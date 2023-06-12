Насколько Starfield стала лучше всего за один год: самая обоснованная задержка за последние годы ©

Задержка Starfield стала одной из самых печальных новостей для поклонников Xbox и Bethesda. Игра, которая уже должна была стать одним из крупнейших релизов 2022 года, была отложена на неопределенный срок (до 2023 года), потому что состояние игры было не таким, как хотели Microsoft и Bethesda, поэтому они решили потратить дополнительное время на разработку.

Несомненно, именно Starfield была самой яркой на вчерашнем мероприятии: сначала был показан трейлер, который подтвердил дату ее выхода, а затем - Direct, который развеял все сомнения относительно самой игры. Но самое интересное произошло, когда начали появляться сравнения, например, сделанное Shinobi602, показывающее, насколько Starfield улучшилась всего за один год.

Первое изображение в галерее относится к сборке, которую Microsoft продемонстрировала на прошлогодней Xbox Games Showcase, где цветовая палитра более яркая, но освещение и текстуры совсем не те, которые можно было бы ожидать от такого важного проекта. Зато на изображении нынешней сборки хорошо видно, насколько улучшилась Starfield (которая, скорее всего, продолжит совершенствоваться в период до релиза). Впрочем, улучшены были не только эти элементы. Можно легко заметить, что было увеличено количество NPC в дополнение к общему улучшению всей сцены, показанной на этих изображениях.

Starfield выйдет 6 сентября и будет доступна только на Xbox X Series X|S и Steam. Кроме того, со дня релиза игра будет доступна в Xbox Game Pass.