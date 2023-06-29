Официальный запуск Starfield состоится 6 сентября 2023 года, а ранний доступ для тех, кто закажет Premium Edition, начнется 1 сентября 2023 года. Однако некоторые счастливчики смогут получить доступ к игре уже 31 августа.
Информация об этом просочилась из Microsoft Store, где указаны даты активации игры на различных территориях. Например, те, кто живет в Центральном часовом поясе, смогут погирать в Starfield уже вечером 31 августа. Это не так много, но, учитывая ожидание, связанное со Starfield, это уже кое-что.
Некоторые игроки получат доступ к Starfield немного раньше, в зависимости от места проживания©
Официальный запуск Starfield состоится 6 сентября 2023 года, а ранний доступ для тех, кто закажет Premium Edition, начнется 1 сентября 2023 года. Однако некоторые счастливчики смогут получить доступ к игре уже 31 августа.
Ставите регион в винде новая зеландия и играете на пол дня раньше через приложуху геймпасса или на боксе, профит.
Самая ранняя Новая Зеландия? ИЛи есть раньше?
насколько помню у них самый ранний часовой пояс для релизов
недельная дискриминация по месту проживания!
Там не неделя, а часов 12 разница. Имеется ввиду что ты можешь купить премиум издание чтобы играть с первого числа а не с шестого. И сменить регион чтобы играть не с первого числа а с 31 августа.
так это не ново) обычная практика))
но всё равно неделя многовато между изданиями)
Я думал, что это все давно итак знают, но оказалось, что подобная информация достойна целой новости.
Жду новости о том, что для стрельбы будет использоваться триггер на геймпаде либо кнопка мыши.
Важно только то, какого числа будет на торренте, желательно со всеми DLC и патчами.
Да в геймпассе будет в первый день со всеми патчами и апдейтами
Какая разница. Для нас это все равно месяц или больше, пока пираты выпустят текстовую локализацию.