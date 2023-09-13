Некстген, который мы заслужили: в Starfield можно дёргать персонажей за волосы

Обновлённый движок Creation Engine 2 умеет удивлять. Помимо рабочих лестниц и управляемых кораблей в игре присутствует реалистичная физика волос - шевелюра персонажей (особенно длинноволосых) не статична и колышется при движении.
Игроки в Starfield обнаружили, что волосы реагируют не только на движения, но и на попытки схватиться за них. Для того, чтобы это сделать, необходимо подойти к неигровому персонажу и удерживать клавишу «E», как будто вы пытаетесь поднять небольшой предмет, а после пошевелить мышкой в стороны - при движении мышкой вы будете дёргать их волосы из стороны в сторону. Примечательно, что NPC на это совершенно не реагируют.
Неизвестно, намеренно ли была введена эта функция или же случайно, однако такая деталь вызывает улыбку и напоминает о многих незаметных, но занятных мелких деталей из Red Dead Redemption 2.
Остаётся гадать, можно ли будет использовать возможность дёргать персонажей за... другие части тела, которым можно будет присвоить физику с помощью модов.
*шевелюра персонажей (особенно длинноволосых) не статична и колышется при движении.*
Ахренеть, Лара вышедшая в 13-ом году, передает привет, со своей более реалистичной физикой волос.
Дёргать то её нельзя было ;)
Токма на неё.)
Там Лара одна такая была, а тут абсолютно все. Нет, физика и графика в Starfield потрясающие!
Игра шедевральная. Главное играть на RTX 4090 и не обращать внимание на постоянные подгрузки локаций, баги и пустой мир.
Сравнивать Старфилд по мелким деталям с РДР2 это как сравнивать моську и слона
Это как раз не удивительно — здешние NPC вообще мало на что реагируют. На воровство в чужих карманах не реагируют, на стрельбу в городе им пофиг. Ходят как полумертвые, общаются монотонно, глупо таращат глаза, натуральные зомби. Впечатление удручающее.
В предыдущих играх беседки был Radiant Ai, он хоть как-то оживлял города. Здесь его нет. NPC тупо ходят кругами по городам или стоят столбом там где их поставили. Это даже не регресс, не шаг назад, это откат на 20 лет назад, прямиком во времена Морры.
В общем, города тут под стать планетам - они абсолютно мертвые. Как, впрочем, и вся игра.
Согласен, очень многое деграднуло посравнению с предыдущими играми от Беседки, зато добавили высокополигональные бутерброды и шприцы 🤷♂️
Теперь мне будет чем заняться играя в "Это"
А на морозе яйца меньше становятся? 😂
Не исключено что это баг и они сами не знали об этом 😂
ТЮ УДИВИЛИ! Вот если бы за яйца - это был бы настоящий Некстген! :))))))))....Кстати! Яйца есть у всех! Только у некоторых они глубже спрятаны! :)
вот это да, я ж этого так ждал))
а присесть если , можно потеребить че там есть
Вот когда поджопники с анимацией можно будет отвешивать, тогда и будет некстген😆
Хватать npc за физику - это конечно прорыв.D
Ноль реакции от персонажа, уровн
Реакция должна быть у ГГ, он должен при дерганье за волосы других НПС говорить фразу *Это ты украл мой сладкий рулет?*
у меня есть волосы но не на голове
Теперь я понял что они делали все время разработки, красавцы😂
Ну блин, из-за обложки реально подумал, что героиня так реагирует на дёргание волос. Обман ожиданий!
А шляпу у второго можно так стибрить?
На самом деле старфилд одна из самых технологичных игр на текущий момент.
Когда Тодд Говард сказал обновить компы - он выдал БАЗУ.
Потому что старфилд делалась как игра на многие годы вперёд. Чтобы в неё играли и через 5 лет, и через 10.
Посмотрите базированный обзор от базовичка почему старфилд это игра от гигачада.
Там по факту поясняется почему старфилд это технологическое чудо
Геральт посмеялся...