Некоторые игроки получат доступ к Starfield немного раньше, в зависимости от места проживания ©

Официальный запуск Starfield состоится 6 сентября 2023 года, а ранний доступ для тех, кто закажет Premium Edition, начнется 1 сентября 2023 года. Однако некоторые счастливчики смогут получить доступ к игре уже 31 августа.



Информация об этом просочилась из Microsoft Store, где указаны даты активации игры на различных территориях. Например, те, кто живет в Центральном часовом поясе, смогут погирать в Starfield уже вечером 31 августа. Это не так много, но, учитывая ожидание, связанное со Starfield, это уже кое-что.