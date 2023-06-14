На приборной панели корабля в Starfield заметили кнопку "Выход Ярости"

Одним из обнадеживающих моментов в Starfield Direct было доказательство того, что в огромной космической эпопее все еще есть время для причуд и глупостей, таких как личное стремление одного разработчика украсть много космических бутербродов. На сабреддите игры орлиный глаз ninjasaid13 также заметил аккуратную пасхалку в кабине корабля.
Во время презентации мы хорошо рассмотрели настраиваемые корабли Starfield, а примерно на 30-й минуте нам показали крупным планом одну из приборных панелей в кабине пилота. Вы можете увидеть переключатели и кнопки для всего, жизнеобеспечение и тп., но рядом с ними находится нечто более неожиданное. Кнопка "Rage Quit".
Можно только догадываться, что делает эта кнопка. Возможно, она позволит вам катапультироваться из проигранной битвы. Возможно, она самоуничтожит ваш корабль. А возможно, это просто декорация/пасхалка. В любом случае уже хочется нажать на нее и посмотреть, что произойдет.
Автор, ну ты хоть пиши, что Rage Quit - это не просто слова, а сленг игроков. а то вроде "пасхалка", а половина читателей не в курсе будут на что.
(если что - это "подгореть и ливнуть с катки".)
А ему откуда знать?))) он же копипастер
Причем переводит через гугл
Завтра пост о следующей кнопки рядом….)
по одной в день)
о, анонс выхода RAGE 3.)
Её нажимают, когда и-за багов сюжет становится непроходимым?