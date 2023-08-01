Над кораблестроением в Starfield работала команда, отвечающая за редактор уровней в Doom

Bethesda Softworks на своем официальном сайте опубликовала небольшое интервью с продюсером Джэйми Мэллори, которая прямо сейчас вместе с остальной командой заканчивает разработку Starfield. Помимо своей интересной истории карьерного роста в стенах студии, она также поделилась некоторыми занимательными подробностями производства самой ожидаемой игры. Как оказалось, за корабли в Starfield отвечают бывшие разработчики Doom.
Мэллори призналась, что Starfield стал для нее первым проектом на должности продюсера. До этого она успела поработать на руководящих должностях во время разработки таких игр, как Doom, Quake Champions, Prey, Wolfenstein: The New Order, Doom Eternal и Doom VFR. Она отдельно отметила собственную команду разработчиков, которая была с ней все это время начиная с Doom 2016 года. Именно они отвечали за систему кораблестроения в Starfield. Команда смогла реализовать множество функций по настройке и персонализации корабля, благодаря полученному опыту во время создания редактора уровней для шутера Doom.
У нас была потрясающая команда с разработчиками, которые работали над невероятными SnapMaps в Doom 2016, и у нас есть огромный список интересных функций, которые мы с нетерпением ждем, чтобы обсудить и, возможно, реализовать в будущем, но тссс, я не могу рассказать все подробности сейчас.
— рассказала Джэйми Мэллори.
Джэйми Мэллори на своей должности также успела поработать над другими элементами Starfield. По её словам, она занималась проработкой звездной карты, терминалов и миссий для игроков.
Что касается звездной карты, то нам предстояло создать карту, которая стала бы частью захватывающей вселенной, с помощью которой игроки могли бы исследовать космос и находить, куда отправиться дальше в своих приключениях. Терминалы добавили еще один уровень глубины в игру, обычно давая игрокам больше информации о сюжете и истории той области, в которой они находятся в данный момент.
— добавила она.
Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S.
Ну все теперь то можно быть спокойным и не переживать.
Игру конечно жду, но терминалы - это гениальная идея, никогда и никто таких игр раньше не делал
Хоссспади, новости по игре уровня "пук-среньк". Видимо, и игра такая же. Вообще никакого нет желания покупать её. Помню, очень ждал 4-й фоллаут, смотрел все видосы с разборами, действительно было интересно, а в этот раз как-то тухло совсем. Через месяц выходит уже, а только и показали, что тысячу пустых рандомных планет, строительство корабля и кринжовых персонажей в пластиковых городах/поселениях. Тьфу. Тод, иди на пенсию.