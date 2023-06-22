На "процедурных" планетах Starfield будут места, созданные вручную, но только на 10% планет будет жизнь

На процедурно сгенерированных планетах Starfield будут присутствовать вручную созданные локации и другие возможности, о чем рассказал руководитель проекта Тодд Говард, появившись на подкасте Kinda Funny Xcast.
Очевидно, что это процедурно, поэтому мы не собираемся создавать вручную целую планету. Что мы делаем, так это вручную создаем отдельные локации, а некоторые из них размещаем специально, — сказал Говард, добавив, что основные города и другие локации расположены преднамеренно и не оставлены на волю случая.
У нас есть заготовленный набор, локации из которого подгружаются, когда вы приземляетесь на некой планете. Также на 10% планет будет присутствовать жизнь.
Затем Ховард указал на цитату Базза Олдрина о «великолепном запустении» и заявил, что хочет, чтобы игроки чувствовали себя особенными, находя то, что никто другой потенциально никогда не увидит в Starfield. "Это сложная штука с дизайном, если вы создаете слишком много заброшенных баз, башен или вещей, все начинает выглядеть слишком фальшиво", — заключил Говард.
Starfield выходит 6 сентября на PC и Xbox Series X/S.
Это не большая проблема, если туда завезут молотильщиков и аналог "Мако". Если завезут, то это игра, которую я джва года ждал.
Это всё равно очень много. И непонятно, почему на 100 планетах из 1000 появилась жизнь, и ни на одной из них не наступил хотя бы мезолит. Надеюсь объяснят.
Для игры это наоборот маловато. Безжизненные планеты довольно быстро надоедают, вспомнить тот же Масс Эффект.
А что касаемо реализма, человек в действительности понятия не имеет, где там есть жизнь, и сколько её. Он как моллюск на дне океана, пытающийся по движению проплывающего мимо планктона понять, что происходит на вершинах деревьев.
Первые часы точно будут весьма захватывающими, а вот как дальше - поглядим. Скорее бы уже вышла.
Я надеюсь, вручную сделанных планет будет достаточно много. Наоборот всегда любил игры Bethesda Game Studios за проработку мира и локаций. Интересно было заходить в каждый дом, пещеру, шахту, собирать и исследовать.
А пустые планеты... Ну побегать, ресурсы пособирать, а потом надоест. А если планета безжизненная - то даже боем не разбавить скуку.
Очередной "творческий" подход. А потом будут длц с наполненными планетами продавать.