Starfield 06.09.2023
8.2 512 оценок

Насколько Starfield стала лучше всего за один год: самая обоснованная задержка за последние годы

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Gruz_
Новости

Задержка Starfield стала одной из самых печальных новостей для поклонников Xbox и Bethesda. Игра, которая уже должна была стать одним из крупнейших релизов 2022 года, была отложена на неопределенный срок (до 2023 года), потому что состояние игры было не таким, как хотели Microsoft и Bethesda, поэтому они решили потратить дополнительное время на разработку.

Несомненно, именно Starfield была самой яркой на вчерашнем мероприятии: сначала был показан трейлер, который подтвердил дату ее выхода, а затем - Direct, который развеял все сомнения относительно самой игры. Но самое интересное произошло, когда начали появляться сравнения, например, сделанное Shinobi602, показывающее, насколько Starfield улучшилась всего за один год.

Первое изображение в галерее относится к сборке, которую Microsoft продемонстрировала на прошлогодней Xbox Games Showcase, где цветовая палитра более яркая, но освещение и текстуры совсем не те, которые можно было бы ожидать от такого важного проекта. Зато на изображении нынешней сборки хорошо видно, насколько улучшилась Starfield (которая, скорее всего, продолжит совершенствоваться в период до релиза). Впрочем, улучшены были не только эти элементы. Можно легко заметить, что было увеличено количество NPC в дополнение к общему улучшению всей сцены, показанной на этих изображениях.

Starfield выйдет 6 сентября и будет доступна только на Xbox X Series X|S и Steam. Кроме того, со дня релиза игра будет доступна в Xbox Game Pass.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
QD19

Я бы не сказал что на первом скрине палитра яркая, просто на втором включили жёлтый фильтр. Зачем-то

2
FlowingNekton

Как были текстуры земли всратые так и остались) Цветовая палитра была лучше в 22

-1
SULIK 712 FlowingNekton

+,согласен в 2022 году цветовая гамма нравится больше

0
Magistros

Раньше я думал, что пускай игры переносятся, лишь бы на выходе было играбельно, но время показало, что даже многократные переносы не гарантия качества на выходе. Так что обоснованность задержки мы узнаем в день релиза, но футажи несомненно выглядят лучше, спору нет.

1
FlowingNekton

Скорее это показатель проблем в разработке

-1
Sickofitall

Побольше бы таких скриншотов со сравнениями и поменьше текста.

1
SpacePRedator014

Ну, выглядит игра вроде неплохо и должна играться неплохо, немного пугает тысячи планет и звёзд, но ладно, пощупаем что и как, жаль придётся ждать русского перевода который явно даже за неделю не выйдет (нормальный), думаю только через месяц, если верить размерам игры.

0
SoRaS3

Я думаю это больше чем год..

0
Gedonist89

Как же игроделы в последние годы обожают даунгрейд графики за улучшение выставлять перед релизами. Ммм, вкусная лапшичка на ушах)

0
Кибер_Монах

А чем лучше ? Стрельба хуже фалаута 4

-1
FiNTroLL

И это как бы им ещё разрабы дума с этим помогали

-1
Кибер_Монах FiNTroLL

с фалаутом 76 наверное тоже помогали

0
FiNTroLL Кибер_Монах

хз, онлайн играми не интересуюсь.

0
Kitocun

Че та я сперва подумал что на 2 скрине фолыч

-1
Ивасик

Из будущего сделали какое то средневековье.

-2
РикоЧико

Ты хотел сказать Джанктаун из первого Фоллача))

0