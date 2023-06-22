На "процедурных" планетах Starfield будут места, созданные вручную, но только на 10% планет будет жизнь ©

На процедурно сгенерированных планетах Starfield будут присутствовать вручную созданные локации и другие возможности, о чем рассказал руководитель проекта Тодд Говард, появившись на подкасте Kinda Funny Xcast.

Очевидно, что это процедурно, поэтому мы не собираемся создавать вручную целую планету. Что мы делаем, так это вручную создаем отдельные локации, а некоторые из них размещаем специально, — сказал Говард, добавив, что основные города и другие локации расположены преднамеренно и не оставлены на волю случая.

У нас есть заготовленный набор, локации из которого подгружаются, когда вы приземляетесь на некой планете. Также на 10% планет будет присутствовать жизнь.

Затем Ховард указал на цитату Базза Олдрина о «великолепном запустении» и заявил, что хочет, чтобы игроки чувствовали себя особенными, находя то, что никто другой потенциально никогда не увидит в Starfield. "Это сложная штука с дизайном, если вы создаете слишком много заброшенных баз, башен или вещей, все начинает выглядеть слишком фальшиво", — заключил Говард.

Starfield выходит 6 сентября на PC и Xbox Series X/S.