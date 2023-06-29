Starfield 06.09.2023
8 578 оценок

Некоторые игроки получат доступ к Starfield немного раньше, в зависимости от места проживания

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Procy_on
Новости

Официальный запуск Starfield состоится 6 сентября 2023 года, а ранний доступ для тех, кто закажет Premium Edition, начнется 1 сентября 2023 года. Однако некоторые счастливчики смогут получить доступ к игре уже 31 августа.

Информация об этом просочилась из Microsoft Store, где указаны даты активации игры на различных территориях. Например, те, кто живет в Центральном часовом поясе, смогут погирать в Starfield уже вечером 31 августа. Это не так много, но, учитывая ожидание, связанное со Starfield, это уже кое-что.

-7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Contriver

Ставите регион в винде новая зеландия и играете на пол дня раньше через приложуху геймпасса или на боксе, профит.

7
tokyorio

Самая ранняя Новая Зеландия? ИЛи есть раньше?

2
Contriver tokyorio

насколько помню у них самый ранний часовой пояс для релизов

3
bohdan2015

недельная дискриминация по месту проживания!

2
Contriver

Там не неделя, а часов 12 разница. Имеется ввиду что ты можешь купить премиум издание чтобы играть с первого числа а не с шестого. И сменить регион чтобы играть не с первого числа а с 31 августа.

3
bohdan2015 Contriver

так это не ново) обычная практика))

но всё равно неделя многовато между изданиями)

2
warp 37

Я думал, что это все давно итак знают, но оказалось, что подобная информация достойна целой новости.

Жду новости о том, что для стрельбы будет использоваться триггер на геймпаде либо кнопка мыши.

2
TAPAKAH222

Важно только то, какого числа будет на торренте, желательно со всеми DLC и патчами.

1
digitalkid

Да в геймпассе будет в первый день со всеми патчами и апдейтами

0
0ncnjqybr

Какая разница. Для нас это все равно месяц или больше, пока пираты выпустят текстовую локализацию.

0