На ранних этапах разработки у Bethesda существовала идея связать Starfield с Fallout

В интервью газете The Washington Post креативный директор Bethesda Тодд Говард рассказал, что на ранних стадиях работы над проектом действительно существовала идея связать Starfield с Fallout.
При этом Говард признался, что студия с самого начала не отказывалась от идеи представить вселенную Starfield как своего рода сиквел Fallout, особенно в отношении планеты Земля. Fallout напрямую не связан со Starfield, но разработчики могли бы подготовить неплохой сюрприз, включив в последнюю игру буквально всю постапокалиптическую карту.
Как известно, Земля в Starfield, как и в Fallout, представляет собой негостеприимную пустошь, опустошенную ядерной войной, в результате которой большая часть планеты превратилась в радиоактивную пустошь с дымящимися руинами.
Однако впоследствии Bethesda отказалась от этой идеи по целому ряду причин, в основном из-за того, что она не сработала и потребовала бы многочисленных корректировок в плане сюжета и игрового мира, если учитывать такие моменты, как виды, существующие в Fallout, и общая эстетика последней игры, которая вступала бы в противоречие с той, что была выбрана в итоге для Starfield.
Кроме того, по собственному признанию авторов, Covid-19 значительно замедлил разработку Starfield, а поиск любой ценой связи между двумя мирами "Bethesdaverse" еще больше усугубил бы объем работы. Стоит подчеркнуть, что решение разработчиков представляется полностью оправданным. Это существенно повлияло бы на сюжет Starfield - действие игры происходит в 2330 году, т.е. всего через 40 лет после событий Fallout 4. Авторы не смогли бы эффективно объяснить эту связь, а значит, им пришлось бы создавать другую историю с нуля. Между тем события, происходящие на Земле, являются одним из важнейших сюжетных моментов в последнем приключении Bethesda.
Не думаю что кто-то бы хотел превращения Фаллаута в космооперу. В третьей было дополнение про корабль пришельцев, но оно мало кому зашло
Ааа, у кого то ковид 19 длился лет 8.