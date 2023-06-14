На приборной панели корабля в Starfield заметили кнопку "Rage Quit"

Одним из обнадеживающих моментов в Starfield Direct было доказательство того, что в огромной космической эпопее все еще есть время для причуд и глупостей, таких как личное стремление одного разработчика украсть много космических бутербродов. На сабреддите игры орлиный глаз ninjasaid13 также заметил аккуратную пасхалку в кабине корабля.
Во время презентации мы хорошо рассмотрели настраиваемые корабли Starfield, а примерно на 30-й минуте нам показали крупным планом одну из приборных панелей в кабине пилота. Вы можете увидеть переключатели и кнопки для всего, жизнеобеспечение и тп., но рядом с ними находится нечто более неожиданное. Кнопка "Rage Quit".
Можно только догадываться, что делает эта кнопка. Возможно, она позволит вам катапультироваться из проигранной битвы. Возможно, она самоуничтожит ваш корабль. А возможно, это просто декорация/пасхалка. В любом случае уже хочется нажать на нее и посмотреть, что произойдет.
Завтра пост о следующей кнопки рядом….)
по одной в день)
по 10 на дню
о, анонс выхода RAGE 3.)
ВЫХОД ЯРОСТИ ! пхаххах, жесть))
интересно, что коммент про значение этого выражения снесли...
остается только догадываться, насколько глубоко деградировал сайт, если в новостях можно постить всякую безграмотную гуглопереводную шизу, а писать в комментариях адекватные и корректные замечания - нельзя.
Её нажимают, когда и-за багов сюжет становится непроходимым?