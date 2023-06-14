На приборной панели корабля в Starfield заметили кнопку "Выход Ярости" ©

Одним из обнадеживающих моментов в Starfield Direct было доказательство того, что в огромной космической эпопее все еще есть время для причуд и глупостей, таких как личное стремление одного разработчика украсть много космических бутербродов. На сабреддите игры орлиный глаз ninjasaid13 также заметил аккуратную пасхалку в кабине корабля.



Во время презентации мы хорошо рассмотрели настраиваемые корабли Starfield, а примерно на 30-й минуте нам показали крупным планом одну из приборных панелей в кабине пилота. Вы можете увидеть переключатели и кнопки для всего, жизнеобеспечение и тп., но рядом с ними находится нечто более неожиданное. Кнопка "Rage Quit".

Можно только догадываться, что делает эта кнопка. Возможно, она позволит вам катапультироваться из проигранной битвы. Возможно, она самоуничтожит ваш корабль. А возможно, это просто декорация/пасхалка. В любом случае уже хочется нажать на нее и посмотреть, что произойдет.