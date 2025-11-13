Недавно опубликованные концепт-арты показывают, что Starfield могла бы выглядеть совсем по-другому

Starfield все еще ждет выхода очередного дополнения, а тем временем игроки в очередной раз задаются вопросом, как можно было бы улучшить эту не вполне оправдавшую ожидания, но полную потенциала RPG. Все из-за недавно опубликованного одним из игроков материала, на котором видны нереализованные идеи создателей.
Это концепт-арты в первую очередь представляют кибернетические усовершенствования, которые в какой-то момент были приняты во внимание разработчиками в процессе производства. В конечном итоге было решено концептуально пойти в этом направлении, но в гораздо более ограниченной форме. Благодаря этому в игре мы имеем доступ к имплантатам.
Однако их количество очень ограничено; существует только три их подтипа, и они имеют не слишком интересные эффекты, что также не вызывает особого энтузиазма у игроков. Между тем, если посмотреть на иллюстрации, предоставленные автором упомянутого поста, становится ясно, что они не были вершиной возможностей разработчиков. Поэтому разочарование игроков вполне понятно:
Был ли кто-то во время создания игры ответственен за то, чтобы такие классные вещи не были внедрены? Ведь хотя технологические усовершенствования не являются чем-то новым, они отлично способствуют творчеству и действительно могут усилить эстетику, если они правильно спроектированы для вселенной, к которой они должны принадлежать.
Но почему же Bethesda отказалась от столь многообещающих стилистических решений? Вот теория одного из игроков:
В основном потому, что «NASA-punk» [стиль, в который, по замыслу, должен был вписываться Starfield] всегда был лишь щитом, за которым они прятались, когда им нужна была отмазка, почему они не доработали что-то до конца. (Эта дурацкая космическая магия Звездорожденных определенно не НАСА-панк, в конце концов.)
В этом контексте интересным представляется высказывание одного из ключевых разработчиков, который год назад пытался оправдать не слишком удовлетворительное концептуальное и техническое состояние игры. Он утверждал, что ни одна продукция не может быть идеальной, поскольку достижение совершенства просто физически невозможно.
Однако на рынке есть игры, которые удачно балансируют на грани технической отточенности и внутренней целостности. Возможно, студии просто не хватило людей с достаточной решимостью и сильным художественным видением, которые смогли бы объединить все в единое целое.
Только вот в BG3 повестки море.
То есть Тодд мог сделать годный Mass Effect , но сделал то что сделал . Хотя Володя немного горелый получился , наверное в Сочи живёт.
Выглядит куда интереснее, чем то, что в итоге сляпали.
будем честными, это выглядит неиграбельно. куда более неиграбельно чем то что есть
В контексте НАСА панка которые он сделали, возможно. Но если бы сделали что то среднее между скайримом ,вахой ,и Deus ex. То вполне себе.
прекращай употреблять тяжелые вещества, чо тут играбельного, если это обычные концепт арты
Не важно, как это выглядело изначально, ведь в конечном итоге, памятуя, кто является разработчиком, игрок всё равно бы получил "Скурим в космосе с пушками", сделанный по той же устаревшей геймплейной формуле на том же деревянном движке.
Ну это уже киберпанк какой-то или вообще ваха.
Как-бы она не выглядела по другому, симулятор загрузки остаётся симулятором загрузки // Ярослав Уразов
Так конечно, это уже не наса панк получился бы.
F3 и Обливион по концептам Бесезды тоже совершенно другой дух игры передавал.