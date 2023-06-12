Насколько Starfield стала лучше всего за один год: самая обоснованная задержка за последние годы

Задержка Starfield стала одной из самых печальных новостей для поклонников Xbox и Bethesda. Игра, которая уже должна была стать одним из крупнейших релизов 2022 года, была отложена на неопределенный срок (до 2023 года), потому что состояние игры было не таким, как хотели Microsoft и Bethesda, поэтому они решили потратить дополнительное время на разработку.
Несомненно, именно Starfield была самой яркой на вчерашнем мероприятии: сначала был показан трейлер, который подтвердил дату ее выхода, а затем - Direct, который развеял все сомнения относительно самой игры. Но самое интересное произошло, когда начали появляться сравнения, например, сделанное Shinobi602, показывающее, насколько Starfield улучшилась всего за один год.
Первое изображение в галерее относится к сборке, которую Microsoft продемонстрировала на прошлогодней Xbox Games Showcase, где цветовая палитра более яркая, но освещение и текстуры совсем не те, которые можно было бы ожидать от такого важного проекта. Зато на изображении нынешней сборки хорошо видно, насколько улучшилась Starfield (которая, скорее всего, продолжит совершенствоваться в период до релиза). Впрочем, улучшены были не только эти элементы. Можно легко заметить, что было увеличено количество NPC в дополнение к общему улучшению всей сцены, показанной на этих изображениях.
Starfield выйдет 6 сентября и будет доступна только на Xbox X Series X|S и Steam. Кроме того, со дня релиза игра будет доступна в Xbox Game Pass.
Я бы не сказал что на первом скрине палитра яркая, просто на втором включили жёлтый фильтр. Зачем-то
Как были текстуры земли всратые так и остались) Цветовая палитра была лучше в 22
+,согласен в 2022 году цветовая гамма нравится больше
Раньше я думал, что пускай игры переносятся, лишь бы на выходе было играбельно, но время показало, что даже многократные переносы не гарантия качества на выходе. Так что обоснованность задержки мы узнаем в день релиза, но футажи несомненно выглядят лучше, спору нет.
Скорее это показатель проблем в разработке
Побольше бы таких скриншотов со сравнениями и поменьше текста.
Ну, выглядит игра вроде неплохо и должна играться неплохо, немного пугает тысячи планет и звёзд, но ладно, пощупаем что и как, жаль придётся ждать русского перевода который явно даже за неделю не выйдет (нормальный), думаю только через месяц, если верить размерам игры.
Я думаю это больше чем год..
Как же игроделы в последние годы обожают даунгрейд графики за улучшение выставлять перед релизами. Ммм, вкусная лапшичка на ушах)
А чем лучше ? Стрельба хуже фалаута 4
И это как бы им ещё разрабы дума с этим помогали
с фалаутом 76 наверное тоже помогали
хз, онлайн играми не интересуюсь.
Че та я сперва подумал что на 2 скрине фолыч
Из будущего сделали какое то средневековье.
Ты хотел сказать Джанктаун из первого Фоллача))