабли строить нельзя, постройки все однотипные. Станции, заводы, лаборатории и "города", тоже под копирку. Космос и планеты пустые абсолютно. За неимением другого нмс был лучшим аркадным "космосимом".
Вот выйдет Старфилд, вот и посмотрим, сколько очков останется у нмс. Мне кажется, ни одного. Хотя сравнивать их тупо, т.к. разного жанра игры.
Я бы охренел если бы они в игре такого масштаба сделали высадку на планеты аля Масс Эффект. Потом бы опять ныли что вот катсцены высадки задолбало смотреть.
Мда.. какой выстрел себе под ноги, то есть вы утверждаете что в безграничном космосе нету границ, но вот в планетах будут границы... что? Прощай открытый мир, прощай безграничный космос.. 1000 планет которые уместились бы в одну, если бы не невидимые стены. Это провал ребятки, это не шедевр уровня No Man Sky, это просто плагиат и халтура.
Не могу назвать нмс шедевром, выглядит как анимешная шляпа
От однотипного *плоского* мира НМС тошнит реально, что там делать то на этих планетах? базу построил, ресов накопал около и все - накой ляд тебе обходить всю эту копипасту самой себя бесконечное количество раз?
Фу, лучше бы уж кратор какой нибудь сделали или скалу...
Лол а что-то, кто-то действительно ожидал, что вам будут представлены целиковые планеты, а не ограниченные локации? И что вы будете идти 800 часов в одном направлении не сворачивая и вернетесь к своему кораблю? Ну это бред же, никто никогда не сможет наполнить такую площадь внятным и интересным контентом, и помножить это на 1000 планет. Более того, готовьтесь к тому, что большинство "планет для исследований" будут представлять собой однотипные процедурно сгенерированные данжи на пример пещер, руин и фортов в Обливионе, где тебе не дадут побродить по поверхности, либо же "исследование" многих планет будет ограничено тем, что ты подлетел к планете, отсканировал ее приборами корабля, получил инфу о планете, почитал, полетел дальше, без возможности высадки на этой планете и путешествия на своих двоих.
Если кто-то ждет реально тысячу уникальных планет, по которым можно ходить пешком и реально получать какое-то исследование - это наивным нужно быть, будто вчера родились.
чувак никто не ждал тысячи полностью проработанных шариков со всеми открытыми дверями - это беседка, там даже онлайн проекты еврейские на дизайн много где, но всех реально удивляет, что вот эта вот невидимая стена есть - просто в пустом поле, а не то что это обусловлено реальными стенами, куполами с кислородом, радиоактивными болотами или лавой
халтура там, где просто невозможно халтурить, если не хочешь получить в жбан на релизе и много позже, вот чисто поэтому по игре не было внятного геймплея всё время с анонса скорее всего, потому что уже намечается дизайн смешнее outer worlds
Кто-то ждёт того, что невозможно? Зачем вам вся планета? Это в любом случае было бы нереалистично, никто не будет бегать по чужой опасной планете на огромные расстояния. А вот невидимые стены я бы заменил на уведомление "Дальше идти опасно, может не хватить кислорода"
Так иди и изучай моддинг, жду от тебя этот мод!!!)))
У него показател патронов похожа на Dead Space
tcl - и вперед, исследовать неизведанные дали.
Другие планеты как и Земля плоские, можно упасть если выйти из края суши.
Уупс..))
Простите, не по теме...!
Интересная модерация - подавал жалобы - до сих пор игнорируют. А вроде игровой сайт...
https://pix.playground.ru/witcher_3_wild_hunt/3466102/
https://pix.playground.ru/resident_evil_village/3459505/
опа, хорошая новость, после предзаказа =)
Ну да, совсем не Mass Effect.
Теперь я знаю куда бывшие сотрудники BioWare ливнули.
Бесполезная профанация с исследованием практически пустых планет, ограниченных невидимыми стенами...
Mass Effect 1, ты ли это?
Не думаю, что так сложно прикрутить процедурную генерацию мира. Поэтому верю разработчикам. Другое дело, что ничего хорошего в этом нет, плюс ещё явно будет генерация квестов. Игра рискует показаться бездушной.
Ну это классика
а все думали что no man sky хуже будет, а не - беседка как обычно
как же она всрато выглядит, no man sky в разы лучше
No man sky круто???? Ппц, ты вштыренный. На грибах, что-ли?